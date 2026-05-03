La Comisión pide a los Estados miembros que pongan en marcha la aplicación de verificación de la edad de la UE

La Comisión ha adoptado hoy una Recomendación que insta a los Estados miembros a acelerar el despliegue de la aplicación de verificación de la edad de la UE para poder ponerla a disposición de los usuarios antes de finales de año. Esta aplicación es segura, fiable y vela por la privacidad, y constituye un paso clave para proteger a los menores de contenidos en línea nocivos e inadecuados.

Los Estados miembros pueden implementar la función de verificación de la edad a través de una aplicación independiente o integrarla en una cartera europea de identidad digital. La Recomendación también especifica las medidas que los Estados miembros deben adoptar para garantizar la rápida disponibilidad e interoperabilidad de la solución de verificación de la edad de la UE.

La Comisión ha elaborado las especificaciones técnicas de la aplicación, a través de la cual los usuarios podrán demostrar que cumplen el umbral de edad exigido sin revelar su edad exacta, su identidad o cualquier otro dato personal. Corresponde ahora a los Estados miembros personalizar y desarrollar la aplicación para sus ciudadanos.

La protección de los menores en línea es una prioridad para la Comisión. En virtud del Reglamento de Servicios Digitales de la UE, las plataformas en línea deben garantizar un elevado nivel de privacidad, seguridad y protección de los menores en línea.

Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia, ha declarado:

«Una verificación de la edad eficaz y que respete la privacidad es la siguiente pieza del rompecabezas que estamos a punto de completar, en nuestro esfuerzo por crear un espacio en línea en el que los menores estén seguros y que puedan utilizar de manera positiva y responsable sin restringir los derechos de los adultos».