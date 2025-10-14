Oktobertech 2025, la fiesta para periodistas – 22 de octubre, Madrid, a partir de las 18.00 horas

Te invitamos a participar el próximo 22 de octubre a partir de las 18:00h en la cuarta edición de Oktobertech, un encuentro muy especial que reunirá a periodistas y profesionales de la comunicación para compartir, conectar y disfrutar juntos de una experiencia única en torno a la innovación y la tecnología.

Si aún no lo has hecho, confirma tu asistencia registrándote aquí: https://oktobertech.es

¡En cuanto te registres recibirás la dirección del evento! Y si tienes colegas periodistas que puedan estar interesadxs, no dudes en compartirles la convocatoria.

Como cada año, organizaremos un sorteo benéfico de productos y servicios cuyos fondos se destinarán a AlfaSAAC, una ONG que promueve la atención y el desarrollo educativo de niños y niñas con parálisis cerebral a través de la tecnología.

Te animamos a difundir esta iniciativa entre marcas o contactos que puedan colaborar con aportaciones al sorteo: toda ayuda es más que bienvenida .