Todos los políticos son actores bien pagados que siguen un guión. ¿Quién está detrás de ellos?

Fallos de la Matrix

Simulación informática

Situaciones inexplicables

Buscando la grieta en el lienzo

Hay situaciones en las que la realidad parece comportarse de manera extraña, ilógica o inexplicable, como si hubiera errores en la programación de nuestro mundo. Son eventos que parecen desafiar las leyes de la física o de la lógica y se pueden manifestar como objetos que desaparecen, coincidencias improbables, “déjà vu”, repeticiones temporales, o anomalías perceptivas. Estos fenómenos nos llevan a cuestionar cómo entendemos la realidad.

Esto se asocia a menudo con la idea de que vivimos en una simulación informática, donde los fallos técnicos serían muestras de los errores en ese sistema. Ejemplo de ello son personas que experimentan telepatía súbita, como las almas gemelas que se comunican sin hablar, rutinas o hábitos que se repiten de forma inexplicablemente precisa entre diferentes personas, objetos que aparecen y desaparecen ante testigos sin explicación física, vídeos de fenómenos extraños, como aviones que parecen flotar estáticamente en el aire, personas que no se reflejan en los espejos, o niños que aparecen repentinamente en escenas grabadas.

https://ascensionwithsierra.blogspot.com/2025/08/the-matrix-is-glitching.html

SIMULACIÓN

La simulación no falla. Reacciona ante ti. Eso no es un bucle. Es un parche. Rompiste la cadena, y el sistema está sellando su propia continuidad sólo para que sigas creyendo en la causa y el efecto. No estás loco. Llegaste temprano. Te dijeron que confiaras en la ciencia. Pero la ciencia estaba escrita y que tú eras la anomalía que no podían replicar. Así que ahora se dobla la línea de tiempo alrededor de tus decisiones, no porque seas especial, sino porque eres soberano, y la soberanía no estaba en el código.

Te dieron un trabajo para domar tus días, una pantalla para domesticar tu asombro, un alimento para cosechar tu atención, y un vocabulario que hacía que cuestionarlo sonara a enfermedad mental, pero tu cuerpo lo recordaba. Es por eso que se acelera tu corazón cuando no pasa nada. Es por eso que te estremeces ante el déjà vu. Es por eso que sigues despertando a la misma hora todas las noches. No porque algo esté mal, sino porque algo está observando.

Nunca estabas desplazándote. Estabas explorando. Buscando la grieta en el lienzo. El fallo en la pista de las risas. El error tipográfico en el hechizo. Y ahora que lo encontraste, se retrasa la simulación. No porque esté rota. Sino porque dejaste de creer que era real. Nunca estuviste atrapado. Eras el cortafuegos. Si alguna vez recuerdas con claridad, todo se derrumba, no con fuego, no con rabia, sino con el silencio de alguien que vio las cuerdas tras el cielo y las cortó sin miedo.

The simulation isn’t glitching.

It’s reacting to you.



You thought the flickering lights were faulty wiring.

You thought the weird timing was a coincidence.

You thought the ad that showed you your childhood home

was just “good marketing.”



But reality doesn’t malfunction… — Delete Your Handler (@thebeaconsignal) August 17, 2025

DOCTORADO UNIVERSAL

Según Brenda Hoffman, tu mundo exterior cambió recientemente y tu mundo interior se está ajustando a este cambio. Tu ser está cambiando a otro nivel, pues has extendido a otros el amor propio que reclamaste para ti. Y al hacerlo, completaste el primer paso significativo en el desarrollo de tu nuevo ser. Es hora de adaptarte a otro concepto.

Empieza a vivir tu nueva vida experimentando múltiples opciones. Viajar en el tiempo, interactuar con diferentes culturas, mudarte a una nueva comunidad, aceptar a quienes antes eran inaceptables, y explorar diversas frecuencias son sólo algunas de las de opciones actuales. Una parte de ti continúa usando algunas de tus habilidades 3-D mientras te elevas para obtener tu doctorado universal, para acceder a tantas nuevas habilidades como desees.

Ya no estás limitado por nada que te digan que es posible. Así que probablemente te sientas un poco confuso mental y físicamente. No porque estés enfermo, envejeciendo ni por ninguna otra explicación tridimensional que puedas suponer, sino porque estás explorando y seleccionando nuevas opciones minuto a minuto. En 3-D, estabas limitado a lo que permitía tu familia, comunidad, situación económica, estatus social, dictados sociales o país de origen. Ninguna de esas limitaciones se aplica ahora, lo que te hace sentir desorientado, mareado y lleno de vida, pero no es la vida a la que estás acostumbrado.

