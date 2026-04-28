Rocío Díaz realiza una visita institucional al Ayuntamiento de Huércal de Almería

INAKI ALONSO PONS



La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha realizado una visita institucional al Ayuntamiento de Huércal de Almería, donde ha mantenido un encuentro de trabajo con su alcalde, Ismael Torres, para abordar asuntos dentro del marco de la colaboración institucional y de la necesidad de cooperar entre administraciones.

La visita ha comenzado con la recepción institucional en la sede consistorial, seguida de la firma en el libro de honor del Ayuntamiento. Posteriormente, se ha celebrado una reunión técnica en la que, además de la consejera, han estado presentes, en representación de la administración autonómica el director general de Infraestructuras Viarias, Alfonso Lujano, y la delegada territorial de Fomento, Dolores Martínez. Por parte del Ayuntamiento, además del alcalde, han asistido la teniente de alcalde, Almudena Serrano, y la concejala de Urbanismo y Obras Públicas, María del Mar Castelo.