Momento de renovación

El año nuevo maya que comienza el sábado 26 de julio de 2025 es el año de la semilla resonante amarilla según el sincronario galáctico maya. Representa la energía de sembrar no sólo en el plano material, sino también en el emocional y espiritual, con énfasis en la constancia y dedicación para que pueda crecer y manifestarse lo nuevo, aunque no sean visibles los resultados inmediatos.

La semilla resonante amarilla simboliza principalmente el inicio, la intención y la acción diaria para dar forma a nuevas creaciones. Representa la energía de sembrar no sólo en el plano material, sino también en el emocional y en el espiritual, con énfasis en la constancia y dedicación para que pueda crecer lo nuevo y manifestarse.

Este año se considera un portal espiritual para dejar atrás lo viejo y enfocarse en el crecimiento y la co-creación consciente con el universo, acompañado de una energía que impulsa la integración, el perdón y la claridad en el propósito personal y colectivo. En resumen, el año nuevo maya 2025 es un momento de limpieza, renovación, plantación intencional de proyectos y conexión profunda con la energía universal para un año marcado por el crecimiento y la construcción desde una base interior sólida.

Hoy viernes 25 de julio es el “día fuera del tiempo”, dedicado a la reflexión, la gratitud, el soltar cargas y la limpieza espiritual. Es un día ideal para perdonar, agradecer y preparar el espíritu para el ciclo que comienza. Mañana sábado 26 de julio marca el inicio del nuevo ciclo con la energía de la semilla resonante amarilla, símbolo de la intención, la acción y la siembra de nuevas ideas y proyectos.

Muchas comunidades y grupos realizan reuniones que incluyen rituales ceremoniales, meditación, temazcales o baños de vapor ceremoniales, y actividades culturales desde la mañana hasta el mediodía del 26 de julio. Se realizan ceremonias de limpieza energética, de purificación del hogar y la mente, así como ofrendas a la Madre Tierra con flores, velas, copal e incienso. Este ritual busca abrirse a la prosperidad, abundancia y armonía en la vida. En México, especialmente en el Yucatán, se lleva a cabo el encendido del fuego sagrado y eventos comunitarios que incluyen meditaciones, círculos de sanación, música de tambores y rituales ancestrales.

RESUMEN DE FULFORD

Los sombreros blancos dicen que Trump será sustituido por el vicepresidente Vance. Esto se debe a que saben que el verdadero comandante en jefe está desaparecido en combate y se presume muerto. La familia del Dragón promete financiación prácticamente ilimitada a Vance y a su equipo para que puedan celebrar un jubileo y poner fin al sistema de esclavitud por deudas babilónicas bajo el que se encuentra actualmente Occidente.

La mayor parte del mundo está de acuerdo con la familia del dragón: “Las estructuras del Banco Mundial y del FMI apoyan un plan Marshalla la inversa, en el que las economías emergentes y en desarrollo financian al mundo más desarrollado”, afirmó el presidente brasileño. Lula llamó a reformar las instituciones establecidas en Bretton Woods hace ocho décadas, considerando que es necesario un nuevo tipo de financiación que priorice a los países en desarrollo. Por cierto, el Lula que presidió los BRICS es un avatar ya que el original murió el año pasado según Fulford.

El presidente Trump, quien gozaba de perfecta salud en abril, ahora tiene los tobillos hinchados y las manos magulladas. La hinchazón de los tobillos se describe como “insuficiencia venal crónica” debido a la edad, y las manos magulladas son producto de “apretones de manos y aspirinas”. Sin embargo, ¿recuerdan cómo la reina Isabel murió poco después de ser vista en público con las manos magulladas? Se cree que Netanyahu es el jefe del nuevo falso Trump y el hecho de que ambos estén enfermando mientras sufren serios ataques políticos es señal de que están siendo derribados.

El presidente francés Emanuelle Macron, también está en serios problemas. Menos del 10% de los franceses apoyan sus constantes llamadas a enviar tropas a Ucrania, y no puede aparecer en público por temor a ser linchado. Europa no tiene fuerza para enviar tropas a Ucrania a pesar de las ambiciones imperiales de Macron.

