Huércal intensifica el Plan de Control de Mosquitos con tratamientos preventivos en todo el municipio

TITO SANCHEZ

El Ayuntamiento de Huércal de Almería está desarrollando durante estas semanas el Plan Municipal de Control de Mosquitos, una actuación preventiva que se lleva a cabo entre los meses de abril y mayo y que incluye tratamientos específicos frente al conocido como ‘mosquito del Nilo’, con el objetivo de proteger la salud pública y reducir la presencia de insectos en espacios urbanos.

El plan contempla distintas fases de actuación, entre ellas un diagnóstico previo de las zonas con mayor incidencia, labores de vigilancia y control de larvas y mosquitos adultos, así como un seguimiento continuado para evaluar la eficacia de los tratamientos aplicados y adaptar las medidas necesarias en cada momento.

Los trabajos están siendo ejecutados por la empresa concesionaria mediante vehículos, maquinaria y equipamiento especializado, actuando de forma programada en diferentes puntos del municipio.

Así, las actuaciones se están realizando en barrios y urbanizaciones como Villa Inés, La Fuensanta, Mirador del Mediterráneo, casco histórico, El Palomar, Los Pinos, Las Zorreras y El Potro, entre otros. Además, los tratamientos se centran especialmente en plazas, parques y zonas verdes, prestando una atención prioritaria a áreas infantiles, parques caninos, instalaciones deportivas y espacios próximos a centros educativos y sanitarios.