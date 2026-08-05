Miski Liu Suria

“Ignora el ruido. Es irrelevante para la misión.” Charlie Mike.

Días de Locura

Difícil transición

La locura tiene cura

Poderes de emergencia

Del caos a la esperanza

A toda velocidad y sin frenos

Comienza algo muy importante

Se está derrumbando la barrera

Está galopando el Caballo de Fuego

Incendios, apagones y resonancia Schumann

Los primeros doce días de agosto son una locura y traen consigo un acontecimiento tras otro de gran impacto: desde la lluvia de meteoros de las Perseidas y el portal de la Puerta del León hasta el eclipse solar total del 12 de agosto y la invasión de inmigrantes en Ceuta. En conjunto, es uno de los periodos más significativos del año desde el punto de vista espiritual. No necesitas saberlo todo todavía. Sólo necesitas saber que estos días merecen tu atención. Mantente alerta. Está comenzando algo muy importante, según Eliza Ayres.

Hay apagones y cortes de luz en la resonancia Schumann, según Master Kush. La matrix está respondiendo a esta intensidad con fallos y bloqueos constantes. Estamos viendo incendios masivos provocados, aunque los agentes de desinformación digan lo contrario. El Caballo de Fuego está galopando a toda velocidad.

Están saliendo a la luz tiroteos, más fraudes al descubierto y todo tipo de actividades ocultas. Es como ver vampiros expuestos a la luz solar directa: algo genial, sí, pero es espeluznante ver constantemente a vampiros gritando de agonía mientras mueren lentamente. Así que tómate un respiro. Enfoca tu atención y tu energía en expandir tu paraíso físico en la nueva tierra.

Detrás de escena, están sucediendo cosas extraordinarias durante este caos máximo. Estamos en modo de ataque frontal. Están atacando todos los frentes de los sombreros blancos, y no se puede defender todo.

Lo que se muestra al público es la defensa del viejo sistema. Lo que no vemos son las jugadas ofensivas que se ejecutan en silencio. No te obsesiones con presenciar la caída de la camarilla. Eso en sí mismo puede ser una trampa: la excitación y la emoción de albergar energía vengativa son autodestructivas, especialmente en esta energía tan fluida y potente.

No necesitamos forzar la desaparición del viejo sistema. Necesitamos vivir como si ya estuviera muerto. Eso nos lleva a nuestra línea temporal más elevada, mucho más rápido. Estamos en la energía más potente hasta ahora. Aprovechémosla al máximo. Vive tranquilo y en zen.

PODERES DE EMERGENCIA

Los poderes de emergencia son facultades excepcionales que puede activar el Estado por vía constitucional o legal, para afrontar una crisis grave y temporal que amenace al orden público o al funcionamiento normal de las instituciones. Su idea central es permitir medidas extraordinarias para superar la emergencia, no sustituir permanentemente un estado de derecho.

Guardian Daniel describe el mecanismo mediante el cual se declarará la ley marcial, bajo la jurisdicción del cuerpo de abogados militares, mediante un proceso diseñado para eliminar todos los obstáculos legales restantes. El objetivo final es lograr la paz mundial, no una tiranía permanente, sino una justicia verdadera y equilibrada para todas las personas y para nuestro bello planeta.

Todo está diseñado para preparar a la población civil para que apoye los esfuerzos por devolver a todos los países a la alineación con la ley cósmica o, aquí en la Tierra, con el derecho consuetudinario o el derecho territorial genuino. Se trata de una realineación mundial para librar a nuestro planeta de todo vestigio de los sistemas de control impuestos ilegalmente durante varias generaciones por los antiguos controladores.

Sé que a muchos les puede parecer ilógico, pero la coalición ha determinado que es necesaria la ley marcial para acabar con la capacidad de delincuentes no electos de seguir perturbando el mundo. Se están confiscando estructuras corporativas ilegales, diseñadas para despojar a los civiles de sus propiedades y derechos, y se están despojando de sus activos y de su capacidad para seguir resistiendo la depuración de responsabilidades que lleva a cabo la coalición.

