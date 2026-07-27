Mesa redonda con motivo del 50 aniversario de la muerte de Javier Verdejo el próximo jueves 30 de julio en el Centro Andaluz del Pueblo, sito en Calle Granada 190

Mariano Junco González, en nombre de la Plataforma Homenaje a Javier Verdejo

En nombre de la Plataforma organizadora del Homenaje que cada 13 de agosto, desde hace 18 años, le realizamos a Javier Verdejo, y con motivo de que este 13 de agosto próximo será el 50 aniversario de tan terrible acontecimiento y de cara a que nunca caiga en el olvido, este año además del Homenaje del 13 de agosto que realizaremos en el lugar habitual, junto a la playa de San Miguel donde lo mataron, hemos organizado también una mesa redonda. Dicho acto contará con la presencia de expertos conocedores de lo ocurrido así como de personas que vivieron ese momento y que incluso fueron compañeros de militancia de Javier Verdejo. El acto concluirá con la actuación musical del cantautor Lumaga que compuso un tema dedicado a Javier.

La mesa redonda tendrá lugar en el Centro Andaluz del Pueblo Javier Verdejo, sito en calle Granada 190 (Patio Cartagenera) y comenzará a las 20 horas el próximo jueves 30 de julio.

La entrada será libre hasta completar aforo.

Adjuntamos cartel. Si precisan de mas información o cualquier cosa relacionada con este tema, pueden dirigirse al correo este desde el que le estamos mandando la información.

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