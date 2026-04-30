Sabor, salud y solidaridad se fusionan en las IV Jornadas Gastronómicas de CASI, a favor de la Asociación Española contra el Cáncer

El presidente de CASI, Antonio Bretones, entregó la donación de 14.840 euros a la presidenta de la Asociación, Magdalena Cantero

Siete chefs crearon el menú degustación de las IV Jornadas ‘Tomate de sabor’ en el Teatro Cervantes, con más de 150 asistentes y la embajadora de CASI, Samantha Vallejo-Nágera

AlSabor, salud y solidaridad se fusionaron en la noche de ayer, miércoles, en las IV Jornadas Gastronómicas ‘Tomate de sabor’ de la cooperativa CASI, que fue un evento benéfico a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer en Almería. Siete prestigiosos chefs elaboraron el menú degustación que tenía como base el tomate almeriense, uno de los ingredientes básicos para una alimentación saludable que contribuya a prevenir el cáncer. Junto a ellos, Samantha Vallejo-Nágera, embajadora de CASI, la cual alabó “el sabor natural y saludable del tomate de CASI”.

Tras el acto, el presidente de CASI, Antonio Bretones, entregó un cheque con la donación, la recaudación íntegra del evento benéfico, un total de 14.840 euros, que recogió la presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Almería, Magdalena Cantero. La presidenta de la Asociación ha afirmado que “quiero agradecer al presidente y a todos los socios y proveedores de CASI su generosidad. Me gustaría destacar el trabajo de los agricultores de esta gran cooperativa, que cultivan cada día con sus manos un producto, el tomate, que se ha convertido en un gran embajador del campo almeriense, presente en millones de hogares de toda Europa”. Esta frase la desarrolla explicando que “este dinero se dedicará a ayudar a las personas con cáncer y sus familias, y a la investigación, que, junto a la prevención, conforman el propósito de nuestra Asociación”.

Por su parte, Antonio Bretones ha manifestado que “seguimos firmes en nuestro propósito de devolver a la sociedad parte de lo que nos aporta, destinando íntegramente la recaudación a la Asociación Española Contra el Cáncer”. Además, el presidente de CASI ha afirmado que “somos el líder indiscutible de Europa en la producción de tomate. Con estas jornadas, que llegan a la cuarta edición, queremos brindar una experiencia única a los asistentes, con elaboraciones de los grandes chefs que tiene nuestra tierra y la presencia de nuestra embajadora, Samantha Vallejo-Nágera. Además, queremos poner en valor el sabor saludable de nuestro tomate y realzar el trabajo de nuestros socios-agricultores, que han heredado los conocimientos de generación en generación para poder producir el mejor tomate del mundo”.

Fue una noche muy especial, a la que asistieron más de 150 personas, y que pudieron disfrutar de un menú degustación espectacular creado a siete manos por los chefs Patricio Úbieda, de Blanca Brisa; Emilio Carmona, de La Villa y La Higuera; Antonio Carmona, de Terraza Carmona; Estefanía Marchal, de Alinea; Juan Carabajal, de 4 Hojas; y Borja González, de Alquímico.

Durante las jornadas cada chef fue explicando sus creaciones sobre el escenario, donde además hubo música y un espectáculo de acrobacias, en unas jornadas con una estética muy cuidada, y presentadas por el periodista Antonio Hermosa.

Desde la Asociación se reitera el agradecimiento a la cooperativa CASI, “un ejemplo de empresa, por su compromiso social, y un reflejo del apoyo que sentimos del tejido empresarial y social de la provincia”.