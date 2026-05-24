La Plaza de Toros se llena de arte, cultura y moda con la quinta edición de AMAC

La alcaldesa, María del Mar Vázquez, asiste a esta cita que ha contado con diseñadores como Misaon Mesa y cantaores como José Mercé

La Plaza de Toros de la capital se estrenó anoche por todo lo alto en AMAC, Almería, Moda, Arte y Cultura, un evento que ha celebrado su quinta edición consolidándose en el calendario de citas importantes de la ciudad. Si el pasado año congregó a cerca de una millar de personas en el Mesón Gitano, ayer triplicó su asistencia en el nuevo escenario de la Avenida de Vilches.

La noche prometía después de la perfomance ‘Puerta de la Profecía’ que marcó el inicio a cinco horas de embrujo, belleza, fantasía y mucho talento bajo la batuta de los presentadores Javier de Miguel y Jara Liria, que fueron dando paso a las propuestas de reconocidos diseñadores como Maison Mesa y José Perea, a los que se unieron diseñadores locales con enorme potencial como Fabián Ozán, Sandra Palacios, Monr Milano o Blam Atalier.

AMAC contó entre los asistentes con la presencia de la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, acompañada de las concejalas Ana Trigueros y Sacra Sánchez, en lo que es una muestra del apoyo municipal a la creatividad ‘made in Almería’. La regidora destacaba que “Almería viene pisando muy fuerte y AMAC se ha convertido por mérito propio en un ecosistema de inspiración donde se fusionan diferentes artes, creando nuevos lenguajes que nos posicionan ya como referencia nacional”.

De la misma manera se expresaba la delegada de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, Rebeca Gómez, para quien “Almería siempre ha sido tierra de inspiración y AMAC es un referente para que los jóvenes vean que con esfuerzo los sueños se pueden conseguir”.

En definitiva, AMAC es, como lo definía su organizadora, Libertad Martínez, “un derroche de arte y de talento elevado a la maxima potencia”.

Y es que la pasarela se convirtió en un escenario donde las prendas más vanguardistas y creativas desfilaban en combinación con música en directo y perfomances, captando en todo momento la atención y el corazón del público. La combinación de luces, sonidos y estilos visuales, junto al centenario coso taurino, creó un espectáculo multisensorial que hizo vibrar a los asistentes.

Pero AMAC no es sólo diseño, también es flamenco, cante y baile y por el escenario brillaron artistas de la talla de Edu García, María Sorroche, José Bellido, Diana Riola, Raquel Sierra, Johny Cortés y Antonio de la Trinidad junto a los bailes de Dirty Dancing Dance Studio o Inés de Inés.

El broche de oro a una noche mágica la puso la voz del jerezano de nacimiento y almeriense de adopción José Mercé y la guitarra de José del Tomate, hijo del mítico Tomatito, con un público entregado al arte puro y a la imaginación sin artificios. Porque eso es AMAC.