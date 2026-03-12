VOX saca adelante en el Parlamento la revisión de acuerdos comerciales que hacen la competencia desleal al campo andaluz

SANDRA GÁLVEZ

El Grupo Parlamentario VOX en Andalucía ha conseguido aprobar medidas en defensa del sector primario frente a los acuerdos con MERCOSUR y Marruecos

VOX ha aprobado en el Parlamento de Andalucía la revisión “inmediata” de todos los acuerdos comerciales con terceros países que permiten la entrada de productos agroalimentarios que hacen la competencia desleal ya que “no cumplen los mismos requisitos medioambientales, fitosanitarios, burocráticos, laborales y de bienestar animal” que se les exigen a los productores andaluces.

Asimismo, la formación ha conseguido instar al Consejo de Gobierno para que traslade a las instituciones competentes la necesidad de que “no se ratifique el acuerdo de libre comercio entre MERCOSUR y la UE hasta que no se incluyan cláusulas de reciprocidad real”. Del mismo modo, la necesidad de derogar con carácter inmediato el acuerdo comercial UE-Marruecos.

En este sentido, VOX ha instado al Gobierno andaluz a que se posicione en contra de articular cualquier ayuda destinada a fomentar la agricultura en cualquiera de los países extracomunitarios que actualmente desarrollan una competencia desleal contra los productores andaluces, especialmente en Marruecos.

Con respecto a la PAC, el grupo parlamentario ha impulsado instar al Consejo de Gobierno a que solicite al Ministerio su flexibilización y el rechazo a la dificultad en el acceso a las ayudas.

Sobre el sector pesquero, la formación ha defendido una financiación adecuada y una reformulación de la Política Pesquera Común, que rectifique las llamadas ‘prácticas sostenibles’, implementadas como condición para no reducir los días de pesca. El partido de Abascal ha defendido también el pastoreo con el objetivo de un mejor aprovechamiento del monte, la prevención de incendios, la economía rentable del mundo rural, agrícola y ganadero rentable, y la preservación y conservación de los ríos.

Finalmente, VOX ha promovido el refuerzo de la vigilancia en las zonas rurales para evitar robos a todos aquellos que tienen en el campo su modo de vida y se establezca una línea de ayudas específica para financiar la contratación de servicios de seguridad privada.