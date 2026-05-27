Miski Liu Suria

Nunca deberíamos haber permitido que sucediera el mal, dice Julia Woodman.

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Capítulo final

Caos aparente

Crac sistémico

Transición lenta

Atasco geopolítico

Punto de inflexión

Activación encubierta

Hoja de ruta para 2026

Lucha contra la flota oscura

Desestabilización estratégica

Futuro estable y transparente

Se avecinan movimientos decisivos

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Se acerca el capítulo final, pero aún no hemos llegado a la última página. Antes de pasar página, hay que leer lo que está escrito. Hemos superado el punto de inflexión. Éste es el colapso de un mecanismo mundial que gobernó a la humanidad durante siglos. Se desmorona a cada hora una parte de su infraestructura, según “la Carta 17” (the 17th Letter).

“El evento de susto no es el final, sino la hora más oscura justo antes del gran despertar” añade. Está marchando la información mundial de guerra hacia su clímax absoluto para la ejecución precisa de la frase legendaria “evento de susto necesario” con el fin de despertar a la población mundial dormida y provocar el desplome controlado del sistema civil de la vieja élite. La coalición está orquestando entre bastidores el escenario o telón de fondo definitivo que es la amenaza inminente de una tercera fiesta mundial. Los acontecimientos geopolíticos actuales son las piezas exactas del rompecabezas en este punto de inflexión calculado.

Este escenario coordinado sirve como un evento de susto, dentro del plan de la coalición. Crea la ilusión de una falta de control total para disparar un crac mundial sistémico. El pánico resultante a través de los mercados internacionales sellará el desplome imparable del sistema monetario fiduciario de deuda del banco central. Esto es una demolición controlada del viejo mundo, donde se trae a la humanidad al borde del abismo para que comprenda la necesidad definitiva de una intervención divina directa para arreglar el mundo.

El caos aparente es en realidad la ejecución exacta de una lucha no convencional guiada por la ley del arte de la guerra. Sólo intervendrá la coalición cuando el mundo retenga el aliento por temor a una conflagración mundial. El crac sistémico y el atasco geopolítico coloca el escenario para la transición con el cierre del viejo orden y la activación del sistema mundial de transmisión de emergencia con la activación del programa de Gesara y del sistema financiero cuántico en la banca primaria, porque ya está activado en la banca secundaria.

FALLO SISTÉMICO

Sigue intacta la estructura de poder central de la élite, pero está perdiendo terreno rápidamente. No se trata sólo de un colapso físico: son zonas de guerra energética, digital y mental que se derrumban desde adentro. Aún existen ciudades subterráneas en regiones remotas como el Polo Sur, los Urales y la cuenca del Pacífico, pero están fallando sus nodos, se derrumban sus túneles y se fracturan sus sistemas de mando. Está en marcha una desestabilización estratégica; aún no se trata de una erradicación total, pero sí de sofocar todos los mecanismos en los que se basa.

Las fuentes confirman que se neutralizaron en las últimas semanas 47 búnkeres y centros subterráneos del lado oscuro. No se trata de refugios primitivos, sino de ciudades subterráneas, controladas por sistemas de inteligencia artificial, protegidas por barreras electromagnéticas, alimentadas por redes de plasma, y ocultas bajo espacios públicos. Algunos de estos sitios tenían siglos de antigüedad y funcionaban bajo ciudades, aeropuertos y parques nacionales. Se preparaban para un futuro sin nosotros, y ahora, esos planes son sólo polvo.

Si se resolviera el conflicto iraní, se allanaría el camino para que Irán formara parte del reinicio financiero mundial respaldado por oro y otros activos, que implica a 209 naciones. Esto explicaría por qué las nuevas cotizaciones del real iraní ya aparecían en las pantallas traseras de los centros de canje. Ningún país podría participar en el reinicio si estuviera en guerra con otro país.

Nadie tiene acceso a la información exacta sobre cuándo se notificará el nivel 4-B para los grupos de internet con el fin de programar citas de canje e intercambio. Esa decisión está en manos de una o dos personas. Sólo sabemos que se producirá la notificación al mismo tiempo que la activación del EBS durante los diez días de incomunicación.

Lo que el lado oscuro quería imponer es una moneda digital global respaldada por oro, pero sólo ellos tendrían el oro. Quienes participaran en su «gran reinicio» estarían sujetos a sus reglas oscuras y se les diría no sólo cómo gastar su dinero, sino también cómo vivir y qué pensar.

