Juan José Bosquet en la movilización del Movimiento de Familias Andaluzas

SANDRA GÁLVEZ
Juan José Bosquet, candidato número 3 de VOX por Almería al Parlamento de Andalucía, en la movilización del Movimiento de Familias Andaluzas por los Derechos del Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE).
La Gaceta de Almería es un periódico digital independiente que ofrece noticias, análisis y opinión sobre temas locales de Almería y su provincia, contando con articulistas destacados para cubrir actualidad, agricultura, arte y más, disponible en su sitio web lagacetadealmeria.com y redes sociales. En general, una "gaceta" es una publicación periódica que informa de asuntos públicos, noticias y otros temas, como se entiende desde la época de las primeras publicaciones venecianas.
SANDRA GÁLVEZ
Juan José Bosquet, candidato número 3 de VOX por Almería al Parlamento de Andalucía, en la movilización del Movimiento de Familias Andaluzas por los Derechos del Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE).