Campojoyma contribuye a la sostenibilidad de la Comarca de Níjar a través de la agricultura ecológica

Numeroso público en su estand en Expolevante, donde dialoga con agricultores, vecinos y profesionales

La sede de Campojoyma se encuentra en la Carretera de las Negras, 200. Prácticamente enfrente del Centro de Exposiciones de Campohermoso. Por tanto, tiene un vínculo emocional con Expolevante, donde cuenta con un expositor propio en el que está dialogando con los agricultores, vecinos y profesionales del sector, a los que explica su compromiso con la sostenibilidad de la Comarca de Níjar a través de la agricultura ecológica.

El gerente, Francisco Jesús Montoya Sánchez, ha asistido a Expolevante, acompañado de su hijo, José Montoya, que también trabaja ya en Campojoyma, y ha explicado que “hemos nacido y crecido en el municipio de Níjar, y aunque ahora tenemos cultivos repartidos por las provincias de Almería, Granada y Murcia, esta comarca forma parte de nuestro ADN”.

En esta línea, la empresa bio aporta empleo, con más de 500 trabajadores entre oficinas, almacén y cultivos; innovación, con un modelo de cultivo bio que permite exportar productos a los mercados europeos los 365 días del año, siempre respetando los ciclos naturales de la tierra; calidad, con hortalizas y críticos bio únicos que desprenden sabor y tradición; y un fuerte compromiso medioambiental. Un modelo agrícola sostenible que ha convertido a Campojoyma en el referente en España de la producción de hortalizas bio.

En Expolevante, Campojoyma ha creado un expositor, con una estética cuidada y la madera como protagonista, bajo el lema ‘Cultivamos confianza’, en el que está dando soluciones y respondiendo a las cuestiones técnicas que le consultan los agricultores y vecinos, a la vez que atiende a los profesionales y clientes.

Reservas de biodiversidad

Francisco Jesús Montoya explica que “nuestro propósito es convertir nuestros cultivos en auténticas reservas de la biodiversidad, intentando devolver a la tierra parte de lo que nos presta”. En esta línea, Campojoyma aporta los medios necesarios para el descanso, alimentación y reproducción de numerosas especies animales; respeta zonas de vegetación autóctona que actúan como setos y aumentan la diversidad vegetal, tratando de asemejar los cultivos a un auténtico ecosistema sostenible y estable. Para poder complementar este proyecto trabajan también en el acondicionamiento de los embalses de riego, facilitando la entrada y salida de animales para hidratarse y proveyéndolos de zonas de refugio, reposo o anidación para especies semiacuáticas.

Campojoyma también mantiene un fuerte compromiso social, con la colaboración en diferentes proyectos sociales, entre otros, con Cáritas y el comedor social de La Milagrosa, así como con diferentes entidades sociales, educativas y deportivas de la Comarca de Níjar. También mantiene una clara apuesta por la igualdad en el empleo, donde las mujeres ocupan varios de los principales puestos de la empresa.