El Hospital Universitario Poniente es premiado por su apuesta por la reducción de residuos plásticos

Su Unidad de Farmacia es parte de la iniciativa ‘AlineadODS’, enfocada a reducir el impacto ambiental de la actividad sanitaria

La Unidad de Farmacia del Hospital Universitario Poniente participa en el desarrollo y puesta en marcha del Proyecto ‘AlineadODS’, que busca reducir la generación de residuos plásticos en la práctica clínica. Esta iniciativa ha sido reconocida con el Premio New Medical Economics, en la categoría de ‘Compromiso con las políticas One Health’.

‘AlineadODS’ es un proyecto promovido por la empresa Laboratorios Laphysan, en el que participan diferentes centros sanitarios de toda España. El Hospital Universitario Poniente, a través de su Unidad de Farmacia, está entre los primeros centros sanitarios andaluces en sumarse a esta iniciativa, que busca reducir el impacto ambiental que genera la actividad sanitaria.

Los promotores del proyecto han hecho entrega en el día de hoy al Hospital Universitario Poniente del reconocimiento a su implicación, en un acto que ha contado con la presencia del delegado territorial de Salud y Consumo, Juan de la Cruz Belmonte, el director gerente del hospital, Pedro Acosta, la directora de la Unidad de Farmacia, María Ángeles Castro y la coordinadora de técnicos de Farmacia y referente del proyecto ‘AlineadODS’ en el hospital, Carmen Hierro; junto Silvia de Pablo y Ana López, en representación de Laphysan.

Juan de la Cruz Belmonte ha recordado que “la mejora de la sostenibilidad ambiental de sus centros es una de las prioridades del Servicio Andaluz de Salud, lo que se traduce en medidas que van desde el uso creciente de las energías renovables, hasta una mayor eficiencia en la emisión y tratamiento de los residuos; en este sentido se enmarca este proyecto, centrado en un aspecto tan frecuente como es la reducción del uso de plásticos en la práctica clínica diaria”.

El director gerente del Hospital Universitario Poniente, Pedro Acosta, explica que “nuestra Unidad de Farmacia se ha caracterizado siempre por la innovación, tanto en su organización como en la gestión de los recursos, y la implicación en el proyecto ‘AlineadODS’ es una buena muestra de ella, así como de su compromiso por hacer compatible la atención sanitaria con el cuidado del medio ambiente”.

Reducir la generación de residuos plásticos

La súper abundancia de desechos plásticos se ha convertido en un problema de salud de primer orden. Cada etapa de su ciclo de vida constituye una amenaza para la salud de las personas, tanto en su fabricación, como en su consumo y en la gestión de los residuos.

En los hospitales, las botellas de suero suelen utilizar plásticos translúcidos, que son fáciles de producir, manejables, duraderos y ligeros. Sin embargo, se trata de materiales de un alto impacto ambiental. El proyecto ‘AlieadODS’ ‘se centra en reducir la emisión de residuos plásticos relacionados con la fluidoterapia intravenosa; y se dirige especialmente a profesionales del ámbito de la salud, cuyo trabajo está relacionado con la fluidoterapia intravenosos, lo que incluye profesionales médicos y de enfermería, hasta responsables de compras y gestión de residuos hospitalarios o unidades de Farmacia.

Profesionales de diferentes ámbitos de la gestión y la atención sanitaria de centros de toda España colaboran en el desarrollo y la puesta en práctica del proyecto, que cuenta con cuatro líneas de actuación: Investigación, Innovación, Sensibilización y Difusión.

AlineadODS’ promueve la creación de grupos de trabajo interdisciplinares, que colaboran para la creación de materiales de sensibilización, la promoción de estudios de investigación sobre un uso más sostenible de estos residuos, la implantación de protocolos de compra responsable o la identificación de aquellos productos que sean más respetuosos con el medio ambiente.

La participación del Hospital Universitario Poniente, ha estado encabezada por la coordinadora de técnicos de Farmacia, Carmen Hierro y se ha centrado en el apartado de Sensibilización, con acciones dirigidas a preparar materiales informativos, para concienciar y motivar a los profesionales sobre la importancia de adoptar prácticas clínicas más sostenibles.

Para ello, se ha hecho un análisis de los plásticos empleados en estos procedimientos, valorando el uso de materiales más ecológicos y elaborando recomendaciones para la adquisición de aquéllos con menor impacto ambiental al eliminar envases que no aportan valor añadido.



Otra línea se ha dirigido a identificar y revisar intervenciones de la práctica sanitaria que se pueden evitar o sustituir por acciones más sostenibles, como la administración de tratamientos por vía oral y no por vía intravenosa cuando no es necesario.



Por otra parte, se ha incidido en la necesidad de hacer un reciclaje correcto de los plásticos y se ha trabajado para medir y reducir la huella de carbono. Además, se ha hecho una labor para sensibilizar y mejorar el conocimiento de los profesionales sobre el impacto que tiene la práctica sanitaria y cómo reducirlo.



El reconocimiento al proyecto AlineadODS pone en valor las iniciativas que entienden la salud desde una mirada integral y desde una perspectiva innovadora alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, trabajando para la integración real entre sostenibilidad y práctica sanitaria mediante formación, estrategias responsables y acciones que fortalecen la salud pública desde una perspectiva global.