Miski Liu Suria

El propósito de la vida es la iluminación, conocernos verdaderamente. Cuando uno de nosotros se da cuenta de quién es, Dios se encuentra con Dios, y para ese encuentro se creó todo esto.

Periodo de Gracia

Entre 2026 y 2030

Intervención divina

El cambio de las eras

Sensación de ligereza

Momento excepcional

Derramamiento de amor

Aprovecha la oportunidad

Vivimos en un mundo diferente

https://miski-liu-suria.blogspot.com

No sé si han notado algo raro, la extraña sensación de que ha cambiando el mundo. Ahora vivimos en un mundo diferente. Según Judith Kusel, se ha completado un ciclo cósmico de quinientos mil millones de años, que implica el fin de la vieja tierra. Ahora está comenzando la era dorada de la nueva tierra, ya que se está anclando una dimensión superior. No se ve pero se siente.

Ahora vivimos en un mundo diferente, y lo sentiremos en lo más profundo de nuestro corazón y nuestra alma. Ya está activada la nueva versión y esto es un milagro cósmico. Esta información coincide con lo que le acaban de transmitir los consejos universales a Judith Kusel durante su seminario web sobre ascensión acelerada.

http://www.judithkusel.com

EXTRAORDINARIO

Según Patrick DaCosta, están sucediendo ahora mismo dos cosas extraordinarias: la libertad y la ascensión. Éste es un momento muy especial para la humanidad. Entre 2026 y 2030, la humanidad está recibiendo mucha luz divina para llevarnos a un rápido cambio evolutivo hacia la conciencia crística 5-D. La acción necesaria es que expreses cariño diariamente y que trabajes en ascender a la 5-D, lo que ayuda a elevar la frecuencia vibratoria en la Tierra.

A su juicio, los seres humanos tenemos la capacidad de crear a través del pensamiento y el sentimiento, basado en el amor. Tenemos la capacidad de regenerarnos, purificarnos, rejuvenecer y resucitar a nuestra forma divina original. Aquello en lo que centramos nuestra atención lo potenciamos y lo materializamos. El pensamiento consciente crea materia física. El nuestro es un universo de múltiples dimensiones basado en el cariño.

No permitas que las energías oscuras pongan pensamientos negativos en tu mente. Si te sorprendes pensando algo negativo, dite a ti mismo: “No a los pensamientos negativos. Estoy aquí para ayudar a elevar nuestra frecuencia y para sostener la luz y el amor divino.”

Todo ser humano es un ser divino. Nuestra unidad con toda la vida es suprema. Nuestros pensamientos y sentimientos son creativos, y aquello en lo que centramos nuestra atención lo potenciamos y lo materializamos.

TRANSFORMACIÓN

La humanidad está atravesando una transformación espiritual para volver a ser una especie multidimensional, tal y como fuimos creados originalmente. La acción necesaria es que trabajes en tu ascensión a la quinta dimensión elevando tu frecuencia. Vivirás mucho más tiempo, con mejor salud y accederás a habilidades especiales una vez que lo logres. También nos volveremos a conectar con nuestro origen cósmico.

La tierra entró en el cinturón de fotones hace un par de años, por lo que se puede atribuir gran parte del progreso que se está logrando ahora con la humanidad alcanzando la libertad y con los miles de millones que ascenderán de 2026 a 2030. Nuestro sistema solar tiene un ciclo alrededor de Alción cada 26.400 años y pasa por el cinturón de fotones durante dos mil años en su viaje de ida y vuelta.

También se está transformando nuestro Sol en una estrella blanca de mayor frecuencia y, al atravesar un campo más intenso de energía en el cinturón de fotones, está enviando a nuestro sistema solar una frecuencia más alta, lo que también nos ayuda a ascender a la 5-D. El Sol también podría causar algunos cambios en nuestro clima. No se puede atribuir a la actividad industrial dado que esto ocurre también en todos los planetas de nuestro sistema solar. Esto podría causar también una erupción solar que podría dejar fuera de servicio nuestra red eléctrica centralizada. Ésta es una de las razones por las que se está construyendo una nueva red eléctrica descentralizada, más robusta, para sustituir el frágil sistema energético actual.

