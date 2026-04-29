Más de medio centenar de ayuntamientos participan en una jornada informativa en Subdelegación sobre los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género

José María Martín y Loly Cruz han explicado el desarrollo para una correcta gestión y aprovechamiento de las partidas destinadas a los consistorios

La Subdelegación del Gobierno en Almería ha organizado esta mañana una sesión informativa sobre los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en la que han participado un total de 56 ayuntamientos de la provincia.

El subdelegado del Gobierno, José María Martín, y la jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer, Loly Cruz, han explicado las características principales para el desarrollo de una correcta gestión y aprovechamiento de estos fondos cuyas actuaciones tienen que estar vinculadas con la prevención, sensibilización, atención, coordinación y erradicación de la violencia de género. La coordinadora de las Unidades de Violencia de Género en Andalucía, Maribel Montaño, también ha participado en la jornada informativa.

En este encuentro, se ha detallado que las actuaciones que se quieran llevar a cabo tienen que tener clara la conexión con las medidas de prevención y atención de forma acreditada tanto en la ejecución como en la posterior justificación de las distintas acciones.

Durante la reunión, celebrada mediante videoconferencia, se han resuelto además diferentes dudas planteadas por los asistentes en las que se ha destacado la importancia de los ayuntamientos como primera línea de atención frente a la violencia machista donde poder detectar cualquier situación de riesgo.