En cualquier caso, Macron está cayendo porque, tras abandonar Senegal la semana pasada, Francia ha sido expulsada de África (excepto Yibuti), un continente que solía gobernar. Esto significa que ya no se puede apropiar de los recursos africanos y la está condenando a la quiebra.

El arzobispo Carlo Maria Viganò ha roto su silencio sobre el papa León y afirma que sus acciones de los últimos dos meses demuestran que es satanista. Su plan implica una burocratización de la Iglesia, y sabemos que la burocracia es una de las principales herramientas de control de la masonería. Los burócratas, con el pretexto de procedimientos democráticos y sinodales, pueden manipular las asambleas, manipular las votaciones, moldear el consenso y hacer que parezca que cualquier propuesta surja espontáneamente desde la base, cuando en realidad ha sido cuidadosamente elaborada por quienes gestionan todo el aparato organizativo del Sínodo. La Iglesia está en quiebra porque muchos católicos han dejado de hacer donaciones.

Brasil, Canadá, la UE, China y muchos otros países están hablando públicamente de detener el comercio con EEUU. La Unión Europea ha advertido que su comercio con EEUU podría quedar prácticamente aniquilado si Washington cumple su amenaza de aplicar un arancel del 30% a los bienes importados del bloque.

Mientras Occidente continúa su implosión, China lo deja atrás tecnológticamente. Anunció un tren de levitación magnética con velocidades de seiscientos kilómetros por hora. Si EEUU tuviera un tren así, podría viajar de Nueva York a Washington en cuarenta minutos, en lugar de las cuatro horas que tarda ahora.

En el antiguo imperio romano la población entraba en modo de rebelión periódicamente, rebelándose contra cosas como los impuestos exorbitantes o la degradación monetaria a manos de sus gobernantes. Siempre que sucedía esto, el emperador simplemente instigaba una guerra contra algún temible enemigo extranjero, lo que infundía miedo y patriotismo en la población. La gente olvidaba su rebelión para protegerse del nuevo enemigo oficial con el que ahora estaban en guerra.

MATRIX

Muchos han visto Matrix, pero pocos comprenden lo poderoso que fue el mensaje del niño budista que dobla la cuchara. Cuando Neo visita el oráculo por primera vez, el chico le dice a Neo: «No intentes doblar la cuchara, es imposible. En cambio, intenta comprender la verdad: no hay cuchara. Entonces verás que no es la cuchara la que se dobla, eres tú mismo.»

Lo que dice es que no hay nada que no seas tú mismo, porque Neo no era sólo una entidad como el cuerpo. Neo era la Matrix tomando conciencia de sí misma para reescribirse y transformarse; por eso en la película llueve y al final sale el sol.

¿Por qué crees que al final el Sr. Smith le pregunta a Neo si se da cuenta de que es imposible ganar, que simplemente no puede? Y la razón por la que nada puede ser ganado es que no están separados y Neo comenzó a darse cuenta de sí mismo como la Matrix en sí misma en lugar de solo un cuerpo, por lo que ya no lucha contra Smith y le permite entrar en su cuerpo.

No somos el Sr. Anderson ni Neo, somos la Matrix completa escribiéndose a sí misma para experimentarse a sí misma. Neo es una realización del verdadero ser parecido a la conciencia crística tal y como la conocemos. Todos somos el elegido, pero hasta que lo comprendamos, nunca lo encontraremos, sino que lo buscaremos. No te conviertes en ello, ya eres eso. Cualquier proceso es como correr más allá de la meta después de haber ganado una carrera. Si continúas corriendo, ¿cuándo reconoces que ya has terminado?

Si realmente comprendiéramos la enormidad de la frase “no hay cuchara” tendríamos la llave del cosmos en un instante. Dolores Cannon transmitió poco a poco una información extraordinaria en sus muchos libros. Decía con frecuencia, y con humildad, que la mente humana no puede procesar información tan esotérica y alucinante de una sola vez. Decía que nos explotaría la cabeza. Tuvo que desarrollar su capacidad para comprender el material a lo largo de décadas.

Hoy estamos acelerando el camino de los guerreros de la luz. La ascensión se acerca rápidamente. Las vías del tren están a punto de llegar al punto de divergencia. Podemos sentir la verdad acerca de que no hay cuchara y estamos dispuestos a rendirnos a ella, aunque nuestra mente no pueda comprenderlo completamente.

