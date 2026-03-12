Inicio / Periodismo Alternativo y de Misterio / Onda de choque

Onda de choque

Por
marzo 12, 2026 8:58 pm

Miski Liu Suria

He conseguido restaurar mi blog y he publicado de golpe todas las entradas atrasadas, pero me han eliminado cinco artículos.

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Onda de choque

  • Caos resultante
  • Equilibrio frágil
  • Locura de marzo
  • Empujones sutiles
  • Volatilidad económica
  • Proceso de demolición
  • Siete fichas de dominó
  • Choque de frecuencias
  • El poder de la conciencia
  • Principio de incertidumbre
  • Revelación de la oscuridad
  • La ciencia de la manifestación
  • Fallos en la Matrix bajo presión

Cuando una frecuencia más alta interfiere sobre otra más baja se produce un choque brutal que genera caos. Cuando una onda de frecuencia alta se superpone a otra de frecuencia baja, se suman sus amplitudes, produciendo regiones de mayor intensidad constructiva o cancelación destructiva. Esto se observa en ondas sonoras, luminosas o electromagnéticas, sin que implique desorden aleatorio.

Algo parecido está ocurriendo con el choque entre la nueva y la vieja frecuencia de la Tierra. Se habla de una transición vibratoria entre la frecuencia Schumann tradicional y un aumento reciente que genera caos. Se trata de revelar la oscuridad para ser disuelta y esto genera un proceso de demolición y un equilibrio frágil.

El salto de 7,83 hercios a 36 ó 120 hercios causa fatiga, ansiedad, mareos o aceleración temporal, que se ve como un despertar colectivo. Esto se sincroniza con ondas cerebrales, forzando la adaptación. Los síntomas incluyen insomnio, depresión, intuición aumentada o conexión cósmica, atribuidos a un conflicto de frecuencias viejas contra nuevas.

Mr. Pool cree que deben caer siete fichas de dominó antes de que se active el sistema de transmisión de emergenciaIrán, Venezuela, Cuba, Ucrania, Corea del Norte, y quizás Europa. La séptima ficha no es un país sino la Fed. Cuando caiga la séptima ficha, se activará el sistema en todas las pantallas. La cuenta regresiva comenzó el 23 de febrero, y terminará cuando se apague el séptimo círculo.

https://t.me/s/MrPool_Q

FALLOS

Según Ariel, la Matrix presenta fallos bajo presión. A su juicio, existe una tríada de poderes. Los buenos son los sombreros blancos, que juegan al ajedrez 4-D, mientras que los malos son la camarilla que parasita el planeta y las redes ocultas de titiriteros que mueven los hilos desde logias y búnkeres.

Todo ellos, buenos y malos, juegan con las líneas de tiempo, que no son rieles fijos, sino redes cuánticas, tejidas y retejidas por la conciencia colectiva. Suprimen este conocimiento porque si lo comprendiera la humanidad, desenredaríamos su red de control en semanas, no en siglos.

Esto lo confirma el principio de incertidumbre de Heisenberg que es la base de la física cuántica. Según este principio, las líneas de tiempo ramifican la realidad hasta el infinito como ondas de probabilidad que colapsan según la observación.

El principio de incertidumbre de Heisenberg afirma que es imposible conocer simultáneamente magnitudes físicas, como la posición y la cantidad de movimiento de una partícula. No se pueden medir la posición y el momento al mismo tiempo porque son complementarias estas dos magnitudes, de modo que la descripción más precisa de una de ellas implica una mayor indeterminación en la otra. Esto no es un problema de instrumentos defectuosos, sino una consecuencia de la naturaleza de las partículas, que se comportan como ondas.

EL PODER DE LA CONCIENCIA

Tu mente no es un espectador pasivo; es un director, y en masa, el estudio de producción de la humanidad. Esto no es una rareza cuántica a micro-escala, sino a escala a macro cuando se agrega la conciencia. La camarilla lo sabe por textos antiguos: papiros egipcios sobre campos akáshicos, sutras védicos sobre la ilusión maya y códices gnósticos sobre cerraduras de líneas de tiempo arcónicas. Todos ellos detallan cómo la intención enfocada distorsiona el éter.

Aplican este conocimiento, no para la ciencia, sino para anclar líneas de tiempo preferidas donde ellos ganan. Las redes ocultas ritualizan las lunas de sangre para cosechar miedo, y los solsticios para cimentar bucles negativo. Imponen las líneas de tiempo que les benefician en cómo son percibidos en función de la narrativa que alimentan para sostener una red de control donde siempre te ves como víctima, porque lo que ves les permite verse como la autoridad potenciada de tu realidad.

En el bando contrario, contraatacan los sombreros blancos con sus propios empujones sutiles: información filtrada y eventos escenificados para guiarnos hacia la divulgación, pero sólo están cambiando el tablero para instalar su versión de control suave para el planeta.

REDES OCULTAS

Hace décadas, se retrasaban años las manifestaciones porque el campo colectivo era denso, obstruido por el fluoruro, los campos electromagnéticos y las herramientas para provocar confusión mental, desviando la atención hacia el consumismo y la división. Pero el velo se está desmoronando después de 2020.

Las erupciones solares aumentan la resonancia Schumann y los despertares virales a través de plataformas como X convierten las ideas aisladas en ecos mundiales. Por eso sigo la pista de los saltos en la línea de tiempo.

La noosfera es la capa de pensamiento colectivo de Teilhard de Chardin, suprimido por el Vaticano desde los años 50. Gritan «noticias falsas» ante predicciones como las de esas figuras, etiquetándolas como delirios, pero sus propios think tanks hacen películas de Hollywood de programación predictiva que siembran eventos para normalizarlos, como el 11-S.

Si «no funciona» la conciencia colectiva, ¿por qué invierten miles de millones en el control narrativo mediante algoritmos? No se trata sólo de tener pensamientos felices; es entrelazamiento de resonancia cuántico a escala de la conciencia, donde las intenciones alineadas crean bucles de retroalimentación que colapsan las probabilidades más rápido que la luz.

Los antiguos dominaron esta ciencia. Los calendarios mayas no registraban el tiempo lineal, sino ciclos de «encantamientos oníricos», donde los rituales masivos cambiaban de era. Cada pensamiento emite una onda escalar que se entrelaza con frecuencias similares.

ORIENTE MEDIO

ECONOMÍA

EUROPA

ESPAÑA

AMÉRICAS

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/@miskiliusuria/videos

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Miski Liu Suria