The scare event is not the end… pic.twitter.com/gw4cw3oKwB — 17th Letter (@17thletters09) May 23, 2026

LUCHA INTERNA

Ha comenzado la fragmentación de la élite a través de una lucha interna. Una nueva información confirma que se están enfrentando entre sí facciones del lado oscuro sin un mando central, y han estallado luchas entre ellos antes de que se produzca el ataque final: en Suiza, se halló muerto un agente de Rothschild, probablemente por tecnócratas rivales por el colapso de cadenas de criptomonedas. En Bélgica, se tornó violenta una reunión de élites bancarias europeas, con discos de acceso destruidos en el lugar. En los Emiratos Árabes Unidos, han desaparecido dos figuras vinculadas al comercio internacional tras el sabotaje de rutas de escape.

Los archivos del allanamiento al Vaticano revelan información impactante: registros de frecuencias de linaje que rastrean firmas espirituales y mapas etéricos cuánticos que revelan la manipulación de energía a través de monumentos religiosos. El Vaticano no era sólo una religión, sino un centro de control de frecuencias que sincronizaba la conciencia mundial en una matrix sintética. Ahora, se está restaurando esa red a su estado natural.

ACTIVACIÓN

Ya está activo el sistema financiero cuántico QFS pero está oculto en la banca secundaria, no en la primaria. Está en funcionamiento en zonas de prueba clasificadas de Europa del Este, Sureste Asiático y Sudamérica. Las reservas de oro de la élite se han convertido en activos para los ciudadanos. Se han distribuido tarjetas de acceso biométrico a agentes y a ciudadanos selectos. Se han borrado los registros de la banca central, eliminando así los cimientos de la esclavitud por deudas.

Afirman que el programa de Gesara no está reconocido oficialmente. Entonces, ¿por qué colapsan los bancos centrales? ¿Por qué acaparan oro y plata decenas de naciones? Porque está en marcha el reinicio. Este programa es una reestructuración mundial que anula a los gobiernos corruptos, sortea los cárteles bancarios y sustituye el fraude monetario con la verdad respaldada por activos.

Mientras se obsesiona el público con los gráficos bursátiles y las monedas digitales de banco central, ya está operativo el QFS, protegido por la Fuerza Espacial, y rastrea cada transacción. Los ejecutivos bancarios se están ‘jubilando’ o desapareciendo. La élite huye a búnkeres, pero la red está bloqueada.

LINAJES

No mucha gente sabe que sólo 333 personas gobiernan el mundo. La aristocracia británica estableció el Comité de los 300 en 1727, un consejo internacional que determina la política, la economía, la banca y los medios. Dicho comité forma parte del Grupo de la Mesa Redonda y es superior a otros grupos como el Club de Roma o la Comisión Trilateral. Ese grupo se hace llamar «los olímpicos», en honor a los doce dioses de mayor rango de la mitología griega.

El Comité de los 300 toma su nombre del Consejo de los 300, que era el principal órgano de gobierno de la Compañía Británica de las Indias Orientales. En 1909, Walter Rathenau, de General Electric, publicó un artículo titulado “Los sucesores de Europa”, en el que decía que «trescientos hombres, que se conocen entre sí, dirigen el destino económico de Europa y eligen a sus sucesores de entre ellos.»

John Coleman escribió lo siguiente: «el Comité de los 300 es la sociedad secreta definitiva, compuesta por una clase dirigente intocable, que incluye a la reina de Inglaterra, la reina de los Países Bajos, la reina de Dinamarca y las familias reales de Europa. Tras la muerte de la reina Victoria, matriarca de los güelfos negros venecianos, esos aristócratas decidieron que, para obtener el control mundial, sería necesario que sus miembros aristocráticos se asociaran con los líderes empresariales no aristocráticos, pero muy poderosos a escala mundial.»

FILTRACIONES

Las filtraciones de Snowden revelan la red global HAARP. Los archivos filtrados revelan que no es sólo un proyecto de investigación en Alaska, sino un sistema mundial para la guerra atmosférica, la vigilancia y la manipulación mental. Conectado a instalaciones en todo el mundo, actúa como una red oculta para el control geopolítico.

