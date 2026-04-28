Granada se convierte en la “capital mundial” del jamón al acoger desde hoy y hasta el jueves el XIII congreso del sector jamonero

El consejero de Agricultura participa en el acto de inauguración de un evento que prevé reunir a más de 400 expertos involucrados en la cadena alimentaria vinculada al jamón

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha participado este martes en Granada en la inauguración del XIII Congreso Mundial del Jamón que hasta el jueves prevé reunir a más de 400 expertos vinculados al sector cárnico y jamonero procedentes de España y también del extranjero.

Un sector que, ha señalado el consejero, sigue creciendo en exportaciones. De hecho, el último dato oficial de enero de 2026 indica que el sector cárnico andaluz ha crecido un siete por ciento en las ventas con respecto al mismo mes del año anterior, lo que supone que las carnes y otras partes de animales comestibles vendidas fuera de España en el primer mes de este año han reportado 42,6 millones de euros a Andalucía.

Durante el acto inaugural, el consejero ha animado a los asistentes a poner en valor este producto de excelencia y que mejor se identifica con la gastronomía y el sector agroindustrial andaluz.

“El jamón curado es un producto gourmet con sello español que sobresale por su sabor intenso y del que tenemos mucho que decir en Andalucía. Es un alimento que se identifica con Andalucía y que es emblema de una tierra que se caracteriza por apostar por la sostenibilidad y la máxima calidad en la producción agroalimentaria”, ha dicho.

En la región se elaboran jamones amparados en cinco menciones de calidad: dos Denominaciones de Origen (‘Los Pedroches’ y ‘Jabugo’), dos Indicaciones Geográficas Protegidas (‘Jamón de Serón’ y ‘Jamón de Trevélez’) y la Especialidad Tradicional Garantizada ‘Jamón Serrano’.

Por ello, el consejero ha reconocido que “este congreso bianual de máximo nivel representa a toda la cadena de valor del sector y proyecta a nivel internacional la excelencia del jamón andaluz y español”; al tiempo que ha señalado que “se trata de un escaparate en el que expertos, productores, investigadores y profesionales del sector tienen la oportunidad de poner en común sus retos y buscar sinergias”.