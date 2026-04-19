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Juan José Bosquet en la movilización del Movimiento de Familias Andaluzas

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abril 19, 2026 9:00 pm

SANDRA GÁLVEZ

Juan José Bosquet, candidato número 3 de VOX por Almería al Parlamento de Andalucía, en la movilización del Movimiento de Familias Andaluzas por los Derechos del Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE).

SANDRA GALVEZ

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