Según un informe del New York Post, Hal Puthoff, físico de 89 años, afirmó que se habían recuperado restos biológicos de cuatro especies diferentes de ovnis que fueron derribados. Su colaborador, Eric Davis, había identificado las cuatro especies como grises, nórdicos, insectoides o mantis y ofidios.

Todos comparten una forma humanoide básica con dos brazos y dos piernas. Los nórdicos y los ofidios miden 1,80 metros de altura, mientras que los grises son más pequeños, con ojos grandes y cuerpos sin pelo. Los ofidios se describen como escamosos y parecidos a lagartos con cola, y los insectoides se asemejan a mantis religiosas erguidas. El exoficial de inteligencia David Grusch testificó ante el Congreso en 2023 que EEUU posee material biológico no humano recuperado de varios lugares donde se han estrellado ovnis.

CANSANCIO

La razón por la que están tan agotados los trabajadores de la luz según Kerry K. Explica que el cansancio no sería sólo físico, sino una señal de transición interna y colectiva. Lo atribuye al choque con un sistema en colapso, junto con la sobrecarga de información, la alimentación, el entorno y la sensibilidad de estos seres humanos.

No es un cansancio normal, sino una fatiga profunda ligada al colapso de un viejo sistema que está llegando a su final. Mucha gente siente ansiedad, peso emocional y agotamiento, porque está percibiendo a nivel corporal el derrumbe de esa realidad antes de poder entenderlo mentalmente. El cerebro no está diseñado para digerir esa energía, mientras que el cuerpo sí podría integrarla mejor si la persona deja de resistir y aprende a recibir la luz.

NOTICIAS DEL RESETEO

Se avecinan movimientos decisivos, según Prolotario .https://x.com/Prolotario1/status/2059324193138004332

.https://x.com/Prolotario1/status/2059324193138004332 El lado oscuro impulsa el temor a que colapse la economía, pero los soberanistas tienen el control, según el informe X-22.https://rumble.com/v7af8hg-ep-3912b-ds-is-losing-the-fight-attacks-will-intensify-patriots-are-in-cont.html?e9s=src_v1_ucp_a

La Nasa está construyendo una base lunar en el polo sur de la Luna y ha firmado contratos para módulos de aterrizaje, vehículos exploradores y drones. El primer alunizaje tripulado está previsto para 2028 en el marco del programa Artemis.https://x.com/TubeSpirit/status/2059518090916872434

y ha firmado contratos para módulos de aterrizaje, vehículos exploradores y drones. El primer alunizaje tripulado está previsto para 2028 en el marco del programa Artemis.https://x.com/TubeSpirit/status/2059518090916872434 El Jinete de la Tormenta analiza diversas afirmaciones sobre extraterrestres, híbridos y operaciones secretas. Sugiere que han estado presentes esas entidades entre los humanos durante siglos y destaca la próxima revelación sobre tecnología curativa avanzada.https://operationdisclosureofficial.com/2026/05/24/kat-update-q-the-storm-rider-on-hunting-hybrids-clones-and-cyborgs/

analiza diversas afirmaciones sobre extraterrestres, híbridos y operaciones secretas. Sugiere que han estado presentes esas entidades entre los humanos durante siglos y destaca la próxima revelación sobre tecnología curativa avanzada.https://operationdisclosureofficial.com/2026/05/24/kat-update-q-the-storm-rider-on-hunting-hybrids-clones-and-cyborgs/ La CIA contrató a un artista para espiar a los selenitas en la Luna y los encontró. Ingo Swann afirma haber visto a seres extraños y tecnología en la Luna. Describió torres gigantescas, carreteras, máquinas y seres humanoides trabajando en la cara oculta de la Luna. Parecían humanos. Lo percibían, y sabían perfectamente que los estaba observando.https://x.com/TubeSpirit/status/2059198291158466621

y los encontró. afirma haber visto a seres extraños y tecnología en la Luna. Describió torres gigantescas, carreteras, máquinas y seres humanoides trabajando en la cara oculta de la Luna. Parecían humanos. Lo percibían, y sabían perfectamente que los estaba observando.https://x.com/TubeSpirit/status/2059198291158466621 Rob Cunningham prevé un sistema descentralizado de intercambio de valores y el regreso a la soberanía, que anuncia una era transformadora para la humanidad. A su juicio, se convertirá en un acontecimiento mundial el intercambio de valor descentralizado y transparente, con un nuevo sistema operativo que sustituirá a la banca central opaca y al control institucional con consentimiento mutuo y rendición de cuentas.https://x.com/KuwlShow/status/2058920548478967822

