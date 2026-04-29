Miski Liu Suria

Carl Jung escribió: “Cuanto más inteligente y consciente de sí mismo es un ser humano, tanto más sufre por la inconsciencia general de la sociedad.”

Espíritus libres

Librepensadores

Sanadores heridos

Pensadores profundos

Alquimia de la soledad

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El niño que pregunta por qué los adultos dicen una cosa y hacen otra es aquel cuyas preguntas siempre se tachan de pensamientos ‘excesivos’ según Maxpein.- Nietzsche describió a estas personas como espíritus libres: esenciales para el progreso, pero vagando en un desierto al que nadie más se atreve a entrar.

El 20% de la población procesa la información con mayor profundidad y percibe sutilezas que otros pasan por alto. En un mundo que premia la rapidez, esta capacidad de análisis profundo se puede percibir como una desventaja.

Los pensadores profundos operan en una frecuencia diferente, la de la verdad, no la de la comodidad. La mayoría de la gente vive sin cuestionar jamás los supuestos fundamentales de su propia existencia. Pero el pensador profundo ha vislumbrado lo que hay tras el velo.

Los pensadores profundos no sólo observan las emociones, sino que las absorben. Sienten la ansiedad de un desconocido como si fuera propia. Realizan una gran cantidad de trabajo emocional invisible: se preocupan por los demás, escuchan, apoyan, actúan como el terapeuta no oficial de cada lugar al que entran.

Para sobrevivir, muchos pensadores profundos aprenden a usar una máscara, riéndose de chistes que no les hacen gracia, fingiendo interés en conversaciones vacías y modulando su intensidad para no resultar excesivos. Esto no es engaño. Es supervivencia, pero el precio es enorme.

Es agotador mantener la división entre el yo privado complejo y el yo público. Y aunque protege la máscara, hace que sea casi imposible la conexión verdadera. No puedes ser conocido mientras te escondes.

Jung escribió sobre el sanador herido: la persona que transforma su propia fragilidad en fuente de sanación para los demás. Las heridas del rechazo y la incomprensión se convierten en fuentes de profunda compasión. Quien se ha sentido más invisible se convierte en quien tiene mayor capacidad para comprender a los demás. Pero el desafío reside en aprender a dar sin vaciarse por completo, y amar a los demás sin perderse en el proceso.

La soledad es el dolor de la desconexión con los demás. La soledad es la alegría de la conexión con uno mismo. En la soledad, respira el pensador profundo y se desvanece el ruido del mundo. Se aclara el paisaje interior. El aislamiento se transforma en introspección, y ahí es donde se produce el verdadero trabajo.

Autenticidad: En un mundo que se beneficia de la inseguridad, elegir ser uno mismo es un acto revolucionario. Cuando una persona reflexiva elige la autenticidad por encima de la apariencia, crea un espacio para que otros hagan lo mismo. Les da permiso para ser auténticos en una cultura que premia la superficialidad.

Si te reconoces en algo de esto, deja de disculparte por tu profundidad. No estás roto. No eres demasiado sensible. Estás despierto en un mundo que prefiere permanecer dormido. Tu sensibilidad es un superpoder. Tu intensidad es una fortaleza.

RESUMEN DE FULFORD

En los últimos días han desaparecido numerosos investigadores de ovnis y de fuerzas espaciales secretas para impedir la revelación.

El temor a que se revele la verdad es lo que está retrasando el anuncio de un jubileo y el fin de la esclavitud por la deuda babilónica.

y el fin de la esclavitud por la deuda babilónica. Los masones de la logia P-3 afirman que desaparecerán pronto una serie de cargos para superar el estancamiento actual.

El problema es que tras la segunda guerra mundial, se introdujeron científicos nazis de dudosa ética que continuaron su trabajo sobre anti-gravedad y otras tecnologías futuristas. Esos científicos difundieron propaganda sobre extraterrestres para camuflar su trabajo.

