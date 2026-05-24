La UAL recibe esta semana al nobel Brian Schmidt y a Carole Mundell, de la ESA, en el marco de las XIV Jornadas Astronómicas

El astrónomo estadounidense, uno de los más influyentes de las últimas décadas, ofrecerá una conferencia en el campus y la Universidad de Almería añadirá además a la programación un ‘Café con Ciencia’ con Carole Mundell, directora de Ciencia de la Agencia Espacial Europea

Las XIV Jornadas Astronómicas de Almería reunirán del 25 al 30 de mayo, de lunes a sábado de la próxima semana, a algunas de las figuras más relevantes del panorama científico internacional. Un año más, la Universidad de Almería tendrá un protagonismo muy importante en la programación, como siempre orientada a la divulgación astronómica y el conocimiento del universo.

Así, recibirá el martes a Brian Schmidt, Premio Nobel de Física en 2011, compartido con Saul Perlmutter y con Adam Riess por aportar evidencias a favor de la aceleración en la expansión del universo. Además, el miércoles se celebrará un ‘Café con Ciencia’ con Carole Mundell, directora de Ciencia de la Agencia Espacial Europea (ESA). Todas estas actividades están organizadas por el Vicerrectorado de Política Científica de la UAL y la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i), el Secretariado de Divulgación Científica, la Delegación del Rector para la Estrategia, Comunicación y Coordinación, y también el Vicerrectorado de Cultura y Sociedad,

La presencia de Brian Schmidt en el campus de la Universidad de Almería consistirá en una conferencia titulada ‘Entendiendo la expansión acelerada del universo’, que tendrá lugar en la sala de conferencias del edificio de Ciencias Económicas y Empresariales a partir de las 11.00 horas. Posteriormente, y como ya se ha hecho tradición con las sucesivas visitas de Premios Nobel con motivo de las Jornadas Astronómicas, a las 14.00 horas compartirá un almuerzo-coloquio con representantes de la comunidad universitaria que han reservado previamente su asistencia. Se trata de una oportunidad única de disfrutar de una charla cercana y directa con el que es considerado como uno de los astrónomos más influyentes de las últimas décadas.

No en vano, con su investigación sobre la expansión acelerada del universo, que le valió el más alto galardón internacional, aportó un descubrimiento que ha transformado la comprensión científica del universo. Nacido en Estados Unidos en 1967 y posteriormente nacionalizado australiano, ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional en la Australian National University. Su mayor logro científico llegó a finales de los años noventa, liderando un equipo internacional de investigadores que estudiaba explosiones estelares conocidas como supernovas. Estas explosiones funcionan como ‘faros cósmicos’, ya que permiten medir distancias enormes en el universo.

Al analizar estos datos, descubrió algo sorprendente: el universo no solo se estaba expandiendo, como se sabía desde hacía décadas, sino que esa expansión se estaba acelerando. Este hallazgo revolucionario, que implica la existencia de una misteriosa ‘energía oscura’, transformó la cosmología moderna y fue merecedor, con sus compañeros, del Premio Nobel. Más allá de todos sus descubrimientos, Brian Schmidt también es reconocido por su labor como divulgador y líder académico.

Por su parte, Carole Mundell es una astrofísica británica conocida por su trabajo en algunos de los fenómenos más extremos del universo y por su papel actual como directora de Ciencia de la Agencia Espacial Europea (ESA).

En su caso, participará en el campus en un ‘Café con Ciencia’, en colaboración con la Fundación Descubre, que tendrá lugar el miércoles 27 y que contará con plazas limitadas, también con previa reserva entre la comunidad universitaria. Será en el Comedor VIP de la UAL a las 11.00 horas y se titula ‘Descubriendo el Universo desde la Agencia Espacial Europea’. Carole Mundell destaca no solo por sus contribuciones científicas, sino también por su capacidad para acercar la ciencia al público, así como de promover la colaboración internacional, elementos esenciales para el avance del conocimiento en el siglo XXI.

Formada en el Reino Unido, se especializó en el estudio de agujeros negros y explosiones cósmicas de altísima energía, como los estallidos de rayos gamma. Estos eventos, entre los más brillantes y violentos del universo, permiten a los científicos investigar cómo nacen agujeros negros o cómo mueren estrellas masivas. Su trabajo ha contribuido a entender mejor estos procesos, así como la evolución de galaxias y el comportamiento de la materia en condiciones extremas. Ha combinado la investigación de vanguardia con una sólida labor de liderazgo en el ámbito científico, desempeñando un papel clave en el desarrollo de instrumentos y misiones espaciales.

Como directora de Ciencia de la ESA, Carole Mundell lidera el programa científico de una de las principales agencias espaciales del mundo, supervisando misiones que exploran desde planetas cercanos hasta los confines del universo.

Junto a estos nombres, en el cartel de las XIV Jornadas Astronómicas de Almería figuran también científicos y expertos de enorme nivel. Es el caso del astrofísico del CSIC y vicepresidente de la SEA (Sociedad Española de Astronomía), José M. Vílchez, que impartirá la ponencia ‘La química de las galaxias: Historia de los elementos del Cosmos’. No podía faltar tampoco a su cita un personaje tan destacado y tan vinculado a las Jornadas Astronómicas de Almería como John E. Beckman, astrofísico, doctor honoris causa por la Universidad de Almería y profesor emérito del IAC (Instituto de Astrofísica de Canarias), con la conferencia ‘Los eclipses solares. El ciclo concluirá con la participación del ingeniero aeronáutico Juan Luis Cano, de la Oficina de Defensa Planetaria de la Agencia Espacial Europea, quien abordará en su charla ‘Cómo nos protegemos del impacto de asteroides’. Habrá además un planetario portátil instalado en el Patio de Luces de la Diputación y se celebrará una noche de observación astronómica organizada por la Asociación Orión en sus instalaciones de Retamar.