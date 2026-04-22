TCL revoluciona el Día del Libro con la tecnología NXTPAPER, diseñada para cuidar tu vista mientras lees y aumentar tu productividad

Este Sant Jordi, regalar una rosa sigue siendo tradición, pero el mejor acompañamiento es, sin duda, un buen libro. Y si además puedes llevar toda una biblioteca contigo, leer sin cansarte la vista y disfrutar de una experiencia lo más parecida posible al papel, el regalo se convierte en algo realmente especial. Con este objetivo en mente, TCL presenta su gama de dispositivos con tecnología NXTPAPER como la opción ideal para quienes quieren disfrutar de la lectura en el Día del Libro sin renunciar a la comodidad digital.En un contexto en el que más de la mitad de los españoles experimenta molestias visuales tras pasar varias horas frente a pantallas, la lectura digital sigue siendo una asignatura pendiente para muchos usuarios. La incomodidad, los reflejos o la fatiga visual han limitado históricamente su adopción en dispositivos convencionales.La tecnología NXTPAPER responde directamente a este desafío al actuar sobre la luz a nivel de hardware. Su sistema reduce la emisión de luz azul en más de un 60% sin alterar los colores y elimina los reflejos incluso en exteriores. Además, su acabado mate reproduce una textura visual y táctil similar al papel. El resultado es una experiencia de lectura mucho más natural, con una reducción de la fatiga visual de hasta un 30% y una disminución significativa de la sequedad del ojo.En este contexto, elegir el dispositivo adecuado se convierte en clave para acertar con el regalo de Sant Jordi.NXTPAPER 14: Convierte lectura en una experiencia inmersivaTCL NXTPAPER 14, con un PVP aproximado de 449€ (con accesorios) y de 399€ (sin accesorios), es la opción más completa para quienes buscan una experiencia de lectura envolvente. Su pantalla de gran formato permite visualizar libros, revistas o cómics a tamaño real, acercando la experiencia digital al papel tradicional. Su modo lectura, que ajusta la visualización a tonos neutros o blanco y negro, está especialmente diseñado para largas sesiones sin fatiga visual. Es una propuesta pensada para quienes valoran la lectura como una experiencia central en su día a día.Este dispositivo destaca también como una potente herramienta de entretenimiento y productividad, gracias a su generosa pantalla de 14,3 pulgadas con resolución 2.4K. Este amplio panel ofrece una experiencia cinematográfica inmersiva para el consumo de series y películas, manteniendo siempre el máximo confort visual. Además, su tamaño facilita una multitarea fluida mediante el uso de aplicaciones en pantalla dividida. El rendimiento ágil y la batería de larga duración aseguran horas de contenido multimedia de alta calidad, que permiten al usuario equilibrar el trabajo con el ocio.NXTPAPER 70 Pro: Para leer estés donde estésTCL NXTPAPER 70 Pro (256GB), con un PVP aproximado de 299€, está diseñado para acompañar al usuario durante todo el día. Combina en un solo dispositivo las funciones de smartphone, lector digital y cuaderno, permitiendo pasar al modo lectura de forma inmediata y sin distracciones. Es una opción ideal para quienes leen en movimiento, en el transporte público, durante una pausa o antes de dormir.NXTPAPER 11 Plus: La opción perfecta para leer más por menosTCL NXTPAPER 11 Plus, con un PVP aproximado de 219.99€, se posiciona como la alternativa equilibrada para quienes buscan una gran experiencia de lectura a un precio accesible. Su diseño ligero y su pantalla optimizada para el confort visual lo convierten en el aliado perfecto para leer en casa, en el sofá o en la cama, facilitando sesiones prolongadas sin incomodidad.Más allá de los dispositivos, la tecnología NXTPAPER redefine la relación con las pantallas. Su sistema de múltiples capas dispersa la luz, elimina reflejos y permite adaptar la visualización a diferentes usos, desde contenido en color hasta modos específicos de lectura que priorizan el descanso visual. Esta combinación de innovación y enfoque en el bienestar posiciona a TCL como uno de los referentes en tecnología orientada a mejorar la experiencia diaria del usuario.Este Sant Jordi, el mejor regalo no es solo un libro. Es todo lo que hace posible disfrutarlo más. Elegir un dispositivo pensado para leer no solo amplía las posibilidades de acceso a nuevas historias, sino que transforma la forma en la que se viven. Porque cuando la tecnología acompaña, leer deja de ser un momento puntual para convertirse en un hábito diario.