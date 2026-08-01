La OCAL consolida a Almería como un referente de la percusión con FIPAL

La tercera edición del Festival Internacional de Percusión ha reunido a intérpretes de prestigio internacional, jóvenes talentos y un público entregado

Mientras gran parte de la actividad musical hace una pausa durante el verano, la Orquesta Ciudad de Almería (OCAL) continúa demostrando que la cultura no entiende de estaciones. La tercera edición del Festival Internacional de Percusión de Almería (FIPAL), donde se integra el curso de especialización OCALDRUM, ha vuelto a convertir la provincia en un punto de encuentro para algunos de los mejores especialistas de la percusión contemporánea, consolidando un proyecto que crece en calidad artística, proyección internacional y capacidad para acercar la música a nuevos públicos, bajo la dirección de la Orquesta Ciudad de Almería (OCAL).

Durante cuatro intensos días, del 27 al 30 de julio, el festival ha desarrollado una programación concebida bajo el concepto ‘Transit2026’, una propuesta artística que ha entendido la percusión como un territorio en constante movimiento, donde tradición e innovación, técnica y emoción, intérpretes y espectadores han compartido un mismo viaje sonoro.

El recorrido comenzó el lunes, 27 de julio, en el Espacio Cultural de Los Gallardos con ‘Dreaming’, una de las propuestas más sugerentes de esta edición. Bajo la dirección musical de Juanjo Guillem y Rafa Gálvez, percusionistas de la Orquesta Nacional de España y miembros del prestigioso grupo Neopercusión, el alumnado de OCALDRUM afrontó el desafío de interpretar un repertorio basado en la evolución de células rítmicas y melódicas que, mediante pequeñas transformaciones, generaban un paisaje sonoro hipnótico y envolvente. Fue una invitación a la escucha profunda, donde el ritmo se convirtió en un organismo vivo y cambiante, poniendo de manifiesto el extraordinario nivel artístico alcanzado por los jóvenes participantes.

La segunda jornada, el martes, 28 de julio, trasladó al público hasta el Museo de Almería con el concierto del marimbista internacional Theodor Milkov, cuya interpretación confirmó por qué está considerado una de las grandes referencias actuales del instrumento. En su concierto, ofreció un diálogo entre las sonatas barrocas y la creación contemporánea, incorporando recursos electrónicos que expanden las posibilidades expresivas de la marimba. Milkov ofreció un recital de enorme sensibilidad, riqueza tímbrica y precisión técnica.

El miércoles fue la jornada más abierta a la ciudad. La Batucada OCALDRUM transformó el Paseo de Almería en un gran escenario al aire libre gracias a la participación conjunta de profesorado y alumnado del curso. El ritmo salió al encuentro de los ciudadanos en una propuesta festiva, participativa y cercana que confirmó uno de los grandes objetivos del proyecto: sacar la música de los auditorios para convertir el espacio público en un lugar de convivencia y celebración cultural.

La actividad siguió esa misma noche en un escenario tan emblemático como la Alcazaba de Almería con el recital de la percusionista francesa Adélaïde Ferrière, una de las artistas más relevantes de la nueva generación europea. En su actuación realizó un viaje por algunas de las múltiples posibilidades de la marimba, integrando minimalismo, virtuosismo, tradición europea, influencias orientales y música electroacústica. La brillantez técnica, la expresividad y la presencia escénica de Ferrière ofrecieron un concierto de altísimo nivel artístico que confirmó la dimensión internacional alcanzada por FIPAL.

El broche final llegó con el concierto de clausura de OCALDRUM, celebrado el jueves, 30 de julio. en el Palacio de Congresos Cabo de Gata-Ciudad de Almería. Más que una exhibición académica, el recital puso de manifiesto el intenso trabajo desarrollado durante toda la semana por alumnado y profesorado, mostrando diferentes formaciones y lenguajes musicales que evidenciaron la enorme versatilidad de la percusión. La posterior entrega de diplomas sirvió para reconocer el esfuerzo, la dedicación y el crecimiento artístico de todos los participantes, cerrando una experiencia marcada por el aprendizaje, la convivencia y la pasión compartida por la música.

La OCAL cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Almería a través del Área de Cultura, Cajamar Caja Rural, la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Cultura y Deporte, y Diputación de Almería, además de contar con la colaboración de Grupo Caparrós, La Gergaleña, Ikea, Barceló Cabo de Gata, la Escuela Superior de Música Reina Sofía y Michelín.

Además del apoyo institucional, en FIPAL y OCALDRUM la Orquesta Ciudad de Almería cuenta con el apoyo especial de Yahama, que aportará una espectacular marimba, Percusonic, Jeff Percussión, Neopercusión y asociación Ritmo Vital.

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