JARQUIL inicia la primera fase de restauración de los grafitis históricos en los Refugios de la Guerra Civil de Almería

La constructora arranca los estudios previos, análisis estratigráficos y la documentación fotográfica avanzada para frenar el deterioro de este valioso legado cultural subterráneo.

En paralelo a los trabajos técnicos, la compañía refuerza su labor divulgativa con una ponencia especializada sobre restauración de pinturas murales romanas en el yacimiento de CiaVieja.

JARQUIL ha comenzado oficialmente los trabajos de conservación y restauración de los grafitis históricos situados en el interior de los Refugios de la Guerra Civil de Almería. Esta intervención técnica de urgencia tiene como objetivo primordial detener la degradación física de estos singulares testimonios de la memoria colectiva y asegurar su consolidación de cara al futuro. La compañía acomete actualmente la primera fase del proyecto, centrada de manera exclusiva en las tareas esenciales de estudio previo y recopilación exhaustiva de documentación histórica.

Durante esta etapa inicial, los equipos técnicos de la constructora recopilarán las intervenciones anteriores y las planimetrías existentes del espacio museístico. Paralelamente, se llevarán a cabo rigurosos exámenes analíticos sobre los soportes murarios, incluyendo pruebas de limpieza, test de solubilidad y catas estratigráficas detalladas. Los trabajos se complementarán con un despliegue fotográfico de alta precisión mediante macrofotografía, fotografía aérea rasante y análisis por infrarrojos, culminando con la elaboración de una nueva planimetría técnica que determinará la ubicación geográfica exacta de cada grafiti e incisión catalogada.

Noemí Sánchez, restauradora jefe de JARQUIL ha remarcado la enorme trascendencia científica y patrimonial de esta obra: “Intervenir sobre elementos tan sumamente vulnerables como los grafitis de los Refugios de Almería nos exige aplicar una metodología científica estricta desde el primer minuto. Esta fase de análisis profundo resulta vital para determinar la patología exacta de los materiales subterráneos y aplicar soluciones que garanticen la legibilidad futura de unos trazos que no son simples marcas, sino testimonios directos de nuestra historia”.

Compromiso con la divulgación arqueológica en CiaVieja

Como parte de su firme compromiso con la difusión y puesta en valor del patrimonio histórico andaluz, JARQUIL ha complementado el inicio de estas intervenciones con actividades de carácter divulgativo en otros enclaves de la provincia donde opera. Entre ellas destaca la reciente charla técnica sobre la restauración de pinturas murales romanas y los secretos de la pintura al fresco, celebrada el pasado 13 de junio en el yacimiento arqueológico de CiaVieja, ubicado en El Ejido.

El encuentro contó con una detallada documentación fotográfica de los procesos de consolidación que la empresa ejecuta en el citado Bien de Interés Cultural, permitiendo a los asistentes conocer de cerca la complejidad técnica que rodea la conservación de las estructuras de la antigua ciudad de Murgi. Con el inicio de la campaña en los Refugios y sus labores formativas en CiaVieja, JARQUIL consolida su posición como un referente técnico de máxima solvencia en la restauración arqueológica y monumental.

Sobre JARQUIL

Con 40 años de experiencia,JARQUIL basa su filosofía de trabajo en el cumplimiento estricto de sus compromisos, a través de un servicio de construcción innovador y sostenible, que prioriza la satisfacción de clientes y trabajadores. Cuenta con oficinas fijas en Madrid, Sevilla, Málaga, Granada, Almería y Melilla, desde las que coordina su labor en toda España.

JARQUIL ejecuta obras de construcción y rehabilitación, tanto a clientes públicos como privados, abarcando diversas áreas: edificación industrial, logística y agroalimentaria, obra civil (infraestructuras urbanas, de transporte, hidráulicas…), edificación residencial, hoteles, infraestructuras deportivas, sanitarias y educativas, residencias para estudiantes y mayores, rehabilitación y restauración, edificaciones singulares y, en general, obras de cualquier tipología y volumen. Esa experiencia, unida a sus estrictos controles al servicio de la calidad, el plazo y la sostenibilidad, la convierten en la solución idónea para el desarrollo de cualquier proyecto de construcción.

En la actualidad, JARQUIL cuenta con unos 620 trabajadores en plantilla, si bien crea más de 3000 empleos indirectos a través de las más de 50 obras activas que tiene actualmente. Además, ha pasado de facturar 113 millones de euros en el año 2022 a cerrar el ejercicio 2025 con casi 245 millones de euros.

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