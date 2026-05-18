La UOC y los ayuntamientos de Lubrín, Serón y Cantoria organizan la IX edición de la Jornada Almanzora Comparte



La iniciativa evoluciona hacia un formato más vivencial que consolida la Comunidad Transformadora del Valle del Almanzora, un espacio de trabajo colaborativo activo durante todo el año.

Los principales objetivos son analizar proyectos reales del territorio, activar la participación colectiva y definir acciones concretas para el desarrollo económico, social y cultural de la comarca

La novena Jornada Almanzora Comparte, organizada por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) junto al Ayuntamiento de Lubrín, en colaboración con los ayuntamientos de Serón y Cantoria, se celebrará el próximo 21 de mayo en el Teatro Municipal de Lubrín. El encuentro mantiene su propósito de contribuir al desarrollo del Valle del Almanzora a través del conocimiento compartido, pero da un paso más en su evolución hacia un formato centrado en la activación de proyectos reales y la implicación directa de la ciudadanía.

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha afirmado que “Almanzora Comparte se ha consolidado como una de las iniciativas más interesantes de innovación y reflexión colectiva que se desarrollan en Almería”. Martín ha explicado que “esta novena edición demuestra que el proyecto sigue evolucionando y apostando por fórmulas más participativas y por el desarrollo de proyectos reales que nacen del propio territorio”. El subdelegado ha querido reconocer el papel de la Universitat Oberta de Catalunya, así como a los ayuntamientos de Lubrín junto a Serón y Cantoria, por mantener vivo este espacio de colaboración que pone en valor el enorme potencial del Valle del Almanzora”. Para Martín estas jornadas “son fundamentales para compartir ideas y avanzar en soluciones frente a retos como la despoblación, la movilidad, el turismo sostenible o la transformación digital”. Ha concluido destacando que “el futuro del medio rural pasa precisamente por iniciativas como ésta, capaces de unir conocimiento, participación ciudadana y cooperación institucional”.

“Martos Esta jornada ya no es un evento aislado, es un proceso continuo de trabajo compartido con el territorio. La Comunidad Transformadora del Valle del Almanzora ya es una realidad activa durante todo el año. Queremos que las ideas que nacen en estas jornadas tengan recorrido real. Por eso estamos trabajando con herramientas colaborativas y acompañando proyectos concretos que surgen de la propia ciudadanía, de los ayuntamientos y de los agentes sociales de la comarca. En esta edición incorporamos además una dimensión más vivencial y participativa, gracias al uso de metodologías de dinamización y teatro participativo, que nos permitirá reflexionar de forma práctica sobre situaciones reales y explorar soluciones de manera conjunta”, afirma Sandra Sanz Martos, de la UOC.

En palabras de Domingo José Ramos, alcalde de Lubrín y anfitrión del encuentro: “Todo evento en el que demos rienda suelta a la inteligencia colectiva —que es la materia prima de la IA— nos permite alcanzar mayores objetivos en entornos como el nuestro. Creo firmemente en esa segunda edad dorada de los entornos rurales que está por llegar de la mano de los nuevos avances tecnológicos basados en IA, la crisis de vivienda, la necesidad de espacio físico y una mejor salud mental”.

Una comunidad que trasciende la jornada anual

En esta edición, la jornada refleja la consolidación de la denominada Comunidad Transformadora del territorio, un espacio que se ha ido construyendo a lo largo de las distintas ediciones y que este año da un salto cualitativo al incorporar un trabajo continuado más allá del encuentro anual. Desde el inicio del curso, este ecosistema colaborativo se ha reforzado mediante herramientas digitales como una “classroom” compartida, donde se da seguimiento a las propuestas surgidas en ediciones anteriores, se actualizan sus avances y se fomenta su evolución como proyectos vivos del territorio.

Este enfoque permite dar continuidad al trabajo iniciado en jornadas previas, como la convocatoria de SpinUOC Rural o los trabajos finales participativos desarrollados junto al Ayuntamiento de Serón, evitando limitar la reflexión sobre el desarrollo económico, social y cultural del Valle del Almanzora a un único evento anual.

Siguiendo el carácter itinerante de ediciones anteriores, el encuentro se celebrará en el Teatro Municipal de Lubrín, un espacio que permitirá incorporar una dimensión más vivencial y participativa al desarrollo de la jornada. Para ello, se utilizarán metodologías de dinamización basadas en la participación activa y en el lenguaje escénico, incluyendo técnicas de teatro participativo que permitirán visualizar situaciones reales, analizar decisiones y explorar colectivamente posibles soluciones.

Proyectos reales y acción colectiva

La primera parte del programa estará centrada en el trabajo sobre proyectos reales en marcha dentro del territorio. Las iniciativas seleccionadas serán abordadas de forma colectiva, pasando de una presentación expositiva a un análisis activo en el que las personas asistentes se implicarán como agentes del proceso.

En la segunda parte de la jornada, se desarrollará una sesión de trabajo colaborativo orientada a transformar la experiencia en propuestas concretas de acción. A partir del análisis conjunto, los grupos identificarán bloqueos, priorizarán decisiones y definirán próximos pasos para el desarrollo de los proyectos.

Entre las líneas de trabajo previstas se encuentran iniciativas vinculadas a la protección y puesta en valor de la Sierra de los Filabres, la creación de una plataforma digital comarcal, así como soluciones colaborativas de movilidad territorial. También se abordarán propuestas relacionadas con el turismo sostenible y la gestión del río Almanzora, entre otras iniciativas surgidas del propio proceso comunitario.

El programa del encuentro incluirá:



• 10:00 – 10:15 Bienvenida institucional

• 10:15 – 10:45 Presentación y dinámica de la jornada

• 10:45 – 11:30 Acto I: Presentación de proyectos y formación de grupos

• 11:30 – 12:00 Desayuno

• 12:00 – 14:30 Acto II: Proyectos a escena

• 14:30 – 16:00 Almuerzo

• 16:00 – 17:00 Acto III: De la experiencia a la acción

• 17:00 – 17:30 Presentación de propuestas

• 17:30 – 18:00 Próximos pasos y cierre

• 18:00 – 18:30 Visita al centro de interpretación (opcional)

La jornada concluirá con la presentación de conclusiones y la definición de próximos pasos, reforzando el papel de Almanzora Comparte como un espacio vivo de colaboración continuada, donde los proyectos no solo se comparten, sino que se desarrollan, se testean y se activan colectivamente para dar respuesta a los retos del territorio.