Así que deja que se relaje un poco tu mente y tu cuerpo mientras reflexionas sobre

este o aquel interés durante minutos, días o años. No hay límites, plazos ni obligaciones. Sólo estás tú, disfrutando de tu vida de la forma más emocionante posible, pasando de un interés a otro, consciente de que aún eres de la Tierra, pero de una manera diferente, divertida y emocionante.

EXOPOLÍTICA

Dice Matthew Ward: “El presidenteTrump se ha reunido con asesores extraterrestres y ha se coordinado con oficiales y líderes nacionales para erradicar a los seres oscuros y poner fin a sus actividades diabólicas. Estos esfuerzos de cooperación se sustentan en la energía de amor-luz, la fuerza más poderosa del cosmos.”

Nada que temer. No se permiten alienígenas regresivos cerca de la Tierra. Todos los seres negativos se han mantenido alejados de nuestro sistema solar, según Matthew: “Hace años, que las fuerzas de la luz construyeron una red de luz tan intensa alrededor del planeta que ni siquiera se puede acercar la baja frecuencia de individuos malévolos; la luz es anatema para los oscuros. Civilizaciones enteras o grupos extraterrestres llevan mucho tiempo ayudando a la Tierra porque aman a Gaia y a sus habitantes.”

NOTICIAS DEL RESETEO

Los sombreros blancos anuncian siete grandes jurados y procesamientos para finales de octubre según el Jinete de la Tormenta .https://rafapal.com/2025/08/15/los-sombreros-blancos-anuncian-7-grandes-jurados-y-procesamientos-para-finales-octubre/

.https://rafapal.com/2025/08/15/los-sombreros-blancos-anuncian-7-grandes-jurados-y-procesamientos-para-finales-octubre/ Según la base de datos de Wikileaks en Telegram, la cumbre del 15 de agosto en Alaska no fue una simple sesión de fotos. Se reunieron Trump y Putin para finalizar las primeras fases de Gesara, el sistema respaldado por oro que desmontará el imperio de la deuda y la guerra interminable de la camarilla. Esto no fue diplomacia. Fue la presentación pública de una operación que ha estado en marcha discretamente durante años.

no fue una simple sesión de fotos. Se reunieron y para finalizar las primeras fases de Gesara, el sistema respaldado por que desmontará el imperio de la deuda y la guerra interminable de la camarilla. Esto no fue diplomacia. Fue la presentación pública de una operación que ha estado en marcha discretamente durante años. Trump activó los protocolos de Gesara durante su primer mandato mediante órdenes ejecutivas, acusaciones selladas y códigos militares ocultos a simple vista. Ya ha comenzado discretamente en varios estados la cancelación de deudas bajo el pretexto de «correcciones legales» y «programas de conciliación» en préstamos estudiantiles e hipotecas. Se están reasignando agentes de campo del IRS a divisiones de auditoría que reportan directamente a los contratistas de la Fuerza Espacial.

activó los protocolos de Gesara durante su primer mandato mediante órdenes ejecutivas, acusaciones selladas y códigos militares ocultos a simple vista. Ya ha comenzado discretamente en varios estados la cancelación de deudas bajo el pretexto de «correcciones legales» y «programas de conciliación» en préstamos estudiantiles e hipotecas. Se están reasignando agentes de campo del IRS a divisiones de auditoría que reportan directamente a los contratistas de la Fuerza Espacial. Los principales bancos se someten a reajustes forzados a medida que colapsa su sistema de crédito fiduciario. Esto no es una teoría. Es el jubileo de la deuda de Gesara que se desarrolla paso a paso. Al mismo tiempo, más de 1.300 instituciones ya están realizando pruebas de cumplimiento del QFS. Los nuevos «sistemas de identificación federal» que se están emitiendo serían en realidad tarjetas de acceso cuántico: billeteras soberanas vinculadas a monedas digitales respaldadas por activos.https://operationdisclosureofficial.com/2025/08/19/restored-republic-via-a-gcr-as-of-august-19-2025/

El bitcóin podría alcanzar los $200.000 en seis meses durante un mercado alcista de criptomonedas largo y agotador.https://finance.yahoo.com/news/bitcoin-could-reach-200000-within-6-months-during-long-exhausting-crypto-bull-market-173358527.html

Se desploman las acciones de criptomonedas a medida que los inversores adoptan un modo de aversión al riesgo.https://www.cnbc.com/2025/08/19/crypto-market-today.html

