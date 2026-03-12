Onda de choque

Miski Liu Suria

He conseguido restaurar mi blog y he publicado de golpe todas las entradas atrasadas, pero me han eliminado cinco artículos.

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Cuando una frecuencia más alta interfiere sobre otra más baja se produce un choque brutal que genera caos. Cuando una onda de frecuencia alta se superpone a otra de frecuencia baja, se suman sus amplitudes, produciendo regiones de mayor intensidad constructiva o cancelación destructiva. Esto se observa en ondas sonoras, luminosas o electromagnéticas, sin que implique desorden aleatorio.

Algo parecido está ocurriendo con el choque entre la nueva y la vieja frecuencia de la Tierra. Se habla de una transición vibratoria entre la frecuencia Schumann tradicional y un aumento reciente que genera caos. Se trata de revelar la oscuridad para ser disuelta y esto genera un proceso de demolición y un equilibrio frágil.

El salto de 7,83 hercios a 36 ó 120 hercios causa fatiga, ansiedad, mareos o aceleración temporal, que se ve como un despertar colectivo. Esto se sincroniza con ondas cerebrales, forzando la adaptación. Los síntomas incluyen insomnio, depresión, intuición aumentada o conexión cósmica, atribuidos a un conflicto de frecuencias viejas contra nuevas.

Mr. Pool cree que deben caer siete fichas de dominó antes de que se active el sistema de transmisión de emergencia: Irán, Venezuela, Cuba, Ucrania, Corea del Norte, y quizás Europa. La séptima ficha no es un país sino la Fed. Cuando caiga la séptima ficha, se activará el sistema en todas las pantallas. La cuenta regresiva comenzó el 23 de febrero, y terminará cuando se apague el séptimo círculo.

FALLOS

Según Ariel, la Matrix presenta fallos bajo presión. A su juicio, existe una tríada de poderes. Los buenos son los sombreros blancos, que juegan al ajedrez 4-D, mientras que los malos son la camarilla que parasita el planeta y las redes ocultas de titiriteros que mueven los hilos desde logias y búnkeres.

Todo ellos, buenos y malos, juegan con las líneas de tiempo, que no son rieles fijos, sino redes cuánticas, tejidas y retejidas por la conciencia colectiva. Suprimen este conocimiento porque si lo comprendiera la humanidad, desenredaríamos su red de control en semanas, no en siglos.

Esto lo confirma el principio de incertidumbre de Heisenberg que es la base de la física cuántica. Según este principio, las líneas de tiempo ramifican la realidad hasta el infinito como ondas de probabilidad que colapsan según la observación.

El principio de incertidumbre de Heisenberg afirma que es imposible conocer simultáneamente magnitudes físicas, como la posición y la cantidad de movimiento de una partícula. No se pueden medir la posición y el momento al mismo tiempo porque son complementarias estas dos magnitudes, de modo que la descripción más precisa de una de ellas implica una mayor indeterminación en la otra. Esto no es un problema de instrumentos defectuosos, sino una consecuencia de la naturaleza de las partículas, que se comportan como ondas.

EL PODER DE LA CONCIENCIA

Tu mente no es un espectador pasivo; es un director, y en masa, el estudio de producción de la humanidad. Esto no es una rareza cuántica a micro-escala, sino a escala a macro cuando se agrega la conciencia. La camarilla lo sabe por textos antiguos: papiros egipcios sobre campos akáshicos, sutras védicos sobre la ilusión maya y códices gnósticos sobre cerraduras de líneas de tiempo arcónicas. Todos ellos detallan cómo la intención enfocada distorsiona el éter.

Aplican este conocimiento, no para la ciencia, sino para anclar líneas de tiempo preferidas donde ellos ganan. Las redes ocultas ritualizan las lunas de sangre para cosechar miedo, y los solsticios para cimentar bucles negativo. Imponen las líneas de tiempo que les benefician en cómo son percibidos en función de la narrativa que alimentan para sostener una red de control donde siempre te ves como víctima, porque lo que ves les permite verse como la autoridad potenciada de tu realidad.

En el bando contrario, contraatacan los sombreros blancos con sus propios empujones sutiles: información filtrada y eventos escenificados para guiarnos hacia la divulgación, pero sólo están cambiando el tablero para instalar su versión de control suave para el planeta.

REDES OCULTAS

Hace décadas, se retrasaban años las manifestaciones porque el campo colectivo era denso, obstruido por el fluoruro, los campos electromagnéticos y las herramientas para provocar confusión mental, desviando la atención hacia el consumismo y la división. Pero el velo se está desmoronando después de 2020.

