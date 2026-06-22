Miski Liu Suria

“Cuando te levantes por la mañana, piensa en el privilegio que es estar vivo, pensar, disfrutar, amar.” Marco Aurelio.

Solsticio decisivo

Nueva etapa

Fuerza invisible

Verano revelador

Medicina cósmica

Vigilancia espacial

Cambio geopolítico

Dominio estratégico

Proceso de divulgación

Fusión del Cielo y la Tierra

Amanecer cósmico de unidad

Este solsticio lo cambia todo y podría moldear el destino de la humanidad en los próximos seis meses, según Alexander Quinn. Mucha gente está experimentando emociones intensas, agotamiento, sincronicidad, intuición y cambios repentinos en su vida. Éste es el momento perfecto para recargar energía y servir a alguien que lo necesite, sentarse en quietud y permitir que se armonice tu frecuencia. Se intensificarán las emociones relacionadas con los asuntos mundiales, lo que podría derivar en comportamientos impulsivos e impredecibles, según el doctor Schavi.

Llegó el solsticio el domingo 21 de junio, con el verano en el hemisferio norte y el invierno en el sur. Un solsticio es cada uno de los dos momentos anuales en que el Sol se halla en uno de los dos trópicos, en los que es mayor la diferencia entre la duración del día y de la noche. El solsticio de verano es el día más largo del año y la noche la más corta. El solsticio de invierno, es el día más corto del año y la noche la más larga.

Este solsticio llega como una medicina cósmica, ofreciendo un equilibrio entre nuestra luz y nuestra sombra para ayudarnos a superar estos desafíos y alcanzar una mayor alineación, según Samantha Orthlieb. Están abiertas las puertas cósmicas de par en par, y no hay mejor momento para deshacerse de viejas limitaciones, convertirte en tu yo más auténtico y diseñar tu destino.

Al entrar en el próximo mes de julio, esta reconfiguración interna nos prepara a la perfección para un cambio cósmico el 30 de junio que alterará nuestro enfoque colectivo. Estamos dejando atrás un ciclo centrado en la supervivencia silenciosa y el procesamiento emocional, para adentrarnos en una era definida por la creación pura desde el corazón.

PORTAL DE ASCENSIÓN

El proceso de fusión de los códigos del nuevo cielo y la nueva tierra comenzó en el momento de la conjunción de Urano y Sedna el 24 de mayo, según Cobra. La llave del nuevo cielo ancla códigos estelares en todo el sistema solar y los proyecta a la superficie de la tierra para sanar la anomalía, mientras que la llave de la nueva tierra activa el corazón esmeralda en el núcleo del planeta.

Aun está en marcha el proceso de divulgación. El avance en el tema de los ovnis provoca la expectativa de algo inminente. El contralmirante Tim Gallaudet, afirma que los visitantes operan en los océanos con una inteligencia y una tecnología más avanzadas que las de la humanidad. Jesse Watters afirma que el Pentágono ha recuperado docenas de ovnis estrellados con cuatro especies, entre las que se incluyen seres de más de dos metros con una cola larga parecida a la de los lagartos

La capa de anomalía más interna, a menos de treinta metros de la superficie planetaria, es en realidad una antigua tecnología escalar matricial en los planos etérico, astral y mental, creada hace 26.000 años y reforzada en 1996, que aún mantiene la cuarentena y bloquea en gran medida la manifestación de la línea de tiempo dorada. Un aspecto de esa tecnología son los cascos etéricos de realidad virtual que se superponen en la cabeza del campo áurico de cada individuo en cuarentena, tanto encarnado como no encarnado, y proyectan una versión distorsionada de la realidad en el cerebro.

