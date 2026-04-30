La alcaldesa y el consejero de Agricultura visitan la Escuela Técnica de Agricultura y Medio Ambiente del Grupo ATU en La Cañada   

María del Mar Vázquez y Ramón Fernández-Pacheco destacan que “el futuro y el presente del sector hortofrutícola pasan por la formación y la innovación”

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha acompañado al consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, en su visita a las instalaciones de la Escuela Técnica de Agricultura y Medio Ambiente del Grupo ATU, ubicada en La Cañada. Ambos han recorrido las instalaciones del centro y han conocido de primera mano su actividad formativa, centrada en ámbitos como la agricultura, el medio ambiente, las energías renovables o la gestión del agua. Una formación que combina, además, los oficios tradicionales de la agricultura con las nuevas tecnologías.

Vázquez ha destacado que “el éxito del modelo Almería no es un milagro ni una casualidad, sino fruto de muchísimos años de esfuerzo, ingenio y talento”. Contexto en el que ha asegurado “que la tecnología no es el futuro, sino un presente que ayuda al sector hortofrutícola a ser más competitivo y a atraer talento joven”.

En esta línea, la regidora ha agradecido tanto a la Junta de Andalucía como al Grupo Atu “su apuesta por demostrar que la colaboración público-privada es una fórmula que funciona para potenciar el talento, la formación y la creación de empleo en el sector más importante para la economía almeriense”.

Para el consejero, la escuela, que inició su actividad en 2023 y cuenta con alrededor de 300 alumnos, “es un ejemplo de cómo la formación puede generar oportunidades y dar respuesta a las necesidades reales del sector, entre las que está la falta de mano de obra cualificada”.

Ramón Fernández-Pacheco también ha incidido en que este tipo de iniciativas permiten avanzar en ámbitos como “la gestión del agua o la sostenibilidad”, al tiempo que ha reiterado que “el futuro del campo andaluz pasa por la formación, la innovación y el talento”.

La Escuela Técnica de Agricultura y Medio Ambiente del Grupo ATU desarrolla programas formativos dirigidos tanto a personas desempleadas como a trabajadores en activo, en colaboración con administraciones públicas y empresas del sector.

Entre sus instalaciones destacan los espacios dedicados a la formación práctica, como invernaderos tradicionales y sistemas de cultivo avanzados, así como equipamientos vinculados a energías renovables y gestión de recursos hídricos, incluyendo la desalación.

Junto a la alcaldesa y al consejero, también han recorrido las instalaciones Felipe Berenguel, director del Grupo ATU Andalucía; Juanjo Segura, concejal de Agricultura, Agua y Zonas Verdes del Ayuntamiento de Almería; y Antonio Mena, delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Almería.