Las erupciones solares aumentan la resonancia Schumann y los despertares virales a través de plataformas como X convierten las ideas aisladas en ecos mundiales. Por eso sigo la pista de los saltos en la línea de tiempo.

La noosfera es la capa de pensamiento colectivo de Teilhard de Chardin, suprimido por el Vaticano desde los años 50. Gritan «noticias falsas» ante predicciones como las de esas figuras, etiquetándolas como delirios, pero sus propios think tanks hacen películas de Hollywood de programación predictiva que siembran eventos para normalizarlos, como el 11-S.

Si «no funciona» la conciencia colectiva, ¿por qué invierten miles de millones en el control narrativo mediante algoritmos? No se trata sólo de tener pensamientos felices; es entrelazamiento de resonancia cuántico a escala de la conciencia, donde las intenciones alineadas crean bucles de retroalimentación que colapsan las probabilidades más rápido que la luz.

Los antiguos dominaron esta ciencia. Los calendarios mayas no registraban el tiempo lineal, sino ciclos de «encantamientos oníricos», donde los rituales masivos cambiaban de era. Cada pensamiento emite una onda escalar que se entrelaza con frecuencias similares.

ORIENTE MEDIO

Al menos dos petroleros alcanzados en ataques cerca de las costas de Irak .https://esrt.press/actualidad/592322-petroleros-ataque-cerca-costas-irak

alcanzados en ataques cerca de las costas de .https://esrt.press/actualidad/592322-petroleros-ataque-cerca-costas-irak EEUU dice que ha atacado 5.500 objetivos en Irán y que quiere proteger el estrecho de Ormuz .https://efe.com/mundo/2026-03-11/eeuu-objetivos-iran-ormuz/

y que quiere proteger el estrecho de .https://efe.com/mundo/2026-03-11/eeuu-objetivos-iran-ormuz/ El estrecho de Ormuz no estará abierto hasta que lo diga Irán , según Mike Adams .https://www.naturalnews.com/2026-03-11-strait-of-hormuz-closed-until-iran-says-open.html

no estará abierto hasta que lo diga , según .https://www.naturalnews.com/2026-03-11-strait-of-hormuz-closed-until-iran-says-open.html Arabia Saud ita , Catar, Emiratos y Kuwait interceptan ataques lanzados por Irán .https://efe.com/mundo/2026-03-11/arabia-saudi-iran-kuwait-drones/

y interceptan ataques lanzados por .https://efe.com/mundo/2026-03-11/arabia-saudi-iran-kuwait-drones/ El Consejo de Seguridad de la ONU exige a Irán detener sus ataques contra países árabes .https://noticiaslatam.lat/20260311/1172380915.html

detener sus ataques contra países .https://noticiaslatam.lat/20260311/1172380915.html Emiratos advierte de penas de cárcel por difundir información no oficial.https://www.naturalnews.com/2026-03-10-uae-warns-residents-of-jail-time-for-disinformation.html

advierte de penas de cárcel por difundir información no oficial.https://www.naturalnews.com/2026-03-10-uae-warns-residents-of-jail-time-for-disinformation.html Israel bombardea de forma simultánea Irán y Beirut .https://efe.com/mundo/2026-03-11/ataques-iran-israel-directo-ultima-hora/

bombardea de forma simultánea y .https://efe.com/mundo/2026-03-11/ataques-iran-israel-directo-ultima-hora/ La píldora para no dormir que usan los pilotos israelíes se llama Modafinilo.https://es.euronews.com/2026/03/11/la-pildora-para-no-dormir-como-los-pilotos-israelies-combaten-la-fatiga

que usan los pilotos se llama Modafinilo.https://es.euronews.com/2026/03/11/la-pildora-para-no-dormir-como-los-pilotos-israelies-combaten-la-fatiga EEUU sería el responsable del ataque contra una escuela en Irán al usar datos obsoletos, según Reuters.https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/11/eeuu/ataque-escuela-iran-informe-civiles-muertos-trax

ECONOMÍA

Señales de alerta en la economía y en los mercados.https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/13815653/03/26/senales-de-alerta-en-la-economia-y-los-mercados.html

en la economía y en los mercados.https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/13815653/03/26/senales-de-alerta-en-la-economia-y-los-mercados.html 48 horas de infarto de los mercados por la volatilidad .https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/13819417/03/26/las-48-horas-de-infarto-de-los-mercados-el-peligro-de-que-la-volatilidad-se-alargue-un-ano-y-la-receta-de-los-expertos-contra-el-panico.html

