La Comisión formula recomendaciones para proteger a los consumidores vulnerables de los elevados precios de la energía

La Comisión Europea ha publicado hoy una serie de recomendaciones para ayudar a proteger a los hogares vulnerables frente a los cortes de suministro energético, gestionar mejor los contratos de suministro de energía y participar activamente en la transición hacia las energías limpias a través de la autoproducción y el uso compartido de energía.

Las recomendaciones cumplen con las iniciativas anunciadas en las Comunicaciones sobre el paquete energético de los ciudadanos y AccelerateEU, recientemente adoptadas por la Comisión para hacer frente a la actual crisis de la energía fósil.

La creación de un sistema energético más inclusivo, resiliente y sostenible es fundamental para que Europa avance hacia la independencia energética. Las recomendaciones formuladas hoy se centran en capacitar a los consumidores europeos para que puedan tomar decisiones informadas en lo que respecta a su suministro de energía, así como en la prevención de los cortes de suministro y las consecuencias de las quiebras de proveedores. También tratan de apoyar a los Estados miembros a impulsar el rápido desarrollo de comunidades de energía y de modalidades de autoconsumo y uso compartido de energía, que pueden contribuir a la transición hacia una energía más limpia, reduciendo al mismo tiempo los precios.

El comisario de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen, ha declarado: «El conflicto en Oriente Próximo y su impacto en los precios de la energía ponen de relieve la volatilidad de los mercados mundiales de la energía y la urgencia con la que Europa debe reforzar su resiliencia energética. Ha llegado el momento de acelerar la transición hacia un sistema energético más sostenible, seguro y centrado en el consumidor. Los costes de la energía son una preocupación real para los ciudadanos de la UE, y este paquete convierte la ambición política en beneficios concretos para los hogares, las comunidades y las pequeñas empresas de toda Europa. Debemos proteger a los hogares vulnerables de los cortes de suministro y ayudar a todos los consumidores a gestionar mejor sus contratos de suministro de energía, además de participar activamente en la transición».

La Comisión colaborará estrechamente con los Estados miembros y las partes interesadas para garantizar una aplicación eficaz de las recomendaciones, proporcionando asistencia técnica y supervisando los avances.

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