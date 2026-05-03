Miski Liu Suria

Llega un momento en toda simulación, en el que la realidad comienza a remodelar tu existencia sin que se lo pidas.

https://sunnysjournal.com

Etapa difícil

‘ Koyaanisqatsi’

Algo se avecina

Ayuda misteriosa

No todo será fácil

Prueba de Starlink

Señales de un alma despierta

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La clave de todos los males de la humanidad es lo que los indios hopi de Arizona llaman ‘Koyaanisqatsi’, que significa “vida fuera de equilibrio”. También significa vida loca, vida en agitación, vida desintegrándose, y un modo de vida que pide otro estilo de vida. Recomiendo ver la película contemplativa del mismo nombre que se estrenó en 1982 dirigida por Godfrey Reggio con música de Philip Glas e imágenes de Ron Fricke:

Anthony Quinn anuncia que estamos atravesando una etapa energética difícil con una energía muy densa. Este periodo exige resistencia, porque hay una presión intensa mientras atravesamos el acceso a los registros akáshicos. Afirma que esa fase complicada termina hoy domingo 3 de mayo y que la energía se volverá después más manejable o liberadora.

No estás bajo ataque, pero se siente una ola de depresión, pesadez y confusión. La oscuridad se puede sentir como si surgiera de la nada, pero esperen a que pase la luna llena. Dense un respiro durante unos días y se suavizarán las cosas. Están dejando ir unos trescientos mil años de karma cósmico y densidad galáctica. Dejen pasar esta ola difícil. Denle unos días.

Según Saratoga Ocean, está ocurriendo algo trascendental, y debemos dedicar este mes a prepararnos para lo que se avecina. Reconcíliate contigo mismo, con Dios, con la naturaleza y con el universo. Mantente firme en lo que sabes que es la verdad. Aprovechemos el mes de mayo para establecer esa verdad en nuestro interior de una vez por todas. Necesitaremos esa verdad para navegar las aguas turbulentas que nos esperan. Aprovecha al máximo este mes de mayo para conectar con tu corazón, tu conciencia y tu verdad interior.

https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=268157

OPORTUNIDADES

El 1 de mayo se celebró en todo el mundo el día de la ascensión de Saint Germain. Cada año, en este día sagrado, Saint Germain ordena a sus legiones de ángeles del fuego violeta que bendigan la tierra con las frecuencias más intensas de la llama violeta que permite la ley cósmica. En 2026, este fuego sagrado cobrará mayor fuerza durante todo el mes de mayo. La llama violeta, que refleja el equilibrio divino de nuestro Dios Padre-Madre, es la herramienta más poderosa para transmutar la negatividad disponible en toda la creación.

Otro acontecimiento maravilloso que tiene lugar durante el mes de mayo es que nuestra amada Madre María abre las puertas de su templo del inmaculado corazón en los planos interiores y nos invita a visitarla en nuestro cuerpo mientras dormimos. Basta con pedirle a nuestra presencia yo soy que nos lleve al templo del inmaculado corazón de María al irnos a dormir, y así será.

Otro evento que se celebra durante el mes de mayo es el Festival de Wesak. Se trata de la celebración del nacimiento de Gautama Buda y su día de iluminación, que tiene lugar durante la luna llena de Tauro. Este año, la luna llena de Wesak ha sido el 1 de mayo. Durante la luna llena de Wesak, Gautama Buda inunda la Tierra con las frecuencias de la iluminación. La intención divina de esta bendición es ayudar a la presencia yo soy de cada ser humano, fortaleciendo la llama de la iluminación en cada llama del corazón, lo que facilita nuestro regreso a la conciencia crística.

AYUDA

Algo se avecina según Daniel Scranton.- Reconozcan que están recibiendo ayuda constantemente. Siempre habrá más ayuda en camino. Siempre habrá más sanación en camino; siempre habrá más actualizaciones, activaciones, sintonizaciones y descargas en camino. Es más probable que recibas lo que se te ofrece cuando esperas recibirlo. Cuando sabes que algo va a suceder, bajas el ritmo, prestas atención y lo buscas. Por eso, estamos aquí para decirte que siempre hay algo por venir; siempre hay comunicación contigo.

La ayuda llega de modos misteriosos. Tienes que renunciar al control sobre todos los detalles minuciosos de tu vida para poder recibir toda la ayuda de tu alma antigua, tu ser superior, tus guías espirituales, tus antepasados, tu familia álmica y tu equipo galáctico.

Date cuenta de que ya cuentas con ayuda, y que esa ayuda llega a veces cuando menos te lo esperas, o de formas que jamás hubieras imaginado. Lo único que tienes que hacer es aceptar toda la ayuda que ya estás recibiendo, y podrás vivir una vida de alegría, libertad, abundancia, creatividad, paz y amor.

ELEVACIÓN

Blossom Goodchild afirma que la humanidad está atravesando un proceso de elevación de conciencia. Muchas de las dificultades, confusión o sensación de caos forman parte de un plan mayor, donde se está sustituyendo la energía más densa por otra más elevada ya que existe una transición mundial hacia un estado más armónico guiado por una inteligencia superior o un plan divino.

Cada ser humano contribuye a este proceso mediante su propia frecuencia, actitud y conciencia. El cambio mundial no sólo depende de acontecimientos externos, sino del trabajo interior: mantener pensamientos positivos, actuar desde el cariño y sostener una percepción elevada incluso en circunstancias difíciles.

No todo será fácil ni inmediato. Puede haber momentos de incertidumbre o revelaciones incómodas antes de alcanzar una etapa más equilibrada. Sin embargo, predomina el bien, aunque todavía no sea evidente a nivel externo y se invita a confiar en el proceso, aunque no se comprenda.

SEÑALES

Maxpein enumera una serie de rasgos que caracterizan a un alma despierta. Entre ellos menciona que la persona deja de disfrutar la televisión como antes, pierde interés por la competencia y prefiere compartir y disfrutar la vida en lugar de compararse con otros.

También dice que esa persona entiende la quinta dimensión como una frecuencia y no como un lugar, y que deja de temer a lo desconocido. Añade que lo paranormal pasa a verse como parte natural de la realidad y que el mal no sería un ser, sino una energía creada por el miedo, la codicia, el egoísmo y el engaño.

Además, señala que el alma despierta puede disfrutar de la soledad, pero busca estar plenamente presente cuando está con otros seres humanos. También siente que la vida tiene un sentido más profundo, y que la verdadera victoria consiste en superar los propios límites y miedos, no en acumular bienes ni en derrotar a otros.

NOTICIAS DEL RESETEO

Ethan White de Gazetteller sostiene que los sombreros blancos han tomado el control del sistema financiero mundial y que ya estaría activo el programa de Gesara. Presenta todo esto como parte de un reinicio financiero que sustituiría al sistema fiduciario antiguo por otro basado en oro y transacciones instantáneas. Menciona además la cancelación de deudas, el desbloqueo de fondos confiscados y la distribución de recursos hacia programas humanitarios en 209 naciones.

La redención financiera mundial desmonta el antiguo sistema de deuda fiduciaria e instala un sistema financiero cuántico como columna vertebral de las economías soberanas. Este proceso despoja de poder a los bancos centrales y opera con registros de seguridad cuántica que rechazan la manipulación, la usura y los impuestos ocultos.

https://gazetteller.com/official-white-hat-military-takes-control-of-global-money-system-nesara-active-qfs-payments-live-redemption-centers-open-trillions-released

Ethan White afirma también que el sistema de radiodifusión de emergencia ha puesto en marcha sus primeras pruebas prolongadas a través de la red satelital Starlink. Estas operaciones de ocho horas marcan el inicio de un canal de comunicación directo que sortea todos los sistemas terrestres comprometidos que aún se encuentran bajo control mundialista. Starlink proporciona una infraestructura segura para la mensajería de emergencia, entregando alertas sin filtrar directamente a los dispositivos, sin la interferencia de las redes antiguas plagadas de puertas traseras y sabotaje burocrático.

https://gazetteller.com/code-red-ebs-ready-8-hour-starlink-test-completed-full-national-broadcast-system-activated

NOTICIAS

La Casa Blanca afirma que ha terminado la guerra con Irán .https://battleforworld.com/2026/03/11/the-threat-of-world-war-slowly-moves-ahead-part-3/#DeclaringEnd

.https://battleforworld.com/2026/03/11/the-threat-of-world-war-slowly-moves-ahead-part-3/#DeclaringEnd Se ha alcanzado el límite de sesenta días para la acción militar en Irán .https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=268148

.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=268148 El portaviones Gerald Ford abandonó Oriente Medio .https://t.co/DyGeQ1pGXj

.https://t.co/DyGeQ1pGXj Trump afirma que Cuba será la siguiente en ser tomada después de Irán.https://x.com/Osinttechnical/status/2050372275816292802?ref_src=twsrc%5Etfw

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

China prueba un rayo de energía dirigida que recarga drones en pleno vuelo.https://www.zerohedge.com/technology/china-tests-directed-energy-beam-recharges-drones-mid-flight

prueba un rayo de energía dirigida que recarga drones en pleno vuelo.https://www.zerohedge.com/technology/china-tests-directed-energy-beam-recharges-drones-mid-flight Harvard crea hormigas robot que funcionan como insectos para construir y desmontar estructuras complejas.https://www.zerohedge.com/technology/harvard-creates-robot-ants-work-real-insects-build-dismantle-their-own

crea que funcionan como insectos para construir y desmontar estructuras complejas.https://www.zerohedge.com/technology/harvard-creates-robot-ants-work-real-insects-build-dismantle-their-own Un estudio revela que algunos seres humanos están evolucionando para ser más astutos.https://www.zerohedge.com/medical/study-shows-some-humans-are-evolving-be-foxier

Un físico ganador del premio Nobel predice el fin de la civilización moderna.https://www.zerohedge.com/geopolitical/nobel-physicist-predicts-end-date-modern-civilization

¿Por qué está disminuyendo el coeficiente intelectual en el mundo? Vea el documental «Nanoplásticos. Amenaza para la vida».https://x.com/RenkaPolakova/status/2042671776887341091

Un agricultor logra proteger sus cultivos de los insectos e incluso duplicar la cosecha simplemente conectándose con el universo.https://x.com/PaulGoldEagle/status/2045340447862890872

Investigadores de la Universidad de East Anglia han identificado una propiedad desconocida de la luz que le permite retorcerse, girar y comportarse de modo extraño, sin necesidad de espejos, materiales ni lentes.https://scitechdaily.com/scientists-uncover-astonishing-hidden-property-of-light/

EXTRAÑO

Roger Avary le cuenta a Joe Rogan sobre la programación predictiva que nos insensibilizó ante la idea de que los luciferinos hechizaron al mundo.https://x.com/iluminatibot/status/2049932002258993351

le cuenta a sobre la programación predictiva que nos insensibilizó ante la idea de que los luciferinos hechizaron al mundo.https://x.com/iluminatibot/status/2049932002258993351 El doctor Roger Leir extrajo implantes de alta tecnología, microchips implantados por seres no humanos que vigilan nuestro planeta.https://youtu.be/gDVX0kRqXxE

extrajo de alta tecnología, implantados por seres no humanos que vigilan nuestro planeta.https://youtu.be/gDVX0kRqXxE La representante Anna Paulina Luna afirma que el público está a punto de obtener respuestas largamente esperadas, e insinúa que pronto se revelarán pruebas de vida no humana, a la que describe como «seres interdimensionales».https://x.com/ShadowofEzra/status/2049482127721312438

afirma que el público está a punto de obtener respuestas largamente esperadas, e insinúa que pronto se revelarán pruebas de vida no humana, a la que describe como «seres interdimensionales».https://x.com/ShadowofEzra/status/2049482127721312438 Salvatore Pais registró patentes para vehículos antigravedad, energía ilimitada y control de la gravedad. Describen naves híbridas que vuelan con igual eficacia por aire, agua y espacio mediante la manipulación de la inercia y el vacío cuántico.https://x.com/InterstellarUAP/status/2049736758833901856

registró patentes para vehículos antigravedad, energía ilimitada y control de la gravedad. Describen naves híbridas que vuelan con igual eficacia por aire, agua y espacio mediante la manipulación de la inercia y el vacío cuántico.https://x.com/InterstellarUAP/status/2049736758833901856 Cuando salieron a la luz los papeles de Panamá, se reveló que personas ricas del mundo formaban parte de una conspiración para evadir impuestos y acumular riquezas en paraísos fiscales, y no pasó nada, excepto que fue asesinado un periodista.https://x.com/conspiracyb0t/status/2049982474411983290?ref_src=twsrc%5Etfw

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

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Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

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Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

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El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.