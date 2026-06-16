Piden responsabilidades por la continuidad de la doctora que hizo un falso diagnóstico en el Hospital de Poniente

GabinetedePrensa junio 16, 2026 0
Juan Corral presidente de asociacion

JUAN CORRAL

Me llamo Juan Corral, y desde el 21 de febrero de 2024 llevo denunciando la negligencia médica por parte de una doctora de Urgencias en el Hospital de Poniente, por un falso diagnóstico, cuando mi padre, de 87 años, entró por Urgencias en el Hospital de Poniente, y derivado a sillones donde fue atendido por la doctora.

Y…..donde le diagnosticó cáncer de estómago y esófago, y lo derivaron a casa. Y el día 23 de febrero ingresa de nuevo, y entra de nuevo pero en camas, y gracias a otra doctora que le hace varias pruebas, y sorpresa no tenía cáncer era una hernia y fue operado de urgencias. Se pone Hoja de Reclamaciones y la correspondiente denuncia a través de abogado con vista de juicio para final de año 2026, ayer día 15 junio 2026 me comentan que dicha doctora …sigue trabajando en Urgencias del Hospital de Poniente, y según en la reunión que yo tuve en marzo 2024 con el director Médico del Centro Hospitalario, según sus palabras, que se tomarían medidas respecto a este suceso, al cual yo pregunto que medidas se han tomado, si la doctora sigue trabajando en Urgencias cuando estuvo a punto de cargarse a una persona de 87 con un diagnóstico erróneo. Pido al centro hospitalario explicaciones porque dicha doctora sigue ejerciendo en Urgencias.

Desde ADP ALMERIA POR LA DEFENSA DEL PACIENTE se piden explicaciones.

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