prevé un sistema descentralizado de intercambio de valores y el regreso a la soberanía, que anuncia una era transformadora para la humanidad. A su juicio, se convertirá en un acontecimiento mundial el intercambio de valor descentralizado y transparente, con un nuevo sistema operativo que sustituirá a la banca central opaca y al control institucional con consentimiento mutuo y rendición de cuentas.https://x.com/KuwlShow/status/2058920548478967822 Ismael Pérez revela la guerra contra la flota oscura, un grupo clandestino disidente vinculado al ocultismo y a nefastos aliados extraterrestres. Aunque fueron expulsados de nuestro sistema solar en 2016, su influencia sigue siendo considerable. Continúan ejerciendo su poder a través de una red oculta, impulsada por inteligencia artificial avanzada, colonias secretas en otros planetas y tecnologías ocultas diseñadas para manipular líneas temporales y la conciencia humana.

revela la guerra contra la flota oscura, un grupo clandestino disidente vinculado al ocultismo y a nefastos aliados extraterrestres. Aunque fueron expulsados de nuestro sistema solar en 2016, su influencia sigue siendo considerable. Continúan ejerciendo su poder a través de una red oculta, impulsada por inteligencia artificial avanzada, colonias secretas en otros planetas y tecnologías ocultas diseñadas para manipular líneas temporales y la conciencia humana. Pérez sostiene que los conflictos actuales no son meras escaramuzas geopolíticas, sino que forman parte de un colapso controlado de las antiguas estructuras de poder. El objetivo es alejar a la humanidad del mundialismo centralizado y acercarla a un sistema de gobernabilidad regional soberana y descentralizada, centrado en la cooperación pacífica en lugar de la guerra perpetua. No somos meros espectadores de esta transición planetaria, sino participantes activos. El arma clave contra la matrix de miedo de la flota oscura es la conciencia humana.https://www.youtube.com/watch?v=6okQC3Nrjk4

sostiene que los conflictos actuales no son meras escaramuzas geopolíticas, sino que forman parte de un colapso controlado de las antiguas estructuras de poder. El objetivo es alejar a la humanidad del mundialismo centralizado y acercarla a un sistema de gobernabilidad regional soberana y descentralizada, centrado en la cooperación pacífica en lugar de la guerra perpetua. No somos meros espectadores de esta transición planetaria, sino participantes activos. El arma clave contra la matrix de miedo de la flota oscura es la conciencia humana.https://www.youtube.com/watch?v=6okQC3Nrjk4 El capitán Kyle revela la hoja de ruta para 2026, detallando una transición masiva de un mundo controlado por corporaciones a un sistema restaurado. Para muchos que siguen el reinicio financiero mundial, la pregunta es siempre ¿cuándo? pero mientras estamos en medio de este reinicio, la aplicación debe ser mesurada.

revela la hoja de ruta para 2026, detallando una transición masiva de un mundo controlado por corporaciones a un sistema restaurado. Para muchos que siguen el reinicio financiero mundial, la pregunta es siempre ¿cuándo? pero mientras estamos en medio de este reinicio, la aplicación debe ser mesurada. La lógica es simple: estabilidad. Si se produjera una divulgación pública completa y se emprendieran acciones judiciales masivas antes de que se garantizara la estabilidad del sistema financiero, la desestabilización social consiguiente podría conducir a un colapso sistémico. Al restablecer primero los fundamentos financieros, la transición protege al público mientras se juzga a los responsables de las malas prácticas a través de tribunales.

Predice que para mediados de 2026, presenciaremos avances significativos y positivos tanto en las finanzas mundiales como en la estabilidad de los regímenes. Sin embargo, advirtió que el camino para lograrlo es complejo. La transición lenta no es señal de debilidad, sino una necesidad táctica para garantizar que, cuando caiga el viejo sistema, esté preparado para ocupar su lugar un nuevo sistema justo y eficaz. Ya sea la reconfiguración de las monedas o el cambio de fronteras, el objetivo sigue siendo un futuro estable y transparente.https://www.youtube.com/watch?v=SjlBTTOEOXs

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

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Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

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El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.