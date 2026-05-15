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Huércal intensifica el Plan de Control de Mosquitos con tratamientos preventivos en todo el municipio

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mayo 15, 2026 8:58 pm

                                                                     TITO SANCHEZ

El Ayuntamiento de Huércal de Almería está desarrollando durante estas semanas el Plan Municipal de Control de Mosquitos, una actuación preventiva que se lleva a cabo entre los meses de abril y mayo y que incluye tratamientos específicos frente al conocido como ‘mosquito del Nilo’, con el objetivo de proteger la salud pública y reducir la presencia de insectos en espacios urbanos.

El plan contempla distintas fases de actuación, entre ellas un diagnóstico previo de las zonas con mayor incidencia, labores de vigilancia y control de larvas y mosquitos adultos, así como un seguimiento continuado para evaluar la eficacia de los tratamientos aplicados y adaptar las medidas necesarias en cada momento.

Los trabajos están siendo ejecutados por la empresa concesionaria mediante vehículos, maquinaria y equipamiento especializado, actuando de forma programada en diferentes puntos del municipio.

Así, las actuaciones se están realizando en barrios y urbanizaciones como Villa Inés, La Fuensanta, Mirador del Mediterráneo, casco histórico, El Palomar, Los Pinos, Las Zorreras y El Potro, entre otros. Además, los tratamientos se centran especialmente en plazas, parques y zonas verdes, prestando una atención prioritaria a áreas infantiles, parques caninos, instalaciones deportivas y espacios próximos a centros educativos y sanitarios.

GabinetedePrensa

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