Ángel Peñalver regresa con ‘Arión’ en su segundo concierto tras el exitoso estreno en el Museo de la Guitarra

El concierto tendrá lugar el próximo 30 de abril en La Guajira a las 22.00 horas

Las entradas están a la venta en laguajiradealmeria.com

El músico almeriense Ángel Peñalver regresa a los escenarios con una nueva cita de su proyecto ‘Arión’, que tendrá lugar el próximo 30 de abril en La Guajira, consolidando así la continuidad de una propuesta artística que ya emocionó al público en su estreno el pasado mes de octubre.

Este concierto supone el regreso en directo de ‘Arión’, tras su debut en el Museo de la Guitarra Antonio de Torres, donde el artista logró un lleno absoluto y una intensa conexión con el público. Aquella primera cita fue definida como una experiencia profundamente emocional, en la que música, relato y atmósfera se entrelazaron en un viaje íntimo sobre la belleza, la constancia y el poder transformador de la música.

Con más de dos décadas de trayectoria, Peñalver —multiinstrumentista y productor— plantea en ‘Arión’ una obra que trasciende el formato tradicional de concierto. Se trata de una experiencia inmersiva donde guitarra, narración e imágenes construyen un espacio sensorial que invita a la introspección y a una escucha diferente.

En esta nueva cita, el público tendrá la oportunidad de reencontrarse con ese universo sonoro en evolución, en un formato cercano que refuerza el carácter íntimo del proyecto. ‘Arión’ se presenta así no solo como un espectáculo musical, sino como un relato artístico y personal, inspirado en el mito del músico que encuentra en la música su salvación, y en el propio camino vital del autor.

El concierto tendrá lugar en La Guajira a las 22:00 horas, con entradas disponibles en laguajiradealmeria.com, en un entorno que favorece la cercanía entre artista y público y que se alinea con la esencia contemplativa de la propuesta.

Datos del evento

Fecha: jueves, 30 de abril de 2026

Hora: 22.00 h

Lugar: La Guajira | C/ Cruces Bajas, 1

Entradas: https://laguajiradealmeria.com/evento/angel-penalver/