Otro aspecto de esta tecnología son los generadores de campos emocionales escalares que se superponen a la zona del estómago del campo áurico astral de cada ser humano en cuarentena. Estos generadores inducen campos emocionales negativos artificiales de miedo en el cuerpo astral. El proceso de desintegración de esa tecnología comenzará el 9 de julio. Mientras tanto, se está acumulando la energía para nuestra activación el 25 de julio.

https://2012portal.blogspot.com

El portal de ascensión 12:21 se abrió el 21 de agosto de 2025. El 25 de julio no es un comienzo, sino la siguiente gran actualización de un proceso que ya está en marcha. Se está eliminando la fuente del sufrimiento humano. Ha existido una anomalía de campo cuántico inducida por un merodeador llamado ‘lurker’ en la capa superficial terrestre, abarcando los planos mental, astral, etérico y físico.

El 24 de mayo de 2026, comenzó la unión del nuevo cielo y de la nueva tierra y expuso la capa más interna de esta anomalía. Las fuerzas de luz iniciarán su eliminación el 9 de julio. El 25 de julio, se fortalecerá la unión lo suficiente para comenzar su transmutación.

https://cobramap.blogspot.com/2026/06/1221-ascension-portal-part-2-activation.html

El núcleo de cada galaxia es la fuente del libre albedrío para todos los seres conscientes de su respectiva galaxia. Las almas nacen en el centro galáctico, y cada estrella funciona como un portal, un conducto que transporta la energías galáctica a cada sistema estelar. Por eso, el Sol Central se utiliza como punto de partida para la conexión y el anclaje energético durante la meditación.

https://massmeditationmap.blogspot.com/2025/03/quantum-depth-unlocking-planetary.html

NUEVA OLA

Ha empezado la nueva ola del despertar mundial que es una revolución irreversible de la conciencia. Todo esto se puede verificar observando el campo cambiante y escuchando a quienes están en sintonía con la misión. Las fuerzas especiales siguen desmontando los últimos obstáculos para la ascensión planetaria. Se ha estabilizado la nueva línea de tiempo y se han desplomado los programas de control mental, absorbidos por la matriz cristalina de la nueva tierra.

Cuanto mejor te conoces a ti mismo, más difícil te resulta conformarte, según Katie Kamara. Por eso algunas personas permanecen solteras más tiempo que otras. No porque sean difíciles de amar, ni porque esperen la perfección, sino porque han aprendido que el precio de entablar una relación equivocada suele ser mucho mayor que la incomodidad de la soledad. Cuando te conoces a ti mismo, estar solo deja de sentirse como un fracaso.

FUERZA INVISIBLE

Guardián Daniel describe una fuerza invisible de las sombras como el aparato ejecutivo de la coalición, asociado con un programa llamado “reducción de la firma” (signature reduction), que opera como una red oculta que actúa en misiones especiales sin ser identificados.

Presenta esta estructura como una fuerza oculta que funciona como herramienta ejecutiva dentro de operaciones más amplias de la coalición, en el contexto de una guerra de quinta generación y de maniobras geopolíticas. Destaca su carácter invisible y su papel en la ejecución de acciones estratégicas de fondo, manteniendo un perfil bajo mientras apoya objetivos mayores de la coalición.

VIGILANCIA

Según Prolotario, la vigilancia espacial señala un cambio de paradigma en la inteligencia, demostrando que están bajo escrutinio las agencias tradicionales, lo que hace vulnerables las operaciones ocultas e inicia una era de transparencia mundial.

The Deep State Under The Microscope: They Have It All



When Trump said that the U.S. has space cameras constantly watching Iran’s nuclear sites isn’t a casual flex folks. That’s him standing on the bridge of the new paradigm and spitting pure, unfiltered dominance straight into… pic.twitter.com/4XXdq9l5SH — ΛЯIΣᄂ (@Prolotario1) June 20, 2026

La afirmación «lo tenemos todo» cobra un significado diferente cuando uno se da cuenta de que ese ‘todo’ incluye el tipo de vigilancia mundial que hace que sea imposible ocultar la corrupción a gran escala, la logística del tráfico ilícito o las redes de proliferación. Las cámaras espaciales no descansan, no aceptan sobornos y no olvidan.