GRACIA DIVINA

La gran expansión de luz que recibimos ahora es lo que la compañía del cielo denomina el mayor acto de gracia divina jamás realizado en la tierra. La humanidad triunfó en 2024 con la eliminación del velo astral psíquico de la ilusión, lograda mediante los esfuerzos conjuntos del cielo y la tierra. En 2025, la humanidad volvió a triunfar con su despertar único. Por consiguiente, se creó un espacio sagrado para una rápida transformación evolutiva hacia la conciencia crística, que se produce en la humanidad durante el periodo 2026-2030.

Para lograr esta tarea monumental, estamos recibiendo más ayuda de la compañía celestial que la que jamás se haya brindado en ningún sistema de mundos. ¿Por qué recibimos este nivel de intervención divina directa? Nuestra caída en desgracia, ocurrida en la edad media, nos hizo retroceder en nuestra evolución espiritual. Por ello, la tierra y sus guardianes lanzaron un llamado urgente al universo pidiendo intervención divina para la humanidad.

Sabiendo que pendía de un hilo el progreso de la tierra y la evolución de la humanidad, brotó la respuesta cósmica del amor divino. La compañía celestial dice que jamás se había derramado tanto amor desde soles y galaxias de todo el cosmos para ayudar a un pequeño planeta como el nuestro.

Siempre que hay un derramamiento tremendo de amor, la ley cósmica puede otorgar dispensaciones especiales, así como actos extraordinarios de intervención divina. Así pues, Dios evaluó la necesidad urgente de la tierra y concedió un periodo de gracia de quinientos años. Esto brindó a la humanidad la oportunidad, con una intervención divina sin precedentes, de ayudar a la madre tierra y a toda su vida durante el cambio de las eras.

MOMENTO EXCEPCIONAL

El cambio de las eras es un momento excepcional que ocurre una vez cada millones de años y que implica una alineación única de ciclos celestes y galácticos dentro de otros ciclos a lo largo de toda la creación, que se entrelazan en una pulsación sincronizada. Este evento unifica toda la vida en todas partes y crea un cambio de energía, vibración y conciencia que impulsa a toda la creación a un salto cuántico hacia la luz divina.

Esto es asombroso, ya que jamás en toda la creación un planeta que había caído en la profundidad de la separación y la dualidad que experimentó la madre tierra. Nunca hasta ahora se había tenido la oportunidad de ascender a dos dimensiones evolutivas en un periodo de tiempo tan corto, así que aprovechemos la oportunidad.

La tierra y toda su vida tendrán que elevar su frecuencia lo suficiente no sólo para ascender por la espiral de la evolución desde la tercera a la cuarta dimensión, sino también desde la cuarta a la quinta dimensión. Jamás había ocurrido esta hazaña tan desafiante en un periodo de tiempo tan corto en ningún sistema de mundos. La compañía del cielo recibió permiso para llegar a la conciencia de cualquier ser encarnado en la tierra que pudiera percibir su presencia yo soy y estuviera dispuesto a ser una puerta abierta para la luz divina en el plano físico.

VOLUNTARIOS

Durante los últimos cuatrocientos años la humanidad triunfó más allá de lo esperado, gracias a las almas avanzadas de todo el cosmos que se encarnaron como seres humanos al nacer en la tierra. Sin embargo, la madre tierra y la humanidad seguían angustiadas por no poder elevar la frecuencia lo suficiente como para que las masas de la humanidad pudieran atravesar el cambio de las eras.

Así pues, resonó por todo el universo otro llamamiento de clarín pidiendo la intervención divina directa para este planeta de baja frecuencia, con el fin de acercarlo a él y a toda la vida en él a la luz divina. Dios concedió de nuevo la dispensación para permitir que se abrieran las compuertas del cielo. En consecuencia, miles de millones de hijos e hijas divinas de galaxias mucho más avanzadas que la nuestra recibieron permiso para encarnarse en la tierra mediante un nacimiento natural. Ha llegado a la tierra un flujo constante de estas almas para ayudarnos en nuestro proceso de ascensión durante los últimos 125 años.

Dios también dio permiso para que atravesara el velo la compañía del cielo y las legiones de luz para encontrarse con nosotros a mitad de camino. Los seres de luz dijeron que es imposible que comprendamos con nuestra mente finita cómo está acelerando nuestro proceso evolutivo esta afluencia de almas avanzadas y la ayuda de los reinos celestiales que estamos recibiendo.

