La Plataforma Almería por Palestina mantiene la manifestación el 15 de octubre a pesar de la tregua en Gaza

Enrique Usoz Chaparro

La Plataforma Almería por Palestina, tras su última reunión, ha acordado mantener la convocatoria de manifestación para el próximo 15 de octubre.

Esta decisión se toma a pesar de la reciente tregua anunciada en la Franja de Gaza, considerando que los motivos fundamentales que llevaron a la creación de la Plataforma y a la convocatoria de la movilización siguen estando plenamente vigentes.

Los integrantes de la Plataforma Almería por Palestina entienden la tregua como un paso inicial, pero insisten en que es imprescindible abordar las causas profundas del conflicto para lograr una paz justa y duradera. Por ello, la manifestación servirá para seguir exigiendo los siguientes puntos:

Que el actual alto el fuego se convierta en definitivo. El fin inmediato del bloqueo militar que asfixia a la Franja de Gaza, permitiendo la entrada sin restricciones de alimentos y toda la ayuda humanitaria necesaria. El regreso de todos los gazatíes desplazados a sus hogares. El inicio inmediato de la reconstrucción de las infraestructuras básicas esenciales para garantizar una vida digna en Gaza. El cese de las ocupaciones de tierra en Cisjordania. Que los culpables del genocidio sean puestos a disposición de la Corte Penal Internacional.

La manifestación comenxará a las 20:00 horas desde el Teatro Apolo de la Rambla Obispo Orberá y finalizará en la Plaza de la Velas de la Rambla de Almería

La Plataforma hace un llamamiento a la ciudadanía de Almería y provincia a sumarse a la manifestación, demostrando que la solidaridad con el pueblo palestino y la exigencia de justicia y dignidad van más allá de los momentos de conflicto armado.