Home / Nacional / Oktobertech 2025, la fiesta para periodistas – 22 de octubre, Madrid, a partir de las 18.00 horas

Oktobertech 2025, la fiesta para periodistas – 22 de octubre, Madrid, a partir de las 18.00 horas

Por
No hay comentarios
octubre 14, 2025 11:49 am

Te invitamos a participar el próximo 22 de octubre a partir de las 18:00h en la cuarta edición de Oktobertech, un encuentro muy especial que reunirá a periodistas y profesionales de la comunicación para compartir, conectar y disfrutar juntos de una experiencia única en torno a la innovación y la tecnología.

👉 Si aún no lo has hecho, confirma tu asistencia registrándote aquí: https://oktobertech.es

¡En cuanto te registres recibirás la dirección del evento! Y si tienes colegas periodistas que puedan estar interesadxs, no dudes en compartirles la convocatoria.

Como cada año, organizaremos un sorteo benéfico de productos y servicios cuyos fondos se destinarán a AlfaSAAC, una ONG que promueve la atención y el desarrollo educativo de niños y niñas con parálisis cerebral a través de la tecnología.

Te animamos a difundir esta iniciativa entre marcas o contactos que puedan colaborar con aportaciones al sorteo: toda ayuda es más que bienvenida ❤️.😉

GabinetedePrensa

Related Posts

El vínculo emocional con perros y gatos favorece la mejora del bi ...
octubre 5, 2025
Bolichuletero.com: más que un bolígrafo, un cambio de paradigma e ...
octubre 5, 2025
Oasiz Madrid y Salvando Peludos se alían por la adopción responsa ...
octubre 2, 2025

Deje un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *