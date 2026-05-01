Arión traza su camino en La Guajira: emoción, memoria y guitarra en estado puro

Ángel Peñalver consolida su universo sonoro en una velada íntima que transitó entre Coldplay, Extremoduro o Rosalía y el eco final de Stevie Wonder

La noche del 30 de abril, el escenario de La Guajira volvió a convertirse en un espacio de recogimiento musical, casi ritual. Allí, Ángel Peñalver dio un nuevo paso en la evolución de Arión, un proyecto que, más que consolidarse, parece seguir transformándose en cada directo. Como escribió Antonio Machado, “se hace camino al andar”, y eso fue precisamente lo que ocurrió: una obra en movimiento, viva, que se construye frente al público.

El formato, íntimo y cuidadosamente hilado, permitió que cada pieza respirara con naturalidad. La guitarra de Peñalver, siempre precisa pero profundamente emocional, fue guiando un repertorio que osciló entre lo propio y lo reinterpretado. En esa tensión entre lo reconocible y lo personal reside buena parte de la fuerza de Arión.

Uno de los momentos más celebrados llegó con la reinterpretación de Fix You de Coldplay, despojada aquí de su épica original para convertirse en un ejercicio de contención y sensibilidad. Pero fue la lectura de La vereda de la puerta de atrás la que marcó uno de los puntos emocionales más intensos de la noche. La sombra de Robe Iniesta —referente indiscutible en la trayectoria del guitarrista— sobrevoló una interpretación cargada de respeto y significado, recibida con un silencio denso, casi reverencial.

A lo largo del concierto, Peñalver volvió a demostrar que su propuesta no busca deslumbrar desde el exceso, sino desde la honestidad. Técnica y narrativa se entrelazan en un equilibrio poco habitual, donde cada pieza parece formar parte de un relato mayor, casi confesional.

La velada encontró su cierre en un registro distinto, más luminoso, cuando el repertorio viró hacia el universo de Stevie Wonder, dejando al público con una sensación de celebración tras el viaje introspectivo previo. Un final que funcionó como contraste y como apertura, como si el camino —siguiendo a Machado— quedara aún por recorrer.

En un panorama donde muchas propuestas dependen de grandes estructuras, resulta especialmente relevante detenerse en iniciativas como esta. Apoyar a músicos locales que, como Peñalver, desarrollan y autoproducen sus proyectos no es solo un gesto de cercanía, sino una inversión directa en la identidad cultural de su entorno. Son estos trabajos, sostenidos desde la convicción y el esfuerzo, los que mantienen viva una escena propia, capaz de emocionar sin necesidad de artificios.