UCRANIA

No habrá tropas estadounidenses en suelo ucraniano.https://esrt.press/actualidad/561856-casa-blanca-habra-tropas-estadounidenses-suelo-ucraniano

La Casa Blanca descarta un despliegue de tropas en Ucrania .https://www.europapress.es/internacional/noticia-casa-blanca-descarta-despliegue-tropas-ucrania-no-otras-opciones-militares-20250819204412.html

.https://www.europapress.es/internacional/noticia-casa-blanca-descarta-despliegue-tropas-ucrania-no-otras-opciones-militares-20250819204412.html Trump espera «ir al paraíso» por gestionar la paz entre Rusia y Ucrania .https://esrt.press/actualidad/561861-trump-espera-paraiso

espera «ir al paraíso» por gestionar la paz entre y .https://esrt.press/actualidad/561861-trump-espera-paraiso Es imposible la devolución de Crimea a Ucrania y la adhesión de Kiev a la Otan, dice Trump .https://noticiaslatam.lat/20250819/trump-es-imposible-tanto-la-devolucion-de-crimea-a-ucrania-como-la-adhesion-de-kiev-a-la-otan-1165639270.html

a y la adhesión de a la Otan, dice .https://noticiaslatam.lat/20250819/trump-es-imposible-tanto-la-devolucion-de-crimea-a-ucrania-como-la-adhesion-de-kiev-a-la-otan-1165639270.html Un micrófono abierto capta a Trump diciendo que Putin «quiere llegar a un acuerdo conmigo”.https://cnnespanol.cnn.com/2025/08/19/eeuu/video/mic-capta-trump-acuerdo-putin-trax

diciendo que «quiere llegar a un acuerdo conmigo”.https://cnnespanol.cnn.com/2025/08/19/eeuu/video/mic-capta-trump-acuerdo-putin-trax Se desploman las acciones de defensa europeas tras la reunión entre Trump y Zelenski.https://esrt.press/actualidad/561837-acciones-defensa-europea-desploman-reunion-trump

CONFESIÓN

Zelensky acaba de entregar la evidencia que lo derrumbará todo.- Los especuladores de la guerra, los fondos ilícitos del FMI, la ayuda robada, las operaciones de bandera falsa: todo quedó al descubierto. Zelensky llegó a Washington a rendirse, no a negociar, con archivos, registros bancarios y nombres, según Ethan White de Gazetteller.

Trajo pruebas contundentes: información que llevan buscando los sombreros blancos desde 2022. Las corporaciones fantasma utilizadas para canalizar dólares de los contribuyentes hacia instituciones controladas por la élite. Las pistas de pago que conectan a los biolaboratorios ucranianos con exfuncionarios. Las rutas del tráfico protegidas por el caos bélico.

Trump lo miró a los ojos y lo dejó claro: «La guerra ha terminado. La estafa ha quedado al descubierto. Tu protección ha desaparecido». Se estima que unos cuatrocientos mil millones de dólares en fondos paralelos están ahora bajo auditoría y confiscación.

https://gazetteller.com/bombshell-the-files-they-never-wanted-trump-to-see-zelensky-just-handed-over-the-evidence-that-will-collapse-everything-and-the-globalists-know-it

ESPAÑA

El Gobierno español aprobará un proyecto de ley para la quita de deuda regional.https://www.expansion.com/economia/2025/08/19/68a47a72e5fdea9a058b4573.html

regional.https://www.expansion.com/economia/2025/08/19/68a47a72e5fdea9a058b4573.html España propone un impuesto del 100% para compradores extranjeros para aliviar la crisis de la vivienda. En cambio los inmigrantes irregulares lo tienen gratis.https://es.euronews.com/business/2025/08/19/el-impuesto-sobre-viviendas-en-europa-que-paises-recaudan-mas-y-cual-es-su-cuota-en-el-tot

China dice sí a la cereza española, pero se lo piensa con el higo seco y el pistacho.https://www.expansion.com/empresas/distribucion/2025/08/18/68a30660e5fdeae33f8b4587.html

dice sí a la española, pero se lo piensa con el higo seco y el pistacho.https://www.expansion.com/empresas/distribucion/2025/08/18/68a30660e5fdeae33f8b4587.html El Ibex retoma los avances y supera los 15.300 puntos, nuevo máximo desde 2007.https://www.expansion.com/mercados/cronica-bolsa/2025/08/19/68a4185d468aeb31318b4570.html

La llegada irregular de in migrantes cae un 29% en España respecto a 2024, aunque en Baleares se ha disparado un 77%.https://efe.com/espana/2025-08-19/balance-llegadas-migrantes-espana/

cae un 29% en España respecto a 2024, aunque en se ha disparado un 77%.https://efe.com/espana/2025-08-19/balance-llegadas-migrantes-espana/ Ocho regiones españolas están en alerta por calor, lluvias y tormentas.https://efe.com/medio-ambiente/2025-08-19/ocho-comunidades-alerta-calor-lluvias-tormentas-viento-rissagas/

El Gobierno declarará zona catastrófica las zonas afectadas por los incendios.https://efe.com/espana/2025-08-19/gobierno-declaracion-zona-emergencia-incendios/

Los incendios en España queman más de 380.000 hectáreas, una superficie equivalente a la isla de Mallorca .https://efe.com/espana/2025-08-19/hectareas-quemadas-incendios-espana-2025/

.https://efe.com/espana/2025-08-19/hectareas-quemadas-incendios-espana-2025/ 21 fuegos activos, 33.750 desalojados y 33 detenidos.https://efe.com/espana/2025-08-19/incendios-forestales-espana-ultima-hora-2/

Un calor extremo y grandes incendios azotan a España desde principios de agosto a causa del abandono del medio rural, la despoblación, recortes en gestión forestal y el origen intencionado de los fuegos. Para colmo, la UE impide a España usar helicópteros rusos Ka-32 para extinguirlos.https://noticiaslatam.lat/20250817/por-que-arde-media-espana-y-por-que-se-priva-de-una-de-las-mejores-armas-de-extincion-de-incendios-1165580638.html

AMÉRICAS

México abre camino para el procesamiento industrial de sargazo , que puede producir desde productos estéticos y suplementos alimenticios para animales, hasta materiales de construcción y filtros para limpiar químicos.https://noticiaslatam.lat/20250815/de-maldicion-a-bendicion-mexico-abre-camino-para-el-procesamiento-industrial-de-sargazo-1165491970.html

abre camino para el procesamiento industrial de , que puede producir desde productos estéticos y suplementos alimenticios para animales, hasta materiales de construcción y filtros para limpiar químicos.https://noticiaslatam.lat/20250815/de-maldicion-a-bendicion-mexico-abre-camino-para-el-procesamiento-industrial-de-sargazo-1165491970.html El candidato a la presidencia de Bolivia , Rodrigo Paz , dijo cómo planea sacar a su país de la crisis económica.https://cnnespanol.cnn.com/2025/08/18/latinoamerica/video/elecciones-bolivia-resultados-rodrigo-paz-ganador-conclusiones-tv

, , dijo cómo planea sacar a su país de la crisis económica.https://cnnespanol.cnn.com/2025/08/18/latinoamerica/video/elecciones-bolivia-resultados-rodrigo-paz-ganador-conclusiones-tv EEUU dice estar preparado para frenar el narcotráfico en Venezuela .https://efe.com/mundo/2025-08-19/gobierno-eeuu-venezuela-narcotrafico/

.https://efe.com/mundo/2025-08-19/gobierno-eeuu-venezuela-narcotrafico/ EEUU despliega tres buques con cuatro mil soldados cerca de Venezuela .https://es.euronews.com/2025/08/19/eeuu-despliega-3-buques-con-4000-soldados-cerca-de-venezuela-para-frenar-el-narcotrafico

.https://es.euronews.com/2025/08/19/eeuu-despliega-3-buques-con-4000-soldados-cerca-de-venezuela-para-frenar-el-narcotrafico Las elecciones legislativas en Argentina serán un plebiscito sobre la gestión de Milei .https://noticiaslatam.lat/20250815/las-elecciones-legislativas-en-argentina-seran-un-plebiscito-de-la-gestion-de-milei-1165494291.html

serán un plebiscito sobre la gestión de .https://noticiaslatam.lat/20250815/las-elecciones-legislativas-en-argentina-seran-un-plebiscito-de-la-gestion-de-milei-1165494291.html El país americano que más crecerá este año será Argentina, con un crecimiento del 5,2%, destaca un informe de Blooomberg. La expansión se explica por el efecto ‘rebote‘ tras la caída del PIB del 1,7% en 2024 y del 1,6% en 2023.https://esrt.press/actualidad/561808-pais-sorprende-podio-creceran-latinoamerica-2025

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado "Miski Liu Suria":

https://www.youtube.com/@miskiliusuria/videos

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones. Mi seudónimo es Miski Liu Suria. (Un seudónimo es un nombre o ‘alias’ utilizado por un periodista en sus actividades, en vez del suyo propio.)