Sucedido entre la Secretaria del Ayuntamiento de Canjáyar y una vecina

GabinetedePrensa julio 29, 2026 0
Francisca Heredia

«El día 24 de julio 2026, yo, Francisca Heredia Fernández, acudí al Ayuntamiento de Canjáyar, como vecina de esta localidad, para solicitar información de unos recibos del copago, correspondientes al servicio de ayuda a domicilio de mi madre, que supuestamente se encuentran pendientes de pago, ya que considero que tengo derecho a conocer exactamente que cantidades se reclaman de proceder a su pago».

«Entrè en el despacho de la secretaria, doña Montserrat, tras llamar a la puerta y saludar correctamente, durante toda la conversación mantuve una actitud educada y respetuosa invitando a solicitar copia de la documentación. Sin embargo, desde el inicio de la conversación estuve recibiendo por parte de la funcionaria pública un trato que considero inapropiado, dirigiéndose hacia mi de forma despectiva y discriminatoria. Con un tono elevado, realizando manifestaciones que entendí como intimidatorias, amenazantes y humillantes, impidiéndome en varias ocasiones explicar mi petición. Entre las expresiones que me dirigió se encuentran entre otras: ‘Càllate que no quiero ni oírte, ‘Te creerás tú que lo voy a pagar de mi bolsillo’, ‘Te voy abrir un expediente que te voy a quitar la ayuda a domicilio’, ‘Te voy a bloquear la cuenta y verás’, ‘Yo no tengo porqué pagarte ningún recibo, tú tendrás la carta fuera de mi despacho’ «.

Es de vergüenza que una funcionaria pública trate así a una ciudadana, pido una explicación y la expulsión de dicha funcionaria pública ya que esto no va a quedar así, se denunciará el caso en el Defensor del Pueblo Andaluz y en el juzgado si fuese necesario. Todo esto ha sucedido en la localidad de Canjàyar (Almería).

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