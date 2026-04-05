Más de 2.500 amantes de la cultura alternativa se lo pasan en grande en la cuarta edición de ‘Almería OnGame’

El Auditorio Municipal Maestro Padilla se llenó de seguidores del mundo de los videojuegos, la fantasía, el manga, la épica y el baile urbano en una cita organizada por NeXT Gen y el Área de Cultura

Una cuarta edición que refrenda el interés del evento y que también ha tenido un enorme seguimiento en el estreno de fechas. La cuarta edición de ‘Almería OnGame’, la primera que se hacía en el segundo fin de semana de la Semana Santa y no en el Puente de la Constitución, ha congregado, a lo largo de dos días, sábado 4 y domingo 5 de abril, a más de 2.500 personas en el Auditorio Municipal Maestro Padilla.

La iniciativa organizada por NeXT Gen, incluida dentro de la programación trimestral de primavera puesta en marcha por el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, ha contado este año con hasta 30 actividades simultáneas, con participación de academias de baile –tanto urbano como flamenco-, creadores y empresas locales “y un impacto estimado en redes de más de 150.000 visualizaciones”, explicaba su coordinador José Guerrero, un par de horas antes de cerrar las puertas a un fin de semana lleno de amor por el mundo de los videojuegos, la fantasía, el manga, las series, la épica de dragones y espadas o el baile urbano.

“Con esta iniciativa, Almería refuerza su apuesta por la cultura digital y el ocio innovador, consolidándose como un referente emergente en la organización de eventos tecnológicos y sociales de gran formato”, recuerda el concejal delegado del Área de Cultura, Diego Cruz.

Durante tres días el Auditorio ha estado dividido en varios departamentos, desde una zona de conferencias a otra de talleres, otra de gaming, el escenario y también se han realizado otras actividades en el propio recibidor de entrada. Durante el día hubo ‘free play’ en la zona gaming y las inscripciones a los distintos torneos se realizaba en el mostrador de entrada al evento.

El sábado se celebraron actividades como talleres de Pokemon, de portalápices origami, reto de drones locos, taller de sellos personalizados, taller de hama, torneo de Dragon Ball Fighter Z SuperMario Kart y SuperSmash Bros, taller de varitas mágicas y, durante toda la jornadas, exhibiciones de grupos de baile y juego libre.

A lo largo del domingo el protagonismo ha sido para el baile y la música Kpop, con concursos de dance individual y grupal. En cuanto a los talleres, ha habido de creación de pins de Huntrix, reto de quién soy relacionado con Harry Potter, taller de marionetas Totobol y de decoración de espada. Los torneos más destacados han sido los de Tekken 8, Street Fighter 6, Pokemon Púrpura y EA Sport FC26 y también ha habido otras actividades alternativas como pasarela de cosplay de niños y adultos o concurso de marcapáginas frikis.