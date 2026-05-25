VOX exige al PP hacer cumplir las normas en la Fiesta del Cordero en El Ejido

La portavoz de VOX en el Ayuntamiento de El Ejido, Beatriz Sánchez, ha señalado que el equipo de gobierno debe garantizar que se cumpla estrictamente la normativa de seguridad alimentaria

La portavoz de VOX en el Ayuntamiento de El Ejido, Beatriz Sánchez, ha exigido al Partido Popular que se garantice el cumplimiento estricto de la normativa de seguridad alimentaria con motivo de la cercana celebración de la festividad islámica que implica el sacrificio masivo de corderos.

Desde VOX han subrayado que el equipo de gobierno debe “hacer que se cumplan las normas”. Y es que, según la ley, está totalmente prohibido sacrificar animales en la vía pública o en viviendas; así como mantenerlos en los propios domicilios durante los días previos o depositar en los contenedores del municipio los deshechos de la práctica.

En el caso de no cumplirse con estos requisitos, Beatriz Sánchez ha recordado que el Ayuntamiento de El Ejido está en la obligación de “perseguirlo y denunciarlo”. “Es urgente que se refuerce el control para el cumplimiento de la norma y que no se cedan instalaciones municipales para que se practique una cultura que nada tiene ver con nuestras costumbres y que denigra a la mujer”, defendía la portavoz de VOX.

Sánchez ha señalado que “no podemos permitir” que los corderos pasen horas en los patios de casa y que luego se sacrifiquen en ese mismo lugar provocando las molestias de los vecinos. “La convivencia debe prevalecer ante todo y los españoles no tenemos que vernos expuestos a un peligro de insalubridad, en nuestro propio país, por costumbres islámicas que se llevan a cabo sin ningún tipo de control”.

“Igual que se le hace cumplir al español con todos los requisitos habidos y por haber, ¿por qué no se hace lo mismo con la comunidad islámica en este caso?”, ha criticado la portavoz de VOX en El Ejido, Beatriz Sánchez, quien ha subrayado que “es hora de que, en España, sean los inmigrantes los que se adapten a nuestra cultura, y no al revés”.