Reunión de la Junta Local de Seguridad de Macael

José María Martín y Raúl Martínez han copresidido el encuentro celebrado en el Ayuntamiento de esta localidad del Almanzora

El Ayuntamiento Macael ha acogido esta mañana la celebración de la Junta Local de Seguridad que ha estado copresidida por el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín Fernández y el alcalde de la localidad, Raúl Martínez Requejo.

Durante el encuentro se han analizado los diferentes operativos de seguridad desarrollados en las últimas semanas que han finalizado con el esclarecimiento de delitos que habían generado alarma entre los vecinos de esta localidad. Por este motivo, el subdelegado ha agradecido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, especialmente a la Guardia Civil en colaboración con la Policía Local de Macael “el trabajo realizado y las investigaciones desarrolladas en la comarca del Almanzora que han terminado de forma óptima”.

En la reunión, se ha contado también con la participación de representantes municipales y responsables de la Policía Local, con quienes se ha acordado mantener una coordinación permanente para reforzar la prevención, agilizar las actuaciones en caso de incidencias y garantizar la seguridad ciudadana siempre que sea necesario. Tanto el subdelegado del Gobierno como el alcalde han subrayado la importancia de esta colaboración entre administraciones junto a los cuerpos de seguridad para mantener un clima de diálogo y colaboración permanente.