.https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/13819417/03/26/las-48-horas-de-infarto-de-los-mercados-el-peligro-de-que-la-volatilidad-se-alargue-un-ano-y-la-receta-de-los-expertos-contra-el-panico.html Cae precio del petróleo más de un 15%.https://es.euronews.com/business/2026/03/10/las-sacudidas-de-la-guerra-en-iran-siguen-afectando-a-la-economia-mundial

más de un 15%.https://es.euronews.com/business/2026/03/10/las-sacudidas-de-la-guerra-en-iran-siguen-afectando-a-la-economia-mundial Irán exporta más petróleo que antes del ataque.https://esrt.press/actualidad/592285-iran-exporta-petroleo-ataque-eeuu

exporta más que antes del ataque.https://esrt.press/actualidad/592285-iran-exporta-petroleo-ataque-eeuu Irak trata de salvar sus exportaciones de petróleo .https://es.euronews.com/business/2026/03/11/irak-trata-salvar-sus-exportaciones-petroleo-mientras-guerra-amenaza-estrecho-ormuz

trata de salvar sus exportaciones de .https://es.euronews.com/business/2026/03/11/irak-trata-salvar-sus-exportaciones-petroleo-mientras-guerra-amenaza-estrecho-ormuz Una confiscación de la isla iraní de Kharg paralizaría el 90% de la exportación de petróleo.https://www.naturalnews.com/2026-03-10-seizing-iran-oil-lifeline-kharg-island.html

paralizaría el 90% de la exportación de petróleo.https://www.naturalnews.com/2026-03-10-seizing-iran-oil-lifeline-kharg-island.html EEUU alivia las sanciones petroleras ante el aumento del precio y permite a la India comprar crudo ruso .https://www.naturalnews.com/2026-03-11-us-eases-russian-oil-sanctions-global-cost-surge.html

petroleras ante el aumento del precio y permite a la comprar crudo .https://www.naturalnews.com/2026-03-11-us-eases-russian-oil-sanctions-global-cost-surge.html La Agencia Internacional de la Energía anuncia la mayor liberación de reservas de petróleo para abaratar el crudo.https://www.expansion.com/economia/2026/03/11/69b10fbc44676b67a317eac3-directo.html

para abaratar el crudo.https://www.expansion.com/economia/2026/03/11/69b10fbc44676b67a317eac3-directo.html Más de treinta países acuerdan sacar al mercado cuatrocientos millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas.https://efe.com/economia/2026-03-11/g7-medidas-aie-petroleo/

de sus reservas estratégicas.https://efe.com/economia/2026-03-11/g7-medidas-aie-petroleo/ Saudi Aramco advierte de «consecuencias catastróficas» si se prolonga la guerra con Irán .https://www.expansion.com/economia/financial-times/2026/03/11/69b131bf468aeb5c398b458b.html

.https://www.expansion.com/economia/financial-times/2026/03/11/69b131bf468aeb5c398b458b.html Irán advierte de que se puede disparar el barril de petróleo hasta los doscientos dólares, por su presión en el estrecho de Ormuz .https://efe.com/economia/2026-03-11/iran-barril-petreleo-200-dolares-estrecho-ormuz/

advierte de que se puede disparar el barril de hasta los doscientos dólares, por su presión en el estrecho de .https://efe.com/economia/2026-03-11/iran-barril-petreleo-200-dolares-estrecho-ormuz/ Gigantes de la banca piden a sus empleados evacuar las oficinas en Dubái debido al conflicto.https://esrt.press/actualidad/592307-gigantes-banca-piden-empleados-evacuar-oficinas-dubai

debido al conflicto.https://esrt.press/actualidad/592307-gigantes-banca-piden-empleados-evacuar-oficinas-dubai El caos del crédito privado sacude a los grandes fondos.https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/13817684/03/26/blackrock-blackstone-apollo-el-caos-del-credito-privado-sacude-a-los-grandes-fondos-del-mundo-ante-la-democratizacion-de-la-deuda.html

privado sacude a los grandes fondos.https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/13817684/03/26/blackrock-blackstone-apollo-el-caos-del-credito-privado-sacude-a-los-grandes-fondos-del-mundo-ante-la-democratizacion-de-la-deuda.html La guerra de Irán no dispara el oro. El metal dorado ha perdido un 2%.https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/13818491/03/26/la-guerra-de-iran-no-dispara-el-oro-por-que-falla-como-refugio-seguro-precisamente-ahora.html