La razón por la que están desapareciendo investigadores de ovnis es que cuando empiezan a hablar con científicos espaciales comienzan a escuchar relatos sobre los experimentos ilegales en los que trabajan sus colegas. Uno de los peores lugares es la isla Rothschild en la Antártida .

en la . Los archivos de Epstein revelan que se realizaban experimentos de reproducción humana y experimentación genética ilegal en el rancho del Zorro.

revelan que se realizaban experimentos de reproducción humana y experimentación genética ilegal en el rancho del Zorro. Los sombreros blancos intentan contactar con los científicos espaciales nazis para que ayuden a desenmascarar a sus colegas satánicos. El objetivo es sacarlos del anonimato y poner a disposición del mundo la anti-gravedad y otras tecnologías secretas.

NOTICIAS DEL RESETEO

La verdad es asombrosa y no se puede exponer completamente.

La purga es real. Lo que está sucediendo ahora no es el caos. Es la continuación de una operación coordinada, mantenida por los verdaderos operadores tras bambalinas.

El nuevo sistema financiero lleva meses en funcionamiento y está alojado en un servidor cuántico protegido que no puede ser pirateado ni accedido sin autorización, según Drue86.

Se reducirá drásticamente el costo de la electricidad gracias a la energía libre y a las nuevas tecnologías. El futuro será increíble; nuestra vida evolucionará enormemente. Tecnologías reprimidas que se están liberando ahora datan de hace setenta años o más. Esta tecnología limpiará fácilmente nuestro planeta.

Cuando haya energía libre, transporte y replicadores distribuidos para todos, seremos iguales. Nadie será esclavizado, la gente hará lo que quiera, tendrá tiempo libre, tiempo para reflexionar y ser creativa. No habrá necesidad de acaparar nada.

La gente vivirá el presente, cultivando sus propios alimentos y también los de los demás. Muchos disfrutarán de su trabajo, ya que le aportarán significado y propósito, una forma más de servir. Quienes no tengan empleo encontrarán alternativas para ser felices y contribuir al bien común.

A medida que se acerca el momento de un gran cambio en nuestra sociedad, es hora de transformar el dolor y el sufrimiento del pasado en alegría, paz y prosperidad.

El planeta Tierra y la humanidad están experimentando un gran cambio de conciencia, también conocido como ascensión o el gran despertar hacia la conciencia de unidad. La Madre Tierra está recuperando su posición de planeta sagrado y se lleva consigo a toda la humanidad, o a quien quiera ir. Es una era dorada que supera nuestra imaginación más audaz.

Nos han adoctrinado para vernos débiles e indefensos, impotentes e insignificantes; meros engranajes dentro de un sistema de dinero, deuda e impuestos que, según nos dicen, es la única manera en que puede funcionar la sociedad, según Laura Aboli.

Con el tiempo, hemos llegado a aceptar que esta es la verdad, pero no lo es. Es una ilusión construida meticulosamente a lo largo de los siglos, con recursos ilimitados y una precisión despiadada, diseñada no para nuestro florecimiento, sino para nuestro debilitamiento.

NO ES FÁCIL

Adaptarse al nuevo sistema no es tan difícil. Lo complicado es confiar más en tu intuición que en la lógica o en tus antiguos métodos de resolución de problemas, según Brenda Hoffman.

No es fácil la vida en la Tierra, según Eric Raines.- Existen múltiples niveles de control que van desde los sistemas físicos, ambientales y sociológicos en los que vivimos, hasta la confusión y la manipulación a la que somos sometidos. Este lugar está diseñado para destrozarte. Para hacerte sentir odio, miedo y desesperación. Para convertirte en alguien que no eres. No importa lo que sepas. Lo único que importa es lo que hagas.

Los polos se están desplazando. La magnetosfera es mucho más débil que hace diez años. El Sol ya no brilla con un dorado intenso, sino con un blanco cegador, porque la atmósfera solía filtrar la mayor parte del espectro de color, excepto el amarillo.

