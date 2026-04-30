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El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán mañana viernes, 1 de mayo

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abril 30, 2026 11:47 am

CORTES DE TRÁFICO

El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán mañana viernes, 1 de mayo, debido a:

MANIFESTACIÓN DE UGT Y CC.OO (CENTRO)

HORARIO: De 10.45 a 13.00 horas.

ITINERARIO: Salida desde la sede de la Autoridad Portuaria (Muelle Levante), Reina Regente, Plaza Emilio Pérez, Avenida Federico García Lorca (sentido descendente de los vehículos) hasta Calle Murcia y concluirá en el Anfiteatro de la Rambla, donde se leerá un comunicado conjunto.

MANIFESTACIÓN DE LA PLATAFORMA NACIÓN ANDALUZA (PLAZA DE TOROS-LOS ÁNGELES)

HORARIO: De 12.00 a 14.00 horas.

ITINERARIO: Salida desde la Plaza de Toros, Avenida Vilches, Granada, Marchales, Campoverde,  puerta principal del Mercado de la Colonia de Los Ángeles.

PROCESIÓN DE LA PARROQUIA DE SAN JOSÉ OBRERO (BARRIO ALTO)

HORARIO: De 19.45 a 21.45 horas.

ITINERARIO: Salida desde la Parroquia de San José, Sor Policarpa, Plus Ultra, Orquídea, Mercurio, Rambla Amatisteros, Miguel Arcángel, Felipe Rinaldi, San José Obrero, Real del Barrio Alto, Ángel Ochotorena, San Juan Bosco, Pintor Romero de Torres, Molino, Real del Barrio Alto, Sol Policarpa y al templo.

GabinetedePrensa

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