EUROPA

Bruselas lanza incentivos para impulsar la energía nuclear .https://www.expansion.com/economia/2026/03/11/69b11f56e5fdea1b0b8b458c.html

lanza incentivos para impulsar la .https://www.expansion.com/economia/2026/03/11/69b11f56e5fdea1b0b8b458c.html España se opone a los proyectos para reforzar el potencial nuclear de Europa.https://noticiaslatam.lat/20260311/1172376048.html

se opone a los proyectos para reforzar el potencial nuclear de Europa.https://noticiaslatam.lat/20260311/1172376048.html Rumanía permitirá el despliegue de fuerzas estadounidenses para la guerra.https://efe.com/mundo/2026-03-11/rumania-despliegue-fuerzas-eeuu-guerra-iran/

permitirá el despliegue de fuerzas estadounidenses para la guerra.https://efe.com/mundo/2026-03-11/rumania-despliegue-fuerzas-eeuu-guerra-iran/ La Eurocámara pide que el aumento del gasto en defensa no se haga a costa de políticas sociales.https://www.europapress.es/economia/noticia-eurocamara-pide-aumento-gasto-defensa-no-haga-costa-politicas-sociales-20260311162724.html

no se haga a costa de políticas sociales.https://www.europapress.es/economia/noticia-eurocamara-pide-aumento-gasto-defensa-no-haga-costa-politicas-sociales-20260311162724.html Macron se opone a levantar las sanciones petroleras contra Rusia en posición a EEUU.https://es.euronews.com/2026/03/11/macron-se-opone-a-levantar-las-sanciones-petroliferas-contra-rusia

ESPAÑA

España cesa a su embajadora en Israel .https://es.euronews.com/2026/03/11/espana-cesa-a-su-embajadora-en-israel-y-mantiene-rebajada-la-representacion-diplomatica

.https://es.euronews.com/2026/03/11/espana-cesa-a-su-embajadora-en-israel-y-mantiene-rebajada-la-representacion-diplomatica Trump acusa a España de no cooperar en la guerra contra Irán .https://efe.com/mundo/2026-03-11/trump-amaneza-espana-no-cooperar-guerra-iran/

acusa a de no cooperar en la guerra contra .https://efe.com/mundo/2026-03-11/trump-amaneza-espana-no-cooperar-guerra-iran/ España no participará en una misión en el estrecho de Ormuz y no enviará caza-minas.https://www.europapress.es/seguridad-y-defensa/noticia-robles-insiste-espana-no-participara-mision-estrecho-ormuz-no-enviara-cazaminas-zona-20260311123957.html

y no enviará caza-minas.https://www.europapress.es/seguridad-y-defensa/noticia-robles-insiste-espana-no-participara-mision-estrecho-ormuz-no-enviara-cazaminas-zona-20260311123957.html El Ibex pierde los 17.400 puntos presionado por el precio del petróleo .https://www.expansion.com/mercados/cronica-bolsa/2026/03/11/69b11175468aeb6c738b4578.html

.https://www.expansion.com/mercados/cronica-bolsa/2026/03/11/69b11175468aeb6c738b4578.html El precio de la gasolina toca máximos del año por la tensión bélica.https://www.eleconomista.es/economia/noticias/13817220/03/26/la-subida-de-los-combustibles-por-la-guerra-en-iran-eleva-la-recaudacion-en-mas-de-100-millones-al-mes.html

toca máximos del año por la tensión bélica.https://www.eleconomista.es/economia/noticias/13817220/03/26/la-subida-de-los-combustibles-por-la-guerra-en-iran-eleva-la-recaudacion-en-mas-de-100-millones-al-mes.html Hacienda hace caja con el subidón de la gasolina y el diésel en marzo.https://www.eleconomista.es/economia/noticias/13817220/03/26/la-subida-de-los-combustibles-por-la-guerra-en-iran-eleva-la-recaudacion-en-mas-de-100-millones-al-mes.html

hace caja con el subidón de la gasolina y el diésel en marzo.https://www.eleconomista.es/economia/noticias/13817220/03/26/la-subida-de-los-combustibles-por-la-guerra-en-iran-eleva-la-recaudacion-en-mas-de-100-millones-al-mes.html Bruselas lleva a los tribunales la negativa de Hacienda a eximir del IVA a los autónomos.https://www.expansion.com/economia/2026/03/11/69b15d6ae5fdeaed758b45a2.html

lleva a los tribunales la negativa de a eximir del IVA a los autónomos.https://www.expansion.com/economia/2026/03/11/69b15d6ae5fdeaed758b45a2.html La guerra altera el turismo y podría redirigir a los viajeros hacia España.https://es.euronews.com/viajes/2026/03/10/guerra-oriente-medio-turismo-redirigir-viajeros-hacia-espana