AVANCES

Desde el siglo XIX, ha emanado del cosmos el conocimiento avanzado. Surgieron escuelas de misterios, y ha progresado el avance en tecnología, ciencia, medicina, comunicaciones, transporte, educación, agricultura y arquitectura de maneras que trascienden cualquier proceso normal de evolución. Estos miles de millones de almas de todo el multiverso regresarán a donde vinieron una vez que la vida aquí haya ascendido con éxito a la 5-D; por lo tanto, es una sobrepoblación temporal, una sobrecarga para nuestro planeta.

Recuerda que el objetivo ahora es elevar nuestra frecuencia lo suficiente para ascender a la 5-D. Para ello, debemos amar a nuestra familia, preparar comidas saludables, desempeñar nuestro trabajo con integridad, cuidar de los demás, ayudar a los necesitados, sanar a los enfermos, consolar a los afligidos, expresar gratitud por todas las bendiciones en nuestra vida, cuidar nuestro cuerpo, disfrutar de la naturaleza, crear cosas bellas y útiles, y orar, meditar, cantar, aprender, crecer, reír, ser amorosos, y participar en el proceso de ascensión y ser. Pero sobre todo, ser un portal para la luz divina durante este momento cósmico tan especial, y expresarlo en nuestras oraciones.

Está ocurriendo ahora la divulgación de seres de otros mundos. Esta divulgación preparará al público para el contacto con diversas especies cósmicas, para que comprenda la humanidad que forma parte de una comunidad galáctica. Entonces, podrá transformarse la humanidad en una especie más avanzada.

https://www.war.gov/UFO

ERA DORADA

Ha comenzado la era dorada de la humanidad, que se refiere a nuestra línea temporal despierta, descrita como una expansión interna de la conciencia. De hecho, ya han ascendido millones de seres humanos, y pronto serán miles de millones. Esta nueva dirección implica que todos se esfuercen al máximo por educarse y prepararse para expandir su conciencia a niveles superiores. Este verano se nos presentarán diversos modos de lograrlo.

La humanidad fusionará la ciencia con la conciencia para estudiarlas simultáneamente. Esto tiene mucho sentido, ya que ambas interactúan en nuestra realidad. Las principales religiones del mundo experimentarán cambios significativos, al expulsar de sus filas a los seres oscuros que han alterado negativamente a estas religiones, lo que se espera que lleve a revisar sus puntos de vista sobre la creación, la conciencia y la realidad.

Se requiere una mayor vigilancia comunitaria, mantenerse informado y cumplir con el deber de salvaguardar nuestros derechos, vidas y libertades. La libertad requiere nuestro esfuerzo constante para conservarla. Abastecerse de comida, agua, palomitas de maíz, dinero en efectivo y suministros.

NOTICIAS DEL RESETEO

Nos tienen como rehenes en una burbuja tecnológica.https://www.youtube.com/watch?v=_5drUoScVS4

Tulsi Gabbard anuncia grandes revelaciones antes de dejar la administraciónhttps://pjmedia.com/matt-margolis/2026/05/24/tulsi-gabbard-teases-major-bombshell-before-leaving-trump-administration-n4953206

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ORIENTE MEDIO

El polvo nuclear de Irán será entregado o destruido bajo el nuevo acuerdo.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=268928

será entregado o destruido bajo el nuevo acuerdo.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=268928 Irán informa de un aumento en el número de buques que transitan por el estrecho de Ormuz , con 33 barcos que lo hicieron en 24 horas.https://www.presstv.ir/Detail/2026/05/24/769210/IRGC-reports-increased-transit-rates-in-Hormuz-with-33-ships-passing-in-24-hours-

informa de un aumento en el número de buques que transitan por el estrecho de , con 33 barcos que lo hicieron en 24 horas.https://www.presstv.ir/Detail/2026/05/24/769210/IRGC-reports-increased-transit-rates-in-Hormuz-with-33-ships-passing-in-24-hours- EEUU dice que el acuerdo con Irán tardará días tras sus ataques en los alrededores del estrecho de Ormuz .https://efe.com/mundo/2026-05-26/marco-rubio-trato-iran/

tardará días tras sus ataques en los alrededores del estrecho de .https://efe.com/mundo/2026-05-26/marco-rubio-trato-iran/ EEUU llevó a cabo el lunes ataques en el sur de Irán, dirigidos contra plataformas de lanzamiento de misiles y embarcaciones iraníes.https://www.foxnews.com/live-news/iran-war-news-trump-strait-hormuz-blockade-ceasefire-peace-deal-may-25

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

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Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

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Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.