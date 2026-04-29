UGT y CCOO Almería llaman a llenar las calles este 1º de Mayo frente a la precariedad, los discursos de odio y el bloqueo patronal

La manifestación conjunta de UGT y CCOO, prevista para las 11:00 horas desde el muelle de Levante hasta el Anfiteatro de la Rambla Federico García Lorca, llega a una provincia que combina la posición de cola en rentas salariales con bloqueos en mesas de negociación clave, listas de espera muy elevadas en la dependencia y un modelo productivo todavía dependiente de la agroindustria. Almería volverá a recorrer este viernes el itinerario que une el muelle de Levante con el Anfiteatro de la Rambla, en la jornada que tradicionalmente articula la movilización del 1º de Mayo en la capital. La concentración previa está prevista a las 10:30 horas y la marcha echará a andar a las 11:00, dentro del calendario unitario que estatalmente comparten ambas organizaciones bajo el lema «Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia». Los sindicatos han recordado que, según los últimos datos publicados por la Agencia Tributaria, correspondientes al ejercicio fiscal 2023, Almería se situó entre las cinco provincias con menores rentas salariales medias de España, con cerca de 18.037 euros anuales frente a los aproximadamente 24.000 euros del promedio estatal. Esa fotografía coloca a la provincia, junto a Jaén, Huelva, Badajoz, Córdoba y Cáceres, en la cola de la tabla salarial del país. CCOO y UGT han apuntado además al estancamiento de la negociación colectiva como uno de los factores que cronifican esa brecha. En la rueda de prensa de este martes, las dos organizaciones han mencionado el convenio del manipulado hortofrutícola, el del textil, el de sanidad privada y el de hostelería entre las mesas con peor evolución, y han recordado que el del sector de la construcción ha logrado cerrarse hace pocas semanas. La comparación con otras provincias andaluzas, donde sí se han alcanzado acuerdos en sectores afines, ha sido uno de los argumentos centrales. El mercado laboral encara este 1º de Mayo con luces y sombras. Según el SEPE, el paro registrado en marzo de 2026 cayó en Andalucía en 8.836 personas y, en el conjunto del Estado, descendió hasta 2.419.712 desempleados, la cifra más baja en un mes de marzo en 18 años. Sin embargo, los datos del primer trimestre de la EPA situaron la tasa de paro provincial en el 16,55%, lo que supone 1,74 puntos por encima del trimestre anterior y un incremento del desempleo en torno a 8.000 personas, hasta unas 65.300. Esa divergencia entre fuentes ha alimentado la lectura sindical de un mercado laboral todavía frágil. La situación de la dependencia ha vuelto a centrar buena parte de la crítica al ejecutivo autonómico. El Ministerio de Derechos Sociales situó a 31 de diciembre de 2025 el tiempo medio de espera estatal en 341 días, con Andalucía como una de las comunidades con mayor demora, en torno a los 496 días. El informe propio de las organizaciones sindicales en la comunidad eleva esa cifra hasta los 574 días, y en Almería la lista combinada de personas pendientes de valoración o de prestación reconocida supera las 4.300, según datos de la Consejería citados por las dos organizaciones. Las dos centrales sindicales han reclamado la activación del bono de alquiler joven y la puesta en marcha de un parque público de alquiler asequible con suelo municipal, en una provincia en la que el precio medio del metro cuadrado se ha tensionado notablemente en los últimos años. En materia de prevención, han insistido en que el anteproyecto de reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales —vigente desde 1995— debe avanzar en sede parlamentaria, en un escenario en el que la siniestralidad laboral sigue dejando víctimas mortales en la provincia El cierre de la rueda de prensa ha vuelto al marco general del manifiesto conjunto. La defensa de la regularización extraordinaria de personas migrantes, la oposición a los discursos de odio en plena precampaña andaluza y el rechazo a las «políticas de oligopolios» y a las amenazas arancelarias internacionales han sido los grandes ejes con los que el bloque unitario ha vinculado lo local con lo global. La cita finalizará con la lectura del manifiesto en el Anfiteatro de la Rambla.

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