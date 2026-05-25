Miski Liu Suria

La humanidad jamás volverá a ser la misma.

Viajes en el tiempo

Espejo mágico

La vida es sueño

Transición fluida

Despertar inevitable

El futuro está escrito

Punto de convergencia

Único resultado posible

La tablilla de los destinos

Expansión de la conciencia

Pánico de los controladores

Guerra contra la conciencia

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Existe los viajes en el tiempo y los ha utilizado la agencia famosa de tres letras desde 1983 según Mr. Kid Pool. El famoso proyecto Looking Glass no es una teoría ni una especulación. Es un programa confirmado al que se hace referencia en diecisiete documentos desclasificados, cuatro testimonios ante el Congreso y dos confesiones en el lecho de muerte de exdirectores de programas que «no existen» oficialmente.

https://t.me/MrKidPool17

El dispositivo no mueve cuerpos a través del tiempo. Mueve la conciencia. El observador se sienta en una cámara rodeada de campos magnéticos giratorios, generados por un vórtice de plasma de mercurio que gira a sesenta mil revoluciones por minuto y su conciencia se desvincula del tiempo lineal. Puede observar con claridad absoluta cualquier momento del pasado, y cualquier momento probable del futuro en tiempo real.

Han observado el mañana desde 1983. Cada decisión importante tomada por la comunidad de inteligencia durante los últimos 43 años se basó en los datos del Looking Glass. No predijeron eventos, los previeron. Seleccionaron la línea temporal que deseaban, y luego, manipularon el presente para producir ese futuro específico. Cada guerra, cada elección, cada caída del mercado y cada crisis fueron elegidas de un menú de futuros posibles y conducidas a la realidad.

Se desarrolló esa tecnología mediante ingeniería inversa a partir de un artefacto recuperado en Irak en 1953, no durante la guerra del Golfo, sino décadas antes. Una operación arqueológica conjunta británico-estadounidense en el sur de Irak descubrió un dispositivo enterrado bajo un complejo de templos sumerios. Tenía cinco mil años de antigüedad y funcionaba.

Los sumerios fueron los primeros en tenerlo. Sus textos lo describen como «la tablilla de los destinos», un dispositivo que permitía a su poseedor ver todos los futuros posibles y elegir cuál se materializaría. Los eruditos la interpretaron como mitología, pero en realidad, era ingeniería.

La invasión de Irak en 2003 no fue a causa de armas de destrucción masiva, sino en busca de un segundo artefacto. Los servicios de inteligencia de Saddam habían localizado otro artefacto del espejo mágico en 2002. La invasión se lanzó en un plazo de seis meses. El artefacto fue asegurado en las 72 horas posteriores a la entrada de las tropas en Bagdad, antes que los campos petrolíferos, antes que los edificios gubernamentales y antes que cualquier otra cosa.

FUTURO ÚNICO

Dos guerras expuestas a la misma mentira. Ambas lucharon por el mismo objetivo, pero Looking Glass tenía una limitación inesperada. Después de 2012, el dispositivo dejó de mostrar múltiples líneas temporales. Todos los espectadores, sin importar cuándo miraran ni qué pregunta hicieran, veían el mismo futuro. Un único punto de convergencia, un único resultado inevitable.

Entonces entraron en pánico los controladores, porque no era el futuro que deseaban. Durante treinta años habían tenido un abanico de futuros para elegir. De repente, sólo había uno, y no era el futuro que deseaban. Lo que muestra Looking Glass es un despertar colectivo. Lo muestra de forma constante, sin variación, a lo largo de cientos de sesiones desde 2012. Un momento en el que se transforma la conciencia humana de modo integral, donde colapsan las estructuras de control no por la guerra, ni por la revolución, sino por una expansión irreversible de la conciencia.

Pueden preverlo, pero pueden detenerlo. No sirve para nada cada contramedida que han intentado, cada distracción, cada crisis o cada división que han creado porque el Looking Glass muestra siempre el mismo resultado. Se produce el despertar de todos modos porque es inevitable.

Por eso están acelerando todo, y por eso todo se siente más rápido, más desesperado y más caótico. No están ejecutando un plan. Están entrando en pánico, porque el dispositivo que les dio el control durante cuarenta años les muestra ahora su propio final.

La coalición tiene acceso al Looking Glass desde 2016. No lo usan para controlar, sino para confirmar cada operación, cada arresto y cada revelación programada según lo que muestra el dispositivo, lo que garantiza una transición lo más fluida posible.

El futuro ya está escrito. No por los malos ni por la coalición, sino por la trayectoria colectiva de ocho mil millones de mentes que se dirigen hacia el mismo punto de convergencia. Lo vieron venir, pero no pudieron detenerlo, y ahora tampoco pueden retrasarlo. Construyeron una máquina para controlar el futuro y la máquina les mostró que habían perdido. El futuro que temían es el que tú has sentido. Se acerca, y ningún dispositivo puede detenerlo.

LA VIDA ES SUEÑO

Si la vida no es más que un sueño, entonces estamos en una parálisis del sueño, guiados por nuestro ser superior, según Bennett Ross. Para despertar, remamos suavemente nuestra barca contra la corriente, que es la corriente de plasma que fluye a través del centro del mundo.

Los sueños son tus aspiraciones y preocupaciones. Son revelaciones de tu ser interior más profundo. El viaje onírico trata de conocerte a ti mismo. Cada persona que entra en tu sueño es un susurro del universo.

Ya sea que te agradaran o te molestaran, te moldearon. Algunos desencadenaron tu despertar, algunos pusieron a prueba tu autoestima, algunos te enseñaron a soltar con gracia y, finalmente, a elegirte a ti mismo.

Conócete a ti mismo. Sé consciente de tu verdadero ser, enterrado bajo años de programación cultural que te decía que no eras suficiente, que te juzgaba por lo bien que interpretabas un personaje asignado. No hay nada más magnético que alguien que se muestra tal como es, donde las acciones proceden de sentimientos auténticos.

Ten tanta seguridad en tu valor auténtico que no necesites una actuación. Tu sensibilidad es tu superpoder disfrazado. Tu imaginación es tu portal a la frecuencia de tu ser superior. ¿Quién eres tú más allá de la programación?

GUERRA INVISIBLE

Guerra contra la conciencia humana.- La conciencia humana es objeto de una guerra invisible, no tanto militar como espiritual y cognitiva. La sexta dimensión es un plano de conciencia superior, asociado al alma, la intuición y una realidad que trasciende el tiempo y el espacio.

Esa guerra se manifiesta en la dependencia de sistemas artificiales, la saturación informativa y la desconexión con la divinidad interior. Cuanto más se normalizan el ruido, la distracción y la automatización de la vida, tanto más se debilita la emoción, la intuición y la conciencia.

La verdad de Tartaria.- Observen las fotos del siglo XIX: enormes agujas y cúpulas doradas por doquier. La historia las llama ‘decoraciones’, pero eran antenas que captaban energía gratuita del éter. Sin combustible, sin contaminación, sin contadores. Lo cual explica por qué eliminaron el éter de la tabla periódica en 1908.

Luego vinieron los grandes incendios. Una vez que se disipó el humo, desaparecieron las cúpulas, sustituidas por postes y cables. La energía pasó de ser gratuita para todos a un monopolio de pago. Tesla conocía la verdad e intentó traerla de vuelta, pero lo detuvieron. El viejo mundo no era primitivo, sino muy avanzado. Nos degradaron deliberadamente para controlar a la humanidad. Esa es la tecnología tártara suprimida que enterraron.

https://t.me/TARTARIAthetruth/88318

EXTRAÑO

“Cada vez que un político se niega a debatir y gana las elecciones, doy por hecho que la votación está amañada” dice Sam Trípoli .https://x.com/samtripoli/status/2056954919731818585?ref_src=twsrc%5Etfw

.https://x.com/samtripoli/status/2056954919731818585?ref_src=twsrc%5Etfw Guerra de quinta generación.- La policía desmontó una granja de visualizaciones de YouTube tras una operación encubierta. Había teléfonos instalados en el techo que funcionaban sin parar generando visualizaciones falsas.https://x.com/thematrixb0t/status/2056698943816487223/video/1

Avance en baterías con iones de sodio para su producción en masa a finales de este año. Se basa en la química de iones de sodio y posee una densidad energética superior a la del litio, tolerancia a la temperatura sin incendiarse y dura casi 60 años con un ciclo diario de carga y descarga.https://www.brighteon.com/fe7cfea6-9db4-4e1d-89e3-cb13ac5ef6bdhttps://www.brighteon.com/5562eaf2-2161-4f76-9128-9068af99296a

No hay nada más ofensivo que unos multimillonarios que vuelan en jets privados a un remoto pueblo suizo, cenan filetes de Wagyu y los mejores vinos del mundo, mientras te dicen que bajes el termostato, que te quedes a menos de 30 kilómetros de tu casa y que cenes insectos dice Redpillbot.https://x.com/redpillb0t/status/2057355769939693728?ref_src=twsrc%5Etfw

CURIOSO

La diversidad religiosa abarca desde sociedades muy diversas hasta países donde predomina una sola fe. Singapur ocupa el primer puesto a nivel mundial, con la mezcla de religiones más equilibrada. Varios países de Oriente Medio se encuentran entre los menos diversos.https://www.visualcapitalist.com/cp/worlds-most-and-least-religiously-diverse-countries/

ocupa el primer puesto a nivel mundial, con la mezcla de religiones más equilibrada. Varios países de se encuentran entre los menos diversos.https://www.visualcapitalist.com/cp/worlds-most-and-least-religiously-diverse-countries/ Los bancos más grandes del mundo.- Los bancos chinos dominan la clasificación, encabezados por los cuatro bancos más grandes del mundo. JPMorgan Chase ocupa el quinto lugar por activos, pero sigue siendo el banco más valioso del mundo por capitalización de mercado.https://www.visualcapitalist.com/ranked-the-worlds-50-largest-banks-by-assets/

más grandes del mundo.- Los bancos chinos dominan la clasificación, encabezados por los cuatro bancos más grandes del mundo. JPMorgan Chase ocupa el quinto lugar por activos, pero sigue siendo el banco más valioso del mundo por capitalización de mercado.https://www.visualcapitalist.com/ranked-the-worlds-50-largest-banks-by-assets/ El consumo de carbón está en un pequeño número de grandes economías, con China muy por delante de todos los demás países. China e India representan casi el 70% de la demanda mundial de carbón. EEUUU ocupa el tercer lugar con un 4,8%, seguido de Indonesia (2,9%) y Japón (2,7%).https://www.visualcapitalist.com/ranked-worlds-biggest-coal-consumers/

está en un pequeño número de grandes economías, con muy por delante de todos los demás países. China e India representan casi el 70% de la demanda mundial de carbón. EEUUU ocupa el tercer lugar con un 4,8%, seguido de (2,9%) y (2,7%).https://www.visualcapitalist.com/ranked-worlds-biggest-coal-consumers/ Los mayores productores de oro del mundo.- La producción de oro sigue estando muy concentrada en un pequeño grupo de potencias mineras lideradas por China, Rusia y Australia . En 2024, China siguió siendo el mayor productor mundial de oro, con una extracción de más de 380 toneladas. Los países africanos produjeron en conjunto casi una cuarta parte del suministro mundial de oro. Rusia, Australia, Canadá y EEUU se encuentran entre los principales productores del mundo.https://www.visualcapitalist.com/ranked-the-worlds-biggest-gold-producers/

del mundo.- La producción de oro sigue estando muy concentrada en un pequeño grupo de potencias mineras lideradas por y . En 2024, siguió siendo el mayor productor mundial de oro, con una extracción de más de 380 toneladas. Los países produjeron en conjunto casi una cuarta parte del suministro mundial de oro. y EEUU se encuentran entre los principales productores del mundo.https://www.visualcapitalist.com/ranked-the-worlds-biggest-gold-producers/ Los países más visitados.- Europa sigue siendo el principal destino turístico del mundo, atrayendo a cientos de millones de viajeros cada año. España registró casi 330 millones de pernoctaciones de visitantes internacionales, la cifra más alta de Europa. Los países mediterráneos dominan el turismo europeo, con Italia, Grecia, Croacia y Portugal. Francia y el Reino Unido siguen estando entre los mayores mercados turísticos de Europa.https://www.visualcapitalist.com/mapped-europes-most-visited-countries/

NOTICIAS

EEUU e Irán avanzan hacia un acuerdo de paz con Ormuz en el centro, pero «sin prisas».https://efe.com/mundo/2026-05-24/acuerdo-iran-eeuu-suspension-sanciones-apertura-ormuz/

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dice que el acuerdo para acabar con la guerra con está casi cerrado.https://es.euronews.com/2026/05/24/trump-acuerdo-acabar-guerra-iran-practicamente-cerrado Irán reconoce avances en las negociaciones pero dice que el acuerdo no es inminente.https://efe.com/mundo/2026-05-25/iran-avances-negociaciones-acuerdo/

reconoce avances en las negociaciones pero dice que el acuerdo no es inminente.https://efe.com/mundo/2026-05-25/iran-avances-negociaciones-acuerdo/ Irán pretende cobrar a los navíos por cruzar el estrecho de Ormuz .https://es.euronews.com/2026/05/25/iran-confirma-que-pretende-cobrar-a-los-navios-por-cruzar-el-estrecho-de-ormuz

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cae casi un 6%, hasta los 97 dólares, ante el posible acuerdo de paz.https://efe.com/economia/2026-05-25/cotizacion-brent-acuerdo-paz/ La próxima fiebre del oro puede viajar a la velocidad de la luz.https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/13936061/05/26/la-proxima-fiebre-del-oro-puede-viajar-a-la-velocidad-de-la-luz.html

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Casi dos millones de estadounidenses viven en sus vehículos.

Bloquear el sol mientras se construyen parques de paneles solares es la señal más evidente de que nos están tomando el pelo.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=268869

China lanza un asombroso traductor de alta precisión para mascotas .https://esrt.press/actualidad/606877-china-lanza-asombroso-traductor-alta-precision-mascotas

lanza un asombroso de alta precisión para .https://esrt.press/actualidad/606877-china-lanza-asombroso-traductor-alta-precision-mascotas La criminalización de la protesta social engendra un nuevo tipo de presos políticos en el Reino Unido .https://noticiaslatam.lat/20260524/la-criminalizacion-de-la-protesta-social-engendra-un-nuevo-tipo-de-presos-politicos-en-el-reino-1173582735.html

en el .https://noticiaslatam.lat/20260524/la-criminalizacion-de-la-protesta-social-engendra-un-nuevo-tipo-de-presos-politicos-en-el-reino-1173582735.html EEUU veta la venta de cazas a España tras la tensión por la guerra de Irán.https://www.eleconomista.es/industria/noticias/13934006/05/26/el-gobierno-de-trump-veta-la-venta-de-cazas-a-espana-tras-las-tensiones-por-la-guerra-de-iran.html

Miles de personas protestaron en Madrid contra el gobierno por una vivienda digna y convocan una huelga general.https://efe.com/espana/2026-05-24/marcha-madrid-protestar-encarecimiento-vivienda-espana/

contra el gobierno por una vivienda digna y convocan una huelga general.https://efe.com/espana/2026-05-24/marcha-madrid-protestar-encarecimiento-vivienda-espana/ España, Italia, Francia y Alemania se acercan al caos por la corrupción, según Rafapal .https://rafapal.com/2026/05/20/espana-italia-francia-alemania-se-acercan-al-caos-por-exposicion-de-corrupcion/

y se acercan al caos por la corrupción, según .https://rafapal.com/2026/05/20/espana-italia-francia-alemania-se-acercan-al-caos-por-exposicion-de-corrupcion/ Buenos Aires acuerda con EEUU el patrullaje conjunto en el mar de Argentina.https://noticiaslatam.lat/20260522/cuestion-de-soberania-buenos-aires-acuerda-con-eeuu-patrullaje-conjunto-en-el-mar-argentino-1173559172.html

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/@miskiliusuria/videos

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.

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Mis acantilados y mi carretera nacional 340.

Para quien no lo conozca, se llama El Cañarete.

Considero un privilegio vivir en esta costa.

El Cañarete, en Almería, es a la vez un tramo de carretera costera y una zona geográfica muy característica entre la capital almeriense y Aguadulce.

El Cañarete es un tramo de unos siete kilómetros de la antigua carretera nacional N‑340 que discurre pegado al mar, entre Almería y Aguadulce, flanqueado por acantilados rocosos que caen directamente al Mediterráneo.

El trazado discurre entre impresionantes acantilados formados por la Sierra de Gádor al llegar al mar, que en algunos puntos superan los 100 metros de altura, creando una de las postales más típicas de la costa almeriense. El entorno combina rocas, mar abierto y pequeñas calas o calas semiprivadas, con un paisaje árido y viento, muy característico del litoral de poniente.

Importancia viaria y problemas

Históricamente, El Cañarete ha sido una vía clave de acceso entre Almería capital y el poniente (Aguadulce, Roquetas de Mar y más allá), muy utilizada por residentes y veraneantes. Sin embargo, la roca de los acantilados es fracturada y poco “sana”, por lo que se han producido repetidos desprendimientos que obligan a cortes de tráfico y obras de estabilización frecuentes.

Uso turístico y recreativo

Aunque la carretera está intensamente usada, la zona también atrae a senderistas y amantes del paisaje, quienes disfrutan de vistas al mar y de pequeños rincones entre acantilados donde el entorno parece casi detenido en el tiempo. En las proximidades se encuentran calas y playas poco masificadas, valoradas precisamente para escapar de la explotación turística más intensa y ofrecer un acceso relativamente sencillo desde la capital.

Zona de los archivos adjuntos

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Elixir de Saint Germain

El elixir de la vida del conde Saint Germain es diferente del famoso elixir de Praga. La descripción del producto afirma que contiene hierbas maceradas en alcohol y que es «natural» y «recolectado en jardines monásticos durante noches de luna», sin nombrar especies botánicas.

El conde de Saint Germain (el inmortal) fue un aventurero europeo, apasionado por la ciencia y la alquimia. Alcanzó gran prominencia en la alta sociedad europea de mediados del siglo XVIII y es considerado uno de los filósofos más importantes de todos los tiempos.

Según la leyenda, alcanzó la inmortalidad y aún vive.

Esta poción es 100% natural, elaborada con hierbas recolectadas en jardines monásticos durante noches de luna llena y alcohol. No contiene conservantes. Es purificada y segura para el consumo.

https://www.witchcraftprague.com/home/Alchemy-The-count-of-St-Germain-Elixir-of-life-p458542490