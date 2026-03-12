Terraza Carmona y el alumno José Visiedo reciben galardones de la hostelería andaluza

La III Gala del sector se ha celebrado este pasado lunes en el Palacio de Congresos de Córdoba

Cerca de 400 profesionales y representantes institucionales del sector hostelero andaluz se dieron cita en el Palacio de Congresos de Córdoba con motivo de la celebración de la III Gala de la Hostelería de Andalucía, organizada por la asociación provincial cordobesa y la federación autonómica Hostelería de Andalucía de la que forma parte la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (ASHAL).

El acto contó con la presencia de diversas autoridades, entre ellas el consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Carlos Arturo Bernal, el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, y el alcalde de la ciudad, José María Bellido, en una convocatoria que volvió a situar a la hostelería como uno de los sectores estratégicos para el empleo, la actividad turística y la dinamización económica en la comunidad.

Durante la gala fueron reconocidos los galardonados de cada provincia andaluza en los Premios a la Trayectoria Empresarial, entre ellos la familia Carmona Baraza, del Hotel Restaurante Terraza Carmona de Vera, que recibió el reconocimiento correspondiente a Almería por su dilatada trayectoria en la defensa y promoción de la gastronomía provincial.

Asimismo, el alumno de la Escuela de Hostelería de Almería José Visiedo Piedra fue distinguido con el premio al Mejor Expediente Académico de Andalucía, un reconocimiento que pone de relieve la importancia de la formación especializada y el relevo generacional en el sector.

El presidente de ASHAL, Pedro Sánchez-Fortún, destacó tras el acto que “esta gala refleja la fortaleza de la hostelería andaluza y el papel que desempeñan las asociaciones provinciales para impulsar la calidad y la profesionalización del sector”. En relación con los reconocimientos a Almería, subrayó que “premiar a una empresa con casi ocho décadas de historia y, al mismo tiempo, a un joven con una trayectoria académica excelente simboliza perfectamente el equilibrio entre tradición y futuro que necesita nuestra hostelería”.

La gala sirvió también como punto de encuentro entre empresarios, instituciones y agentes de la cadena de valor turística, reforzando la colaboración entre territorios y poniendo en valor la aportación del sector hostelero al posicionamiento de Andalucía como destino de referencia.