Todo está saliendo bien. El condensador que llamamos Tierra está siendo cargado a un nivel masivo por el transformador de quinta dimensión que llamamos Sol, y la élite lo sabe.

Ésta es la razón por la que se fomenta tanto el miedo. Se libran guerras, se promueven venenos y se despliegan toxinas ambientales, a pesar de la clara y manifiesta respuesta de la población de que no queremos que sucedan estas cosas.

Los poderosos están asustados. Han robado tu dinero para construir refugios subterráneos donde esconderse de lo que se avecina y están fomentando la división entre la humanidad tanto como pueden para que estemos ocupados peleando entre nosotros en lugar de prestar atención.

Nuestro ADN está cambiando. Nuestro sistema solar está entrando en un cinturón fotónico altamente cargado, directamente desde el Sol Central Galáctico.

Las próximas activaciones ya son demasiado para muchos. Mucha gente se está marchando en masa. Muchos son llamados a ayudar desde el otro lado del velo y muchos no pueden soportar las transformaciones físicas que se avecinan.

Nos adentramos en un espacio donde ya no basta con lo que sabemos. La humanidad va a atravesar un punto crítico. No sobrevivirá la densidad energética que se ha arraigado en nuestro ADN a través de milenios de hambruna, guerra y odio.

Estamos entrando en una era de responsabilidad energética y emocional. No puedes pensar o saber cómo resolver esto. Tienes que sentirlo y hacerlo.

La atención humana es la moneda más valiosa del universo. Milenios de esfuerzo se han dedicado a robarnos la atención para dirigir al colectivo hacia donde ellos quieren.

No pueden. Son densos, y nosotros somos de luz. Es una afrenta a las leyes de la creación.

La única forma en que los seres de sombra podrían recorrer este camino es convirtiéndose en seres de amor, pero no quieren.

Es imprescindible amarse a uno mismo. Es imprescindible mirarse al espejo y erradicar el dolor, el odio, la división y el sentimiento de indignidad. Es imprescindible que explores la chispa de vida que es Dios dentro de ti.

Todos somos pequeñas gotas de luz que proceden directamente del Creador. Somos hijos de Dios en todo el sentido de la palabra. Cuando crecen los niños, se convierten en adultos. Éste es el proceso que estamos comenzando en serio.

El mundo ilusorio intentará convencerte de que es inútil intentarlo, de que es inevitable la perdición y de que eres un individuo insignificante arrastrado por acontecimientos de gran magnitud, sin poder de decisión sobre cómo se desarrollarán. Eso es mentira. Pero no se trata de lo que sabes, sino de lo que haces.

La humanidad nunca había estado tan dividida y desanimada. La máquina se ha puesto en marcha a toda velocidad y la vida intenta convencerte de que no vale la pena vivir. De que el amor es impotente. Hay una razón. La vela parpadea con mayor intensidad antes de apagarse para siempre.

Estamos en su apocalipsis, no en el nuestro. Sé amable contigo mismo. Sé amable con tus semejantes. Explora tus traumas y exponlos a la luz del amor, y observa cómo sanan. Observa cómo se disuelve el dolor como si nunca hubiera existido, dejándote mucho más espacio para que se manifieste tu alma.

Este proceso no va a ser fácil. No vendrá nadie a rescatarte. Eres el apoyo, y estás lejos de ser impotente. Observa cómo se acelera tu cerebro intentando convencerte de por qué deberías sentir emociones negativas. No le hagas caso. Siente, no pienses.

Sumérgete en tu dolor. Deja que duela. Deja de intentar evitarlo, míralo a los ojos e interioriza el hecho de que no te gusta y no quieres conservarlo. Respira tu risa. Respira toda la belleza que hay aquí, justo en medio de tu dolor.

Este lugar intentará convencerte de que no hay nada que valga la pena salvar, pero eso es mentira. Aquí hay mucha belleza, mucha amor, muchas revelaciones, y te transformará si te lo permites.

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

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Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

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Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

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El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.