El facultativo cuenta con más de tres décadas de experiencia en la sanidad pública andaluza, gran parte de ella vinculada al Hospital La Inmaculada

El Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha nombrado a Mateo Silvente nuevo director gerente del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería, según recoge el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Silvente Ramírez es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada y especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, formación que completó vía MIR en el Hospital Universitario San Cecilio de Granada. Además, cuenta con la especialidad en Medicina de Urgencias y Emergencias, así como con un máster universitario en esta misma disciplina por la Universidad de Almería.

El nuevo director gerente acumula más de 30 años de experiencia en el sistema sanitario público andaluz, desarrollando la mayor parte de su trayectoria profesional en el Hospital La Inmaculada de Huércal-Overa, centro en el que ha desempeñado diferentes responsabilidades asistenciales y de gestión.

Desde 2016 ejerce como director de la Unidad de Gestión Clínica de Urgencias y jefe de servicio del Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias, tras haber ocupado previamente los cargos de jefe de sección del mismo servicio y coordinador del área de urgencias. Su trayectoria profesional comenzó en atención primaria en distintos centros de salud de la provincia de Almería antes de incorporarse al ámbito hospitalario.

Además de su actividad asistencial y de gestión, Silvente ha desarrollado una destacada labor docente y científica. Ha sido tutor hospitalario de Medicina Familiar y Comunitaria durante más de dos décadas, colaborador docente en la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada y vicepresidente de la Comisión de Docencia del Hospital La Inmaculada.

Asimismo, participa en distintos órganos profesionales y comités clínicos, entre ellos el Comité Provincial de Ictus y el Comité Provincial de Trauma Grave, y es instructor nacional de Soporte Vital Avanzado del European Resuscitation Council.

Su actividad investigadora y divulgativa incluye ponencias y comunicaciones en congresos nacionales e internacionales, así como participación en publicaciones y manuales clínicos relacionados con la atención urgente y emergente.

Con este nombramiento, el Servicio Andaluz de Salud refuerza la dirección del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería con un profesional con amplia experiencia clínica, conocimiento del territorio y trayectoria consolidada en gestión sanitaria y formación de profesionales.