Por eso es palpable el pánico en ciertos círculos. La vieja guardia prosperaba gracias a la asimetría de la información, sabiendo lo que ignoraban otros, controlando el flujo de la narrativa y llevando a cabo operaciones en la oscuridad. La vigilancia constante del dominio espacial cambia por completo esa dinámica. El lado oscuro no sólo perdió una guerra, sino que perdió la supremacía orbital que otorga ahora la capacidad de verificar, exponer y desmontar redes que operaban antes con impunidad.

NOTICIAS DEL RESETEO

Según Judy Byington , ya está en funcionamiento el sistema financiero respaldado por oro , aunque no se haya anunciado públicamente.

, ya está en funcionamiento el sistema financiero respaldado por , aunque no se haya anunciado públicamente. Los fondos soberanos respaldados por activos están conectados a redes de enrutamiento.

Se está desvaneciendo la moneda fantasma. Ha comenzado la era de los activos reales.

Ha cruzado el Rubicón el marco legal para el registro mundial de distribución de la riqueza.

Te dijeron que el sistema antiguo era demasiado grande para fracasar.

Starlink está listo para activar el sistema de emisión de emergencia.

Los sombreros blancos confirman que comenzaría la primera fase de la gran transición con apagones en las ciudades principales.

Fracasó el intento de provocar una falsa escalada mundial en Oriente Medio .

. Ocurrió el cierre del estrecho de Ormuz en el momento en que se extrajeron las claves de cifrado del antiguo sistema financiero.

en el momento en que se extrajeron las claves de cifrado del antiguo sistema financiero. Fíjense en la oleada sin precedentes de dimisiones de directores ejecutivos. Huyen de los tribunales que se avecinan.

Querían que te centraras en una guerra mundial ficticia para impedir que te dieras cuenta de que se está sustituyendo la estructura de control mundial.

Fíjate en las repentinas y frenéticas reuniones de fin de semana entre los gobernadores de los bancos centrales.

Fíjate en las transferencias de liquidez de emergencia que no se registran en los libros contables públicos.

Los bloqueos físicos son sólo una tapadera. El verdadero colapso está ocurriendo dentro de los bancos centrales.

Se ha desplomado el pánico financiero que pretendían usar para imponer una moneda digital de banco central.

Los grandes bancos que se negaron a cumplir con las normas del respaldo de activos vieron revocados sus privilegios por la coalición.

Tres bancos europeos recibieron una orden. Tenían 48 horas para cumplir con las nuevas normas de garantía de activos.

La máquina que construyeron para controlarte se está convirtiendo en el instrumento de su propia destrucción.

Enlace al vídeo en español:

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Reloj de Praga

De pie en la Plaza de la Ciudad Vieja de Praga, es inevitable sentir el peso de los siglos. En el centro de esta atmósfera se alza el Reloj Astrológico de Praga (el Orloj ). Más que un simple reloj, es una obra maestra mecánica del siglo XV, única en su género, que sirve de puente entre el mundo físico y el cosmos místico.

Una obra maestra del tiempo y la leyenda.

Instalado en 1410 , el Orloj es el reloj astronómico más antiguo que aún funciona. La leyenda cuenta que su creador fue Mikuláš de Kadaň, y que posteriormente el maestro Hanuš le añadió algunos elementos.

Cuenta la leyenda que los concejales cegaron a Hanuš para que jamás pudiera replicar su obra en otro lugar. En un último acto de venganza y desesperación, metió la mano en los engranajes del reloj, deteniendo su mecanismo con su cuerpo y maldiciéndolo durante décadas. Aunque probablemente sea un mito, refleja la reputación del reloj como una entidad «viva» con una oscura carga espiritual.

El plano alquímico

Durante el reinado del emperador Rodolfo II a finales del siglo XVI, Praga se convirtió en la «Capital Mágica de Europa». Rodolfo transformó la ciudad en un santuario para alquimistas, astrólogos y ocultistas.

El principio hermético: El reloj es una manifestación física del principio de «Como es arriba, es abajo». No sólo marca las horas, sino que también registra la posición del Sol y la Luna a través del Zodíaco, reflejando la danza celestial que, según los alquimistas, regía la transmutación de metales comunes en oro.

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