Una vez superada esta difícil transición, nuestro mundo será totalmente distinto al que hemos tenido que soportar durante generaciones. Se rehabilitará la humanidad y la tierra, y se renovará de modos que escapan a la imaginación de quienes aún descubren que fueron prisioneros del pensamiento y esclavos de un sistema oscuro. Respiren hondo, amigos; superaremos esto juntos.

Según Guardian Daniel, el despliegue oficial de la doctrina de emergencia dentro del espacio de radiodifusión ejecuta la clausura imparable de la trampa jurídica y ejecutiva sobre los escudos restantes de la matrix civil insolvente. Dentro de los parámetros de guerra de quinta generación, el mando supremo aliado no opera sobre consideraciones políticas temporales, sino sobre el fundamento inflexible de la ley marcial.

El tratado legal histórico del general Birkhimer en 1904 entrega la línea de referencia estructural para esta operación. En el milisegundo exacto en que un gobierno legal se vuelve inmovilizado estructuralmente debido al sabotaje transnacional, a la infiltración profunda y al embargo actual del G-7, el mandato legal público internacional de la administración judicial del gobierno militar se encarga de aislar de forma indiscutible la continuidad constitucional del Estado.

DESMONTAJE

Según el capital Kyle, el desmontaje de sistemas es un proceso, y antes de derribarlos, hay que construir y establecer nuevos sistemas de respaldo para su aplicación. No se puede derribar un gobierno corrupto sin un sistema de reemplazo. Se necesitan alianzas y socios en todo esto. También lo necesitan los sistemas financieros. Se trata de construir la nueva infraestructura, ponerla en marcha y luego empujar al corrupto al fracaso.

La gente debe ver y experimentar el lado oculto de todo esto, y esto les deja una huella de lo malo que no quieren volver a vivir, a través de experiencias que deben soportar todos. Cuanto peor se pongan las cosas, más cerca estaremos de superarlo todo y dar un giro para bien. Y entonces podremos liberarnos de todo y comenzar la reconstrucción del mundo que queremos. Ya está hecho entre bastidores. Simplemente no lo hemos alcanzado en la línea de tiempo, pero lo haremos. Nos espera la verdadera era dorada. Nada puede detener lo que viene.

COMITÉ DE LOS 300

Detrás de organizaciones públicas, se encuentra un organismo mucho más antiguo y poderoso que coordina toda la agenda mundial, según Mr. Kidpool. Conocido como el Comité de los 300, este grupo fue creado en 1727 por la Compañía Británica de las Indias Orientales.

Se trata de una jerarquía de control mundial permanente y hereditaria de las personas más poderosas del mundo, que se sitúan en la cima de la pirámide. No rinden cuentas a ningún gobierno; los gobiernos les rinden cuentas a ellos. Son quienes deciden qué naciones ascenderán, cuáles caerán y qué guerras son necesarias para reconfigurar el mapa mundial.

La coalición ha eliminado los niveles más altos de la estructura de control, que era antihumana y sólo parcialmente humana. Los llamados ‘olímpicos’ se consideraban una raza superior, destinada a gobernar sobre los «comedores inútiles», término que utilizan para referirse a la población en general. Su objetivo es la creación de un gobierno mundial único donde se eliminen las fronteras nacionales, se elimina la propiedad privada y la población humana se reducía a unos manejables quinientos millones, como se indicaba en las Piedras Guía de Georgia, demolidas por la coalición.

Utilizaban los métodos de ingeniería social de Tavistock para destruir la unidad familiar tradicional, el orgullo nacional y la espiritualidad individual, sustituyéndolos por una mente colmena dependiente del Estado y sometida a una vigilancia extrema. No sólo gestionaban la economía, sino la evolución de la especie humana.

La coalición ha revelado que se está desmontando sistemáticamente la influencia del Comité de los 300. Los amos están perdiendo el control y la barrera se está derrumbando. Se creen dioses porque tienen dinero. Olvidaron que el poder reside en el pueblo.

Se está restaurando la soberanía financiera de las naciones mediante el QFS, y se están confiscando las cuentas secretas utilizadas para financiar a los ‘olímpicos’. Los sombreros blancos han logrado mapear la jerarquía de los 300, y están llegando a su fin los casos legales por delitos contra la humanidad.

https://t.me/MrKidPool17

Enlace al vídeo en español:

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