y podría redirigir a los viajeros hacia España.https://es.euronews.com/viajes/2026/03/10/guerra-oriente-medio-turismo-redirigir-viajeros-hacia-espana Felipe VI se reúne con María Corina Machado .https://www.notimerica.com/politica/noticia-venezuela-felipe-vi-reune-lider-opositora-venezolana-maria-corina-machado-20260311182316.html

se reúne con .https://www.notimerica.com/politica/noticia-venezuela-felipe-vi-reune-lider-opositora-venezolana-maria-corina-machado-20260311182316.html Sánchez anuncia la puesta en marcha de la herramienta ‘Hodio‘ para medir el alcance de los discursos de odio en las redes.

anuncia la puesta en marcha de la herramienta ‘Hodio‘ para medir el alcance de los discursos de odio en las redes. https://www.europapress.es/epsocial/igualdad/noticia-sanchez-anuncia-puesta-marcha-herramienta-hodio-medir-alcance-discursos-odio-redes-20260311100838.html

El precio de la vivienda en España aumenta el doble que en Europa.https://www.expansion.com/inmobiliario/mercado/2026/02/14/698de338e5fdeab91e8b479e.html

en España aumenta el doble que en Europa.https://www.expansion.com/inmobiliario/mercado/2026/02/14/698de338e5fdeab91e8b479e.html La compra-venta de viviendas marcó un récord de 18 años, pero se frenó en el último trimestre.https://www.eleconomista.es/vivienda-inmobiliario/noticias/13817843/03/26/la-compraventa-de-viviendas-marca-un-record-de-18-anos-con-752098-operaciones-pero-se-frena-en-seco-en-el-ultimo-trimestre.html

marcó un récord de 18 años, pero se frenó en el último trimestre.https://www.eleconomista.es/vivienda-inmobiliario/noticias/13817843/03/26/la-compraventa-de-viviendas-marca-un-record-de-18-anos-con-752098-operaciones-pero-se-frena-en-seco-en-el-ultimo-trimestre.html Unicaja, primer banco español que se alía con Nvidia para impulsar la IA.https://www.expansion.com/empresas/banca/2026/03/09/69aed8c5e5fdea5d368b458a.html

España se consolida como décimo exportador mundial de arma s , con el 3% del total.https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-espana-consolida-papel-decimo-exportador-mundial-armamento-total-20260311172546.html

, con el 3% del total.https://www.europapress.es/economia/macroeconomia-00338/noticia-espana-consolida-papel-decimo-exportador-mundial-armamento-total-20260311172546.html Investigadores españoles descubren una bacteria intestinal que potencia la fuerza muscular.https://www.expansion.com/directivos/estilo-vida/salud/2026/03/11/69b14375468aebd5658b45b6.html

AMÉRICAS

Giro estratégico: EEUU se acerca a un acuerdo económico con Cuba .https://www.naturalnews.com/2026-03-10-u-s-nears-economic-deal-with-cuba.html

.https://www.naturalnews.com/2026-03-10-u-s-nears-economic-deal-with-cuba.html La Cámara de Diputados de México rechaza la reforma electoral de la presidenta Sheinbaum .https://www.notimerica.com/politica/noticia-mexico-camara-diputados-mexico-rechaza-reforma-electoral-presidenta-sheinbaum-20260311234538.html

rechaza la reforma electoral de la presidenta .https://www.notimerica.com/politica/noticia-mexico-camara-diputados-mexico-rechaza-reforma-electoral-presidenta-sheinbaum-20260311234538.html México dice que no hay peligro para el Mundial 2026, pero EEUU advierte que persiste el riesgo.https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/11/mexico/video/mexico-turismo-violencia-mundial-2026

dice que no hay peligro para el Mundial 2026, pero EEUU advierte que persiste el riesgo.https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/11/mexico/video/mexico-turismo-violencia-mundial-2026 Ecuador pacta con EEUU la presencia permanente de agentes del FBI en el país.https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/11/latinoamerica/ecuador-eeuu-presencia-permanente-agentes-fbi-orix

pacta con EEUU la presencia permanente de agentes del FBI en el país.https://cnnespanol.cnn.com/2026/03/11/latinoamerica/ecuador-eeuu-presencia-permanente-agentes-fbi-orix El Senado de Chile elige a su nueva presidenta, la quinta mujer en la historia.https://noticiaslatam.lat/20260311/senado-de-chile-elige-a-su-nueva-presidenta-la-quinta-mujer-en-la-historia-1172370756.html

