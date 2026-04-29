España invierte 429 millones en formación en Enfermería Familiar y Comunitaria sin plazas específicas donde ejercer

Emilia Álvarez

ASANEC participa en el estudio nacional que constata que se tardarán de 22 a 29 años en alcanzar la media europea de enfermeras en Atención Primaria

El Sistema Nacional de Salud (SNS) ha gastado 429 millones de euros en formar a cerca de 8.000 enfermeras especialistas en Enfermería Familiar y Comunitaria (EFyC) vía EIR, dentro de un colectivo que supera las 18.000 profesionales acreditadas con la especialidad, que en su inmensa mayoría no cuentan con plazas específicas donde ejercer plenamente sus competencias. Se trata de una infrautilización del talento y de los recursos públicos que agrava el colapso de la Atención Primaria, según muestra el informe ‘La Enfermera Familiar y Comunitaria: pieza clave para la sostenibilidad y liderazgo de la Atención Primaria en España’, elaborado por la Federación de Asociaciones de Enfermería Familiar y Comunitaria (FAECAP), con la participación de ASANEC (Asociación Andaluza de Enfermería Familiar y Comunitaria), de la que es miembro.

María Dolores Ruiz, presidenta de ASANEC, afirma que “es necesario avanzar en la incorporación en Andalucía de especialistas de Enfermería Familiar y Comunitaria en la Atención Primaria”.

Este trabajo sitúa además la tasa actual de enfermeras en Atención Primaria en 0,7 por cada 1.000 habitantes, lejos del estándar de 1 a 1,2 que se considera necesario para garantizar una atención integral, continuada y de calidad. En Andalucía, la tasa es similar a la media nacional, con 0,69 por cada 1.000 habitantes. Según estos datos, se tardarán entre 22 y 29 años en alcanzar la ratio media europea, ya que hacen falta 100.000 enfermeras adicionales en España, según cifras del Ministerio de Sanidad.

ASANEC subraya que la Enfermera Familiar y Comunitaria cuenta con formación específica para abordar el cuidado integral de la persona, la familia y la comunidad, con competencias en prevención, promoción de la salud, atención domiciliaria, seguimiento de pacientes crónicos, vigilancia comunitaria, educación sanitaria y coordinación asistencial. “La enfermera EFyC es imprescindible para reforzar la sostenibilidad del sistema sanitario”, indica María Dolores Ruiz.

Hoja de ruta

El informe elaborado por la FAECAP pone el foco en la necesidad de avanzar de manera decidida en la prescripción enfermera, al considerar que su desarrollo desigual entre territorios limita la capacidad resolutiva de la Atención Primaria y contribuye a sobrecargar otros niveles asistenciales.

Por ello, FAECAP propone una hoja de ruta que incluye la actualización del marco normativo estatal, la conversión progresiva de plazas genéricas de Atención Primaria en plazas de especialista, la creación de bolsas y ofertas públicas de empleo específicas, una ley estatal de ratios y el incremento de la oferta formativa hasta alcanzar las 4.000 plazas EIR anuales en 2030.

En definitiva, siete son las conclusiones del informe:

La magnitud del déficit enfermero obliga a una intervención urgente, ambiciosa y sostenida en el tiempo. La EFyC no puede ofrecerse como inclusión opcional sino que debe integrarse como estructura imprescindible del sistema de salud, con reconocimiento profesional y legal. La Ley del Medicamento debe estar alineada con este reto: asegurar la prescripción, autonomía y competencias avanzadas enfermeras desde el inicio. La Ley de Ratios debe incorporar no solo ratios seguros mínimos, sino avanzar hasta llegar a los estándares europeos. La hoja de ruta de implantación de la especialidad de EFyC debe ser prioritaria en los próximos 5 años, no en décadas. Necesitamos transparencia en la implementación de la especialidad y reconocimiento de puestos de trabajo en las diferentes CCAA, publicar un informe anual de la situación y avances de cada CCAA. La administración ha de ser coherente con las inversiones que se realizan. En este caso se han formado EFyC y han de incorporarles a puestos laborales especificos para estos profesionales.

Sobre ASANEC.

Asanec es la Asociación Andaluza de Enfermería Familiar y Comunitaria formada por enfermeras y enfermeros de toda la geografía andaluza que, sin ánimo de lucro, trabajan por y para el desarrollo de la profesión. Asanec, como sociedad científica, persigue la mejora de la calidad asistencial en el ámbito comunitario desde la defensa de la sanidad pública, influyendo y dialogando con las Administraciones. Por tanto, trabaja en el ámbito de la prevención de la enfermedad, la promoción de la salud y la educación sanitaria como cimientos de la sociedad. Entre sus fines se encuentra brindar formación e investigación en la práctica de la enfermería para ofrecer cuidados de calidad a la comunidad, así como colaborar con otras sociedades científicas y asociaciones para el mejor desarrollo de la profesión.