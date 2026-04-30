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Rocío Blanco mantiene una reunión preparatoria con el CARL y el SERCLA para la convocatoria del convenio del manipulado de Almería

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abril 30, 2026 11:51 am

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha mantenido hoy una reunión preparatoria con responsables del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL) y del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía (SERCLA), en relación con el convenio colectivo provincial del manipulado de Almería.

Este encuentro se enmarca en los trabajos impulsados por la Consejería de Empleo para propiciar la reunión de las partes negociadoras del convenio, que se celebrará el martes 5 de mayo en Almería. En dicha convocatoria participarán las organizaciones empresariales del sector —Ecohal, Asempal y Coexphal—, así como los sindicatos UGT y CCOO. La Consejería facilitará la asistencia técnica a la reunión a través del CARL y del SERCLA.

El convenio del manipulado regula las condiciones laborales de más de 30.000 personas en la provincia de Almería, en su mayoría mujeres vinculadas al sector hortofrutícola.

GabinetedePrensa

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