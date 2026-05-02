Solazo +Music hace bailar a los almerienses con Marta Sánchez, Soraya y Nancys Rubias, en un ambiente de alegría y diversión 

Doce horas de buena música, con las actuaciones, además, de Héctor, Peter Rooster, Coherence y Alicia de la Osa, Natalia, Roser, Tam Tam Go, Raúl, Danny Romero, Kiko & Shara, David Civera y Víctor Magán

Es la auténtica fiesta de la primavera, donde mentalmente los almerienses inician el verano festivalero. Solazo +Music arrancó en el día de ayer, viernes, tres jornadas de buena música, gastronomía y diversión, en una convivencia sana y diversa. Las camisas ‘indies’ a juego, el predominio de los sonidos ‘remember’, fusionado con el indie y dance, y, sobre todo, unas ganas locas por bailar y pasárselo muy bien. Organizado por Siente La Plaza +Music, con el apoyo, entre otros, del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería y la Diputación Provincial con Costa de Almería, así como el patrocinio de Heineken, además de una decena de empresas colaboradoras.

Una imponente noria les daba la bienvenida al recinto de conciertos del Ferial de Almería, muy bien cuidado, con gastronomía almeriense y foodtrucks. Uno de los grandes hitos de esta edición es la creación de la zona VIP de mayor superficie construida en España dentro de un festival de este formato, pensada para quienes buscan una experiencia más exclusiva dentro del recinto. Lleva aparejada una mejor organización del espacio, se ha trabajado en una distribución más clara del recinto para facilitar el movimiento de personas y evitar aglomeraciones. Y eso se notaba, donde todo el público, en cualquier ubicación, ha disfrutado, sin agobios, de la experiencia.

También se persigue más comodidad en los servicios con zona Gastro independiente con food trucks y variedad de opciones, barras distribuidas por el recinto para reducir colas, baños de alta gama, sustituyendo los tradicionales sanitarios químicos por tráilers climatizados con mantenimiento continuo, elevando los estándares de higiene y zona PMR accesible, sin desniveles con amplias dimensiones y bien ubicada para disfrutar de los conciertos con comodidad y seguridad. Para pasar 12 horas de baile, y también poder tener un respiro para relajarse, y volver a saltar de alegría con la buena música.

¡Y vaya que disfrutaron de los conciertos! Catorce artistas, desde Héctor hasta Víctor Magán pasando por Peter Rooster, Coherence y Alicia de la Osa, Soraya, Natalia, Roser, Tam Tam Go, Raúl, Danny Romero, Kiko & Shara, Marta Sánchez, David Civera, y Nancys Rubias.

La gran protagonista de la noche fue, sin duda, Marta Sánchez, que brilló con luz propia en un concierto, dentro de su gira por el 40º Aniversario, que combinó himnos que forman parte de nuestra vida y nuevos temas, potencia vocal y espectacularidad escénica. La artista madrileña ofreció un recorrido por sus cuatro décadas de trayectoria, demostrando una técnica vocal sólida, llena de matices y con esa capacidad tan suya de alternar entre la delicadeza melódica y la fuerza interpretativa.

Su puesta en escena estuvo marcada por un cuidado diseño visual, coreografías dinámicas y dos bailarinas perfectamente sincronizadas que acompañaron cada bloque del repertorio de Marta Sánchez, además de tocar el violín y violonchelo. Junto a ellas, unos músicos de gran experiencia y calidad musical. La conexión con el público fue inmediata, con momentos de complicidad y energía compartida. No faltaron himnos como ‘Desesperada’ o ‘Soldados del amor’, junto a temas más recientes, incluyendo la presentación de ‘Elévate’, que apunta a convertirse en uno de los sonidos del próximo verano. Los bises, con ‘La chica ye-yé’ y ‘Soy yo’, terminaron de encender a un público completamente entregado. Por el camino, canciones de la época en Olé-Olé, como ‘No controles’ o ‘Lili Marlén’, y de su extensa trayectoria en solidario, como ‘Bailando sin salir de casa’ o la exitosa balada ‘Colgando en tus manos’. Durante la actuación se vivieron varios cambios de vestuario, coreografías muy bien ejecutadas, estribillos coreados por el entregado público, y alegría compartida para una de las cantantes protagonistas de las últimas décadas del pop español.

El cartel se completó con actuaciones que reforzaron ese espíritu ‘remember’ y festivo de Solazo +Music. Soraya desplegó su habitual energía ‘eurodance’, con un directo potente y orientado al baile. Natalia y Roser aportaron frescura pop con guiños a los 2000, mientras que Tam Tam Go ofreció un toque más melódico y nostálgico.

Por su parte, Raúl conectó con el público desde la cercanía de sus clásicos, y Danny Romero elevó el pulso con ritmos urbanos y electrónicos. Kiko & Shara aportaron el componente romántico, coreado por un público que convirtió cada canción en un karaoke multitudinario.

El tramo final tuvo un carácter especialmente festivo con David Civera, que hizo gala de su estilo cercano y bailable, y el desenfado irreverente de Nancys Rubias, que transformaron el recinto en una auténtica pista de celebración colectiva.

Los sets de Víctor Magán (hermano de Juan Magán), Peter Rooster y Coherence mantuvieron la energía constante entre actuaciones, mientras que propuestas como Alicia de la Osa y Héctor aportaron matices y diversidad sonora al conjunto.

La primera jornada de Solazo +Music cerró así con una sensación compartida: la de haber inaugurado el verano emocional de Almería antes de tiempo. Entre luces, música y sonrisas, el festival demostró que no es solo un evento, sino un punto de encuentro donde la diversión se convierte en lenguaje común. La auténtica fiesta de la primavera de la ciudad de Almería.

La música ya está hoy encima del escenario de Solazo +Music, en el Recinto de Conciertos del Ferial, donde nos esperan 14 horas y trece artistas: Martín, Los Tiernos, Monchi, Sara de las Chuches, KU Minerva, María Peláe, Malmö, Pole., OBK, Azúcar Moreno, Sidonie, Delaossa, y Óscar el Russo.

Concluirá el domingo, con Martín, Jesús Cortés, Mesalla, Zapato Veloz, Dream Team, Yessia, Viceversa, Rebeca, King África, Mägo de Oz, Orquesta Nueva Línea, Los Del Río. Entradas por días y últimos abonos en https://solazofest.com/.