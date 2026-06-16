Miski Liu Suria

He llorado de alegría por esta noticia. Esperemos que no tenga truco.

La guerra ha terminado

Fase operativa

Lucha de poder

Ha ganado la paz

Dominio estratégico

La tormenta está aquí

Arranquen sus motores

Transición sin problemas

¿Por fin paz y seguridad?

Los nuevos algoritmoscontra el contenido alternativo me han reducido el número de visualizaciones. Si valora esta información, puedeapoyar a este canal a través del botón de donaciones que está en la esquina superior izquierda de mi blog. Desde el móvil, hay que poner la versión web para poder hacer clic en el icono de donar. Agradezco la ayuda recibida.

https://miski-liu-suria.blogspot.com

El acuerdo de paz con Irán se firmará el viernes en Suiza, lo que podría augurar cambios en el precio mundial del petróleo. Esta paz mundial podría indicar que está a punto de llegar el momento que tanto hemos esperado. Está llegando a su fin la era del sufrimiento por lucro. Lo que ven aquí es lo que viene después. Suben las bolsas y se desploma el petróleo tras el acuerdo.

https://www.zerohedge.com/markets/stocks-rally-and-crude-plummets-usiran-agree-mou-newsquawk-us-market-wrap

El presidente Trump finalizó el acuerdo de paz en Oriente Medio anunciando: «Está completo el acuerdo con la República Islámica de Irán. ¡Felicitaciones a todos! Por la presente, autorizo plenamente la apertura sin peaje del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, autorizó el levantamiento inmediato del bloqueo naval de EEUU. ¡Buques del mundo, arranquen sus motores! ¡Que fluya el petróleo!»

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/116750814874397998

Según Sierra, el 14 de junio de 2026, el día de su octogésimo cumpleaños, el presidente Trump publicó seis frases que pusieron fin a una guerra, reabrió la ruta marítima más importante del planeta y provocó el desplome del precio del petróleo en menos de cuatro minutos: “¡Que fluya el petróleo!” parecía una señal preestablecida. Noventa segundos después de esa publicación, tres grupos de portaviones iniciaron los protocolos de retirada: Eisenhower, Lincoln y Truman. No se coordinan tres grupos de portaaviones en noventa segundos a menos que se haya dado la orden.

Nos dijeron que se trataba de un memorando de entendimiento negociado por Pakistán. Lo que ocurrió fue un acuerdo extraoficial que se finalizó el 8 de junio en Omán, seis días antes del anuncio público. La firma en Suiza el viernes es teatro. Las firmas reales fueron colocadas en Mascate por personas cuyos nombres jamás aparecerán en ningún comunicado de prensa. Irán no aceptó desmontar su programa nuclear debido a las sanciones. Irán aceptó porque les mostraron lo que vendría después.

El resultado: un plazo de sesenta días. Eliminación total de las reservas de uranio enriquecido. Inspectores del OIEA con acceso ilimitado, no como en 2015. Acceso real, instalaciones militares incluidas. A cambio: se liberaron 147 mil millones de dólares en activos congelados, se levantaron las sanciones, y se reanudó la exportación de petróleo.

PROTESTAS EN IRÁN

Protestas en Irán contra el acuerdo de paz.- Las protestas ocurrieron el sábado 14 de junio frente al Ministerio de Relaciones Exteriores. Los manifestantes, incluían mujeres con chador negro y banderas rojas y negras. Estas protestas rechazan el avance de las negociaciones para un acuerdo de paz mediado por Pakistán. Consideran que el pacto no favorece los intereses nacionales de Irán y temen que se reduzca la influencia estratégica iraní sobre el estrecho de Ormuz, acusando a los negociadores de haber cedido demasiado.

El acuerdo propuesto incluye un alto el fuego total en todos los frentes, incluido el Líbano, el levantamiento del bloqueo naval estadounidense a puertos iraníes, y la reapertura del estrecho de Ormuz. La firma está prevista este viernes en Suiza, con sesenta días para negociar el programa nuclear y las sanciones restantes. Las protestas son de sectores extremistas de línea dura que rechazan el acuerdo porque consideran que Irán está perdiendo influencia y cediendo demasiado.

¿Por fin paz y seguridad? El mensaje bíblico en 1 Tesalonicenses 5:3 es precisamente el opuesto a un final feliz: advierte que cuando la gente diga eso, sobrevendría una destrucción repentina: «porque saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche.- Cuando la gente diga: ‘paz y seguridad’, vendrá de improviso sobre ellos una destrucción repentina, como llegan los dolores de parto a la mujer encinta. De ninguna manera podrán escapar.- Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón.»

NOTICIAS DEL RESETEO

Según Judy Byington, se acerca el reinicio a su fase operativa. Se están coordinando los bancos centrales y las autoridades financieras para confirmar la transición. Una vez reconocida la transición, comenzará a operar abiertamente el nuevo sistema monetario con seguridad cuántica.

Transición sin problemas.- Todas las pruebas anteriores han sido exitosas. Las pruebas recientes incluyeron una transferencia cuántica fuera de línea que se ejecutó sin errores. Con la infraestructura estable y los equipos de apoyo preparados, se espera que se desarrolle la transición sin problemas y sin interrupciones significativas.

La tormenta está aquí. Los principales medios de comunicación quedarían incomunicados, mientras que el nuevo sistema satelital Starlink nos conectará con sistemas cuánticos: monedas respaldadas por oro y energía gratuita.

Se puso en marcha el QFS en segundo plano el 8 de mayo en 209 países. A cada ciudadano soberano se le entregará una billetera cuántica precargada con su valor de derecho de nacimiento, que se deriva de su bono de certificado de nacimiento, sus contribuciones fiscales de por vida y los intereses robados desde 1971.

Tulsi Gabbard dice que han estado ocultos al escrutinio público más de 120 laboratorios biológicos financiados por los contribuyentes en treinta países. El problema era que se escondía un mundo oculto de ciudades subterráneas, bases y túneles. Estas estructuras secretas han dado lugar a teorías sobre la conspiración.

Benjamin Fulford opina que se debe quedar el presidente Trump hasta que se sustituya todo el sistema. A su juicio, es mejor mantener a este líder en el poder hasta que se desplome todo el sistema. Añade que ya está en marcha este proceso, que se libra una guerra secreta para derrotar a los que impiden el arresto de los malos. La situación ha llegado a tal punto que están luchando las fuerzas especiales que trabajan para facciones diferentes.

El sistema sobrevive gracias al secretismo. La transparencia es su mayor enemigo. Se leerán los 53 nombres de la famosa lista en la cámara de representantes, según Axios4B. El congresista Thomas Massie, ha invocado la Constitución con inmunidad absoluta. Ningún tribunal puede detener lo que está a punto de hacer. Los nombres incluyen a personas que todavía aparecen en televisión, siguen dirigiendo empresas y siguen asesorando a gobiernos.

https://t.me/s/AXIOS4B

LUCHA DE PODER

Lucha de poder entre los Rothschild y los Rockefeller.- Según Mr. Pool, dos facciones de poder dominantes han operado detrás de gran parte del sistema financiero y político moderno. A pesar de competir por el poder, ambas facciones compartían el secreto absoluto.

La red Rothschild se describe como una coalición de dinastías bancarias, familias aristocráticas europeas e instituciones financieras. La facción Rockefeller surgió gracias al imperio petrolero.

Lo que comenzó como cooperación acabó convirtiéndose en competencia. A medida que se consolidaba el petróleo como una de las industrias más valiosas del planeta, el imperio Rockefeller adquirió el poder suficiente para rivalizar con la influencia financiera de las antiguas familias bancarias europeas. El control de la información se volvió tan importante como el control del dinero. Las principales instituciones mediáticas, las redes financieras y los centros de poder corporativo se convirtieron en campos de batalla para mantener la influencia sobre la percepción pública.

Sin embargo, el sistema está cambiando. La creciente conciencia pública, los medios independientes y el mayor escrutinio de las instituciones han debilitado la influencia que ejercían estas dinastías a puerta cerrada. Además los miembros más jóvenes de estas dinastías se han distanciado de las antiguas estructuras y no están dispuestos a defenderlas.

VERDADES

Tres grandes verdades según el entrenador Jerry. En resumen, avanzamos y ganamos, porque Dios gana:

Los seres galácticos son reales, tanto benévolos como malévolos, visitan y residen dentro y fuera del planeta, algunos en las entrañas de la Tierra. La coalición tiene el control en gran medida. Algunos problemas puntuales en la tercera dimensión, pero somos victoriosos en amor, luz y verdad en la quinta dimensión. Aunque la revelación geopolítica completa está relacionada con nuestra ascensión, algunos eventos mundiales escapan a nuestro control directo.

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/@miskiliusuria/videos

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

Relacionado