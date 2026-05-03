Plaza de Pavía: cuando un mercado decide dejar de esperar

Por Julia Rojas. Farmacéutica. Asociación de Comerciantes de la Plaza de Pavía

Hay lugares que se apagan poco a poco. No hacen ruido. Simplemente dejan de tener tardes.

La Plaza de Pavía lleva años viviendo solo a medias. Por las mañanas respira, vende, conversa. Por las tardes, se apaga. Como si alguien hubiese decidido que ese espacio, uno de los más auténticos de Almería, no merece una segunda vida diaria.

Pero lo que está ocurriendo ahora es distinto. No es una queja más. Es un cambio de actitud.

Los comerciantes han empezado a decir algo muy incómodo para la administración: si ustedes no lo hacen, lo haremos nosotros.

Y eso cambia todo.

Porque la reivindicación ya no gira únicamente en torno a una inversión pendiente —esos cientos de miles de euros prometidos que nunca llegaron—, sino en algo mucho más profundo: la necesidad de dar seguridad jurídica a quienes sostienen el mercado. Sin títulos claros, sin garantías, nadie invierte. Y sin inversión, no hay futuro. Así de simple.

Pero lo verdaderamente interesante viene después.

La Plaza de Pavía ha entendido algo que muchas ciudades aún no han sabido ver: los mercados tradicionales no sobreviven, evolucionan.

Y evolucionar significa abrir por la tarde.

Significa que un puesto de toda la vida pueda convivir con una barra. Que el pescado de la mañana se transforme en tapa por la tarde o noche. Que el mismo espacio que abastece al barrio sea también punto de encuentro, de terrazas, de conversación.

No es una ocurrencia. Es un modelo que funciona donde se ha querido apostar por él.

Aquí, además, con una ventaja que roza lo insultante: pocos lugares en Almería pueden ofrecer lo que ofrece este entorno. La Alcazaba vigilando desde arriba, el parque Nicolás Salmerón a unos pasos, el puerto respirando al lado. Historia, paisaje y ciudad en apenas unos metros.

Y, sin embargo, vacío por las tardes.

Ahí es donde la propuesta deja de ser comercial y pasa a ser urbana.

Abrir jueves, viernes y sábados no es solo vender más. Es cambiar el pulso de un barrio. Es generar flujo. Es activar economía sin necesidad de inventar nada nuevo, solo utilizando mejor lo que ya existe.

Por eso el siguiente paso —el concurso de ideas que preparan— no es un gesto simbólico. Es una declaración.

Si la administración no imagina la ciudad, la imaginarán los ciudadanos.

Y eso, en el fondo, es lo que más incomoda.

Porque obliga a retratarse. A decidir si se acompaña un movimiento que ya está en marcha o si se vuelve a mirar hacia otro lado mientras la oportunidad pasa.

La Plaza de Pavía ya ha tomado una decisión.

Ha dejado de esperar.

Y cuando un lugar deja de esperar, lo único que queda por ver es quién llega a tiempo.