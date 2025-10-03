Ramón Fernández-Pacheco asiste en Almería a la primera piedra del Centro de Día Ocupacional para Personas con Discapacidad de Verdiblanca

En su etapa de alcalde como alcalde de la ciudad de Almería firmó la cesión de los derechos del terreno a la asociación

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha participado en el acto de colocación de la primera piedra del nuevo Centro de Día Ocupacional para Personas con Discapacidad de la Asociación Verdiblanca, que se construirá en una parcela municipal de 5.000 metros cuadrados.

Fernández-Pacheco ha recordado que “como alcalde son muchas las cosas que uno tiene la oportunidad y la suerte de hacer por su ciudad, pero firmar la concesión de unos terrenos de titularidad municipal para que decenas de personas con necesidades especiales tengan la posibilidad de ver mejorada su calidad de vida, es una de las más satisfactorias”.

Asimismo, ha destacado que “asociaciones como Verdiblanca merecen que las administraciones públicas apostemos por ellas. Sus fundadores lo tuvieron claro y hace 46 años que dieron el primer paso en Almería y Andalucía en la defensa de los derechos y la inclusión de personas con diversidad funcional”.