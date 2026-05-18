Obras en la autovía A-7

La Jefatura Provincial de Tráfico informa que se van a realizar obras o trabajos de mantenimiento, salvo causas de fuerza mayor, en la autovía A-7:

Entre los PPKK 736+000 y 734+000, en sentido decreciente se realizará el cierre de todos los carriles con transfer.

Las actuaciones están previstas desde las 08:00 h. hasta las 18:30 h. del 19 de mayo.

Entre los PPKK 821+300 y 822+100, en sentido creciente se realizará el cierre del carril derecho.

Las actuaciones están previstas desde las 08:00 h. hasta las 19:00 h. del 19 de mayo.

Para una información actualizada puede consultar en el mapa de estado del tráfico e incidencias de la DGT: https://etraffic.dgt.es/etrafficWEB/