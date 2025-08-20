Home / Música / El XXVI Ciclo de Conciertos del Castillo de Guardias Viejas entra en la recta final con las actuaciones de ‘Le Bejazz Flamenco’ y ‘Alberto González & Carlos López’

El XXVI Ciclo de Conciertos del Castillo de Guardias Viejas entra en la recta final con las actuaciones de ‘Le Bejazz Flamenco’ y ‘Alberto González & Carlos López’

Por
No hay comentarios
agosto 20, 2025 3:34 pm

MARISOL DOUCET

La vigésima sexta edición del Ciclo de Conciertos del Castillo de Guardias Viejas encara su recta final después de haberse convertido nuevamente en un éxito de público, gracias a la calidad y la variedad de las actuaciones programadas por el área de Cultura del Ayuntamiento de El Ejido y lo emblemático de su escenario. Las veladas están transcurriendo entre sones de flamenco, flamenco fusión, jazz, blues, soul, boleros, música latina o rock, entre otros géneros.

Un total de 10 conciertos están llevando el arte a este enclave con actuaciones protagonizadas por Vocal Vidas, Nuevos Aire, María Canet, Quique bonal y Kid Carlos, Ángela Muro, María Ángeles Fernández (Hija de Tomatito), Candilena y Carmen Xía.

La clausura del Ciclo llegará esta semana con la música de La Bejazz Flamenco el jueves con su espectáculo ‘Tierra de Luz’ y el viernes con Alberto Gónzález ‘El Xopper’ & Carlos López con Rock y Blues.

                 Las entradas para los conciertos se pueden adquirir a través de la web https://cultura.elejido.es, en las taquillas del Teatro Auditorio y a las puertas del Castillo antes de las actuaciones, siempre que queden localidades disponibles. Los conciertos comienzan a las 22:30 horas.

GabinetedePrensa

Related Posts

El fenómeno de Sanguijuelas del Guadiana sigue rompiendo moldes
agosto 20, 2025
El tour ‘Gigante’ de Leiva cerrará la Feria de Almería el sábado, ...
agosto 19, 2025
La Banda Municipal pondrá música al domingo de Feria con su tradi ...
agosto